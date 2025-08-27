Aumentan los colegios privados con subsidio de CABA y Provincia: cuánto costarán a partir del 1 de septiembre De acuerdo con la medida autorizada por las administraciones de Jorge Macri y Axel Kicillof, los incrementos llegarán al 3,2% y 2,8%, respectivamente. Por







Aumentan los colegios privados en el AMBA Télam

El inicio del último trimestre del ciclo lectivo 2025 llegará con incrementos en las cuotas de los colegios privados que reciben subsidios estatales en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.

Tanto el gobierno bonaerense, Axel Kicillof, como la administración porteña de Jorge Macri, aprobaron nuevos esquemas arancelarios que comenzarán a regir a partir del 1 de septiembre.

En territorio bonaerense, los aumentos llegarán hasta un 2,8%, mientras que en la Ciudad alcanzarán un 3,2%. La medida se vincula directamente con los aumentos salariales acordados en la última paritaria docente.

Colegio privado Los colegios privados aumentarán hasta un 3,2% en CABA. En el caso de la provincia, la administración de Kicillof otorgó un incremento total del 5% en dos tramos: 2,5% en agosto y otro 2,5% en octubre sobre el salario básico. Esto impactará en casi dos millones de estudiantes de nivel inicial, primario y secundario que asisten a más de 5.000 colegios bonaerenses y a unos 300 en la Ciudad, según datos de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).