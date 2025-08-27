Tras el ataque a la caravana de Javier Milei, el Gobierno culpó a "los kirchneristas en estado puro" "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación", informó el vocero presidencial Manuel Adorni. Por







Javier Milei junto a Karina Milei, José Luis Espert y Sebastían Parejas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, repudió el ataque contra la caravana que encabezaba el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora y responsabilizó a "militantes de la vieja política y kirchnerismo en estado puro" por los hechos de violencia. Además, informó que no se registraron heridos.

"Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos", escribió en su cuenta de X.





En esa línea, Adorni aseveró: "Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más".

Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación.

No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más… — Manuel Adorni (@madorni) August 27, 2025



No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más… — Manuel Adorni (@madorni) August 27, 2025 El momento en el que atacaron la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora La caravana de La Libertad Avanza en la que se trasladaba el presidente Javier Milei este miércoles en Lomas de Zamora fue atacada por un grupo de manifestantes, por lo que la actividad debió suspenderse a pocos minutos de haber comenzado.

La comitiva presidencial circulaba por la avenida Yrigoyen cuando fue agredida por varias personas, que arrojaron piedras e insultaron al mandatario, que se encontraba acompañado por su hermana Karina, el armador político Sebastián Pareja, los candidato José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko y el cineasta Santiago Oria.

"Confirmarnos que no llega a la plaza. Ahí vemos que lo están atacando al Presidente. Esto se complicó bastante" relató el periodista de C5N Lautaro Maislin que se encontraba presente en el lugar en el momento de máxima tensión. Incidentes y tensión en la caravana de Milei

@LautaroMaislin

#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/Efw5bKJ9Mk — C5N (@C5N) August 27, 2025



@LautaroMaislin



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/Efw5bKJ9Mk — C5N (@C5N) August 27, 2025