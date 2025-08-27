Mon Laferte: "Me da miedo la tendencia al fascismo"

La artista chilena presentó su nuevo single Esto es amor junto a Conociendo Rusia, un tema cargado de sensualidad y groove, y adelantó detalles de su próximo disco Femme Fatale. En conversación con C5N habló del placer, el teatro, la política y la oscuridad que inspira sus canciones.

Mon Laferte no para. Debutó recientemente en teatro en México, presentó su nuevo single Esto es amor junto a Conociendo Rusia, un tema cargado de sensualidad y groove, y está a full con el lanzamiento de su próximo disco Femme Fatale.

“Yo llamé a Mateo (Sujatovich), nos conocíamos hace un ratito. Él me había mandado canciones en el pasado y nunca habíamos podido coincidir. Escribí la canción y pensé en él porque me parece increíble, lo admiro, lo quiero. Le mandé la canción y dijo inmediatamente que sí. Escribió su parte de la letra que le quedó divina porque le da toda la onda súper argentina”, contó en conversación con C5N sobre la colaboración con Conociendo Rusia.

Al preguntarle sobre su chiste en redes que el tema lo escribió "ovulando", entre risas aclaró que el tema es tan sexy que parece que sí "podría ser, es algo que se dice en redes" destacó sonriendo.

El videoclip, inspirado en el soft porn de los años 90 y con guiños a la película erótica Secretary de Steven Shainberg, también generó conversación.La pieza dirigida por la cineasta chilena Camila Grandi , está ambientadao en una oficina de los años 90. “Hace poquito pusimos ahí una página donde la gente podía confesarse y he estado leyendo confesiones de oficina, en el baño, puras cosas. Es muy divertido”, reveló.

"Me gusta gozar la vida"

Consultada sobre el lugar del deseo y el placer en su vida, Mon Laferte no duda: “Yo soy una hedonista. Me gusta gozar la vida. Desde tomarme mi cafecito en la mañana hasta tener un orgasmo. Vamos, todos los pequeños placeres. Disfruto: me gusta el chocolate, me gusta la piel”.

Además, la cantante debutó recientemente en teatro en México con el personaje de Sally Bowles "Cabaret" en una obra política y cargada de erotismo. La experiencia la llevó a reflexionar sobre los paralelismos con el presente y la Alemania de los treinta: “Me da un poco de miedo y alarma que hay un resurgimiento de discursos de odio, genocidio… una tendencia a lo hiperconservador, un poco al fascismo. Lamentablemente hay similitudes con aquel Berlín de los años 30”.

El compromiso político también la conecta con la realidad argentina: “Si un artista quiere opinar sobre algo político y eso incomoda a un político, tal vez el político no está con el enfoque correcto. Si yo fuera gobernante, me encargaría de gobernar más que de estar preocupado de lo que dicen los artistas. A veces los políticos son un poco inmaduros”.

En 2025, Laferte fue parte del Lollapalooza Argentina y compartió horario con el headliner Justin Timberlake. El recuerdo la hace sonreír: “Yo a veces no tengo filtro, sobre todo en el escenario porque estoy en mi personaje. Al principio pensé que no iba a venir mucha gente, pero cuando vi que estaba lleno me emocioné. Me acordé de toda la historia de Britney, porque la quiero mucho, y me salió decirlo en el momento 'es por ti, Britne'. No odio a Justin, pero prefiero a Britney”.

Mirando hacia adelante, confirmó que su próximo disco llevará por título Femme Fatale. “Es un álbum bastante oscuro. Fui a las notas de audio de mi teléfono y encontré una versión de mí muy sola, muy triste, muy deprimida. Esa es la inspiración. Agarré todo eso y lo voy a poner en un disco. ‘Esto es amor’ es probablemente la canción más light del álbum”.