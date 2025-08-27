27 de agosto de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de agosto

El oficial sigue al alza en medio del escándalo de presuntas coimas, que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El dólar oficial se mantiene cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.355 para la compra y $1.377,12 para la venta luego de una rueda de martes que mantuvo el ritmo ascendente, en el marco de la reacción de los mercados a las novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y un contexto de suba de tasas de interés y alta volatilidad financiera. En tanto, el dólar blue opera a $1.365 y en Banco Nación se comercializa a $1.370.

El dólar oficial se acercó nuevamente al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.
Las tensiones políticas le suman presión al dólar, que volvió a subir y se acercó al techo de la banda

Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $316,84 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza $1.355 para la compra y $1377,12 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.330 para la compra y $1.370 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.345 para la compra y $1.365 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.356.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.781

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1359,33, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1353,45.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.354,50.

