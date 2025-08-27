Tras el ataque a la caravana de Javier Milei, el Gobierno culpó a "los kirchneristas en estado puro"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, repudió el ataque contra la caravana que encabezaba el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora y responsabilizó a "militantes de la vieja política y kirchnerismo en estado puro" por los hechos de violencia. Además, informó que no se registraron heridos.
"Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos", escribió en su cuenta de X.
El momento en el que atacaron la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora
La caravana de La Libertad Avanza en la que se trasladaba el presidente Javier Milei este miércoles en Lomas de Zamora fue atacada por un grupo de manifestantes, por lo que la actividad debió suspenderse a pocos minutos de haber comenzado.
La comitiva presidencial circulaba por la avenida Yrigoyen cuando fue agredida por varias personas, que arrojaron piedras e insultaron al mandatario, que se encontraba acompañado por su hermana Karina, el armador político Sebastián Pareja, los candidato José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko y el cineasta Santiago Oria.
"Confirmarnos que no llega a la plaza. Ahí vemos que lo están atacando al Presidente. Esto se complicó bastante" relató el periodista de C5N Lautaro Maislin que se encontraba presente en el lugar en el momento de máxima tensión.
