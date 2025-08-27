27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Causa de las coimas: Diego Spagnuolo borró mensajes de su celular antes de ser peritado

Así lo determinó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal al iniciar el análisis sobre uno de los teléfonos presentados por el extitular de ANDIS. El primer resultado del informe marca que no existieron chats con Javier Milei.

Por

Los mensajes borrados en el celular de Spagnuolo eran de días previos. 

En medio del escándalo por los audios que revelan un presunto entramado de coimas y corrupción en el gobierno de Javier Milei con la compra de medicamentos, el extitular de ANDIS y principal apuntado en la causa, Diego Spagnuolo, borró mensajes del teléfono celular antes de presentarlo en la Justicia para ser peritado. El primer resultado del informe marca que no existieron chats con el presidente Javier Milei.

Según informó su padre, Bonacci se habría fracturado la nariz.
Te puede interesar:

La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

Así lo determinó este miércoles la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) al realizar un primer análisis sobre el IPhone 16. "Se determinó que hay mensajes borrados. Esto se logró primero a partir de la vulneración de las barreras de seguridad de uno de los dos móviles que entregó Spagnuolo", informó el periodista de C5N Diego Gabriele en el programa Mañanas Argentinas.

En el mismo sentido, detalló: "Luego de vulnerar esas barreras, se hizo la extracción forense por medio de una máquina que extrae todo lo que tiene el teléfono celular. No es fácil de leer. Una vez extraído comienza el análisis".

Diego Spagnuolo

Qué arrojó el primer análisis sobre el celular de Diego Spagnuolo

La fiscalía y el juzgado recibió este miércoles el primer informe de DATIP realizado sobre el teléfono celular del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad el cual, determinó que Spagnuolo mantuvo chats ni intercambió mensajes con el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

"No había chats con Javier Milei ni con su hermana Karina. Los investigadores ahora mismo están tratando de ver si los borró y en caso de hacerlo cuando lo hizo", reveló el periodista de C5N Ariel Zak en el programa Mañanas Argentinas.

En el mismo sentidos, detalló que "tienen la presunción de que no había chats, no porque no existió diálogo. Los investigadores van a poder saber si lo borró y en que fecha. Eventualmente también, si es que no se asesoró, van a poder reconstruirlo".

"Ojo que capaz Spagnuolo, que tuvo un año de ventaja, sabía como hacer para tener un borrado seguro y evitar que transcendieran conversaciones con el Presidente y su hermana", reparó el periodista de C5N.

Noticias relacionadas

Guillermo Francos brindará un nuevo informe de gestión en la Cámara de Diputados.

Fentanilo, la causa $LIBRA y discapacidad, los temas más ásperos que esperan a Francos en Diputados

Las autoridades de mesa podrán optar por distintas modalidades para el cobro de viáticos.

El Gobierno confirmó cuánto cobrarán los delegados y autoridades de mesa en las elecciones nacionales

La facultad de Ciencias Sociales lanzó una novedosa app.

La UBA lanzó Data CP: una plataforma con toda la información de las próximas elecciones

Guillermo Francos en Encuentro Red Acero.

Escándalo de las coimas: Francos advirtió que el Gobierno se va a atener "a lo que la Justicia investigue"

Martín Menem, en el centro de las sospechas.

Coimas en discapacidad: Martín Menem afirmó que "el contenido de los audios es absolutamente falso"

Javier Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña en medio del escándalo por corrupción

En medio del escándalo por coimas, Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña y una caravana

Rating Cero

Internaron de urgencia a la Chilindrina.

Internaron de urgencia a la Chilindrina: hay preocupación por su salud

El actor Benedict habló sobre la dieta estricta que debe llevar a cabo en el UCM.

"Es horrible, no me gusta nada" Benedict Cumberbatch reveló cuál es el aspecto que no le gusta de Marvel

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

La plataforma incorporó a su catálogo la serie Pecados Inconfesables.
play

Está en Netflix y es una serie adictiva: sube la temperatura, tiene mentiras y videos íntimos

El look de Salazar que compartió en redes sociales.

El look súper al cuerpo de Luciana Salazar que trajo recuerdos de Gatúbela

Jennifer Aniston reflexionó sobre las presiones de Hollywood y las redes sociales.

La impresionante transformación de Jennifer Aniston: su antes y después

últimas noticias

Es apta para todo tipo de piel, incluidas las más sensibles.

Kim Kardashian reveló la mascarilla facial que tiene el beneficio que todo el mundo busca

Hace 2 minutos
Estos consejos te ayudarán a no perder tiempo ni dinero.

Travel Sale 2025: 6 recomendaciones para evitar caer en estafas

Hace 9 minutos
Por los incidentes, 19 personas resultaron heridas

Barbarie en Independiente - U de Chile: el Rojo presentó su descargo ante Conmebol

Hace 10 minutos
play

Alerta en Palermo: bomberos y el SAME cortaron la avenida Juan B. Justo por un escape de gas

Hace 16 minutos
La Justicia rechazó el pedido  de suspensión de juicio y la compensación económica que ofreció Nicolás Mattioli

El hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

Hace 18 minutos