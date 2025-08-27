27 de agosto de 2025 Inicio
Aumentan los colegios privados con subsidio de CABA y Provincia: cuánto costarán a partir del 1 de septiembre

De acuerdo con la medida autorizada por las administraciones de Jorge Macri y Axel Kicillof, los incrementos llegarán al 3,2% y 2,8%, respectivamente.

Aumentan los colegios privados en el AMBA

Aumentan los colegios privados en el AMBA

El inicio del último trimestre del ciclo lectivo 2025 llegará con incrementos en las cuotas de los colegios privados que reciben subsidios estatales en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.

Tanto el gobierno bonaerense, Axel Kicillof, como la administración porteña de Jorge Macri, aprobaron nuevos esquemas arancelarios que comenzarán a regir a partir del 1 de septiembre.

En territorio bonaerense, los aumentos llegarán hasta un 2,8%, mientras que en la Ciudad alcanzarán un 3,2%. La medida se vincula directamente con los aumentos salariales acordados en la última paritaria docente.

Colegio privado
Los colegios privados aumentarán hasta un 3,2% en CABA.

Los colegios privados aumentarán hasta un 3,2% en CABA.

En el caso de la provincia, la administración de Kicillof otorgó un incremento total del 5% en dos tramos: 2,5% en agosto y otro 2,5% en octubre sobre el salario básico. Esto impactará en casi dos millones de estudiantes de nivel inicial, primario y secundario que asisten a más de 5.000 colegios bonaerenses y a unos 300 en la Ciudad, según datos de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).

Aumento de los colegios privados: cuánto saldrá la cuota

  • Provincia de Buenos Aires: en inicial y primaria, los colegios con 100% de aporte estatal las cuotas serán hasta $29.180, mientras que los que reciben solo el 40% podrán fijar cuotas de hasta $131.840. En secundaria, los aranceles oscilarán entre $32.160 y $171.310; y en escuelas técnicas o agrarias, entre $37.670 y $196.060.

  • Ciudad de Buenos Aires: en inicial y primaria de jornada simple, las cuotas podrán estar entre los $36.839 y $170.411. En secundaria, de $40.638 a $221.473; y en técnica o especial, de $46.807 a $253.496.

