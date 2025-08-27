27 de agosto de 2025 Inicio
Qué conductores pueden obtener 50% de descuento en la VTV de Buenos Aires durante septiembre 2025

Ciertos conductores abonarán solo el 50% del costo total para efectuar el trámite en la Provincia de Buenos Aires.

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) se consolidó como un trámite obligatorio para todos los conductores en Argentina. Este procedimiento de inspección exhaustiva tiene como finalidad asegurar que autos, motos y camiones se mantengan en buenas condiciones mecánicas. Al garantizar que los vehículos circulen de forma segura y no representen un peligro en la vía pública, la VTV se convierte en una herramienta clave para la seguridad vial y la prevención de accidentes. Cumplir con esta verificación constituye un requisito indispensable para transitar legalmente por las rutas del país.

Últimos días: cuáles son los descuentos de Cuenta DNI que vencen este 3 de agosto 2025

El costo de la VTV varía según la jurisdicción. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el precio para autos de hasta 2.500 kilos es de $63.400, mientras que para las motos de baja cilindrada asciende a $23.800. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, el trámite resulta más costoso: los vehículos de hasta 2.500 kilos deben pagar $79.640 y las motos $31.856. Esta diferencia de valores refleja la necesidad de que los conductores consulten el costo correspondiente en la provincia donde deban realizar la inspección.

No contar con la VTV vigente puede derivar en multas elevadas y sanciones severas. A pesar de ello, en la provincia de Buenos Aires se implementó una medida especial que ofrece un beneficio a un grupo de automovilistas. Dichos conductores acceden a un descuento del 50% en el precio total de la verificación. Aunque no se detalla con precisión quiénes reciben esta ventaja, la medida busca aliviar la carga económica de determinados usuarios e incentivar el cumplimiento de este trámite esencial para garantizar la seguridad en las rutas.

vtv inspección.jpg

Quiénes pueden tener 50% de descuento en la VTV de Buenos Aires para septiembre 2025

Este beneficio fue creado con un propósito específico: brindar apoyo a jubilados y pensionados que atraviesan una situación de vulnerabilidad económica. El objetivo es ofrecer un alivio financiero a un sector de la población que suele enfrentar dificultades para afrontar los costos de trámites obligatorios como la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Con esta medida, se busca garantizar que quienes cuentan con ingresos limitados puedan mantener sus vehículos en condiciones seguras sin que la inspección represente una carga excesiva para su economía.

Para acceder a este descuento en la provincia de Buenos Aires, los solicitantes deben cumplir con un requisito fundamental: sus ingresos mensuales no pueden superar el equivalente a dos veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En la actualidad, el SMVM se ubica en $322.000, lo que establece un tope máximo de $644.000 para calificar al beneficio. Este criterio de ingresos asegura que el descuento llegue únicamente a quienes realmente lo necesitan, priorizando a jubilados y pensionados con menores recursos.

El descuento ofrecido resulta considerable, ya que cubre el 50% del valor total de la VTV. Esto se traduce en un ahorro importante para los beneficiarios. Por ejemplo, un jubilado que cumpla con los requisitos de ingreso y posea un vehículo de hasta 2.500 kilos, en lugar de abonar el costo completo de $79.640, solo deberá pagar $39.820

vtv (4).webp

Cuánto cuesta hacer la VTV en septiembre 2025

Para septiembre de 2025, el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en Argentina muestra diferencias notorias entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires. En CABA, los automovilistas deben pagar $63.453 para autos y $23.858 para motos. Estos valores, que entraron en vigencia en meses recientes, reflejan la actualización de las tarifas con el fin de sostener el servicio y la infraestructura requerida para las inspecciones.

En la Provincia de Buenos Aires, los precios resultan considerablemente más elevados. Los vehículos que no superan los 2.500 kilos deben abonar $79.640,87. En el caso de las motos, también se observa un costo superior en comparación con CABA: las de más de 50cc y hasta 200cc cuestan $31.856,35, mientras que las de mayor cilindrada (más de 600cc) alcanzan los $63.712,70. Cabe señalar que todas estas tarifas incluyen el IVA.

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población. En la Provincia de Buenos Aires, los jubilados y pensionados en situación de vulnerabilidad económica tienen la posibilidad de acceder a un descuento del 50%. Para ser beneficiarios, sus ingresos mensuales no pueden superar el equivalente a dos veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esta medida implica un alivio importante, ya que reduce el costo de la VTV a $39.820 para vehículos de hasta 2.500 kilos, lo que facilita el cumplimiento de este trámite obligatorio.

vtv-control_VIbBgaA.webp

