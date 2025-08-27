Causa de las coimas: Diego Spagnuolo borró mensajes de su celular antes de ser peritado

En medio del escándalo por los audios que revelan un presunto entramado de coimas y corrupción en el gobierno de Javier Milei con la compra de medicamentos, el extitular de ANDIS y principal apuntado en la causa, Diego Spagnuolo, borró mensajes del teléfono celular antes de presentarlo en la Justicia para ser peritado. El primer resultado del informe marca que no existieron chats con el presidente Javier Milei.
Así lo determinó este miércoles la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) al realizar un primer análisis sobre el IPhone 16. "Se determinó que hay mensajes borrados. Esto se logró primero a partir de la vulneración de las barreras de seguridad de uno de los dos móviles que entregó Spagnuolo", informó el periodista de C5N Diego Gabriele en el programa Mañanas Argentinas.
En el mismo sentido, detalló: "Luego de vulnerar esas barreras, se hizo la extracción forense por medio de una máquina que extrae todo lo que tiene el teléfono celular. No es fácil de leer. Una vez extraído comienza el análisis".
Qué arrojó el primer análisis sobre el celular de Diego Spagnuolo
La fiscalía y el juzgado recibió este miércoles el primer informe de DATIP realizado sobre el teléfono celular del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad el cual, determinó que Spagnuolo mantuvo chats ni intercambió mensajes con el presidente Javier Milei y su hermana Karina.
"No había chats con Javier Milei ni con su hermana Karina. Los investigadores ahora mismo están tratando de ver si los borró y en caso de hacerlo cuando lo hizo", reveló el periodista de C5N Ariel Zak en el programa Mañanas Argentinas.
En el mismo sentidos, detalló que "tienen la presunción de que no había chats, no porque no existió diálogo. Los investigadores van a poder saber si lo borró y en que fecha. Eventualmente también, si es que no se asesoró, van a poder reconstruirlo".
"Ojo que capaz Spagnuolo, que tuvo un año de ventaja, sabía como hacer para tener un borrado seguro y evitar que transcendieran conversaciones con el Presidente y su hermana", reparó el periodista de C5N.