19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las mejores 3 posturas de yoga que benefician al cerebro

Estas posiciones son ideales para encontrar paz interior, así como para también mejorar nuestras funciones cognitivas.

Por
Las mejores posiciones para beneficiar el cerebro.

Las mejores posiciones para beneficiar el cerebro.

Freepik

La actividad física es una parte fundamental en la rutina de las personas, y existen diferentes tipos de entrenamiento que sirven para mejorar el bienestar físico y mental. En esta línea, el yoga es una de las más practicadas a nivel mundial, ya que ofrece múltiples beneficios para el cuerpo.

Thiago Medina deberá ser operado tras su accidente de moto.
Te puede interesar:

Nuevo parte médico sobre Thiago de Gran Hermano: "Se le realizará una cirugía torácica"

Ante las exigencias diarias de una rutina, cada vez más personas buscan en esta actividad una herramienta para encontrar un equilibrio y paz mental. A partir de esto, expertos han sugerido tres posturas para potenciar el cerebro y así mejorar la calidad de vida.

Según la información revelada en la revista CQ, los especialistas sugieren una serie de posturas de yoga específicamente diseñadas para estimular la actividad cerebral. Estas poses pueden ayudar a mejorar la concentración y la claridad mental, así como también promover la circulación sanguínea en el cerebro.

Postura fácil (Sukhasana)

Yoga

La Sukhasana, o postura fácil, es una de las más simples y populares. La misma se realiza sentado y con frecuencia se utiliza para la meditación. Esta puede obtener como respuesta la relajación del cuerpo, reduciendo la producción de hormonas del estrés como el cortisol.

Además, puede conducir a una mayor sensación de calma y paz interior cuando se practica con regularidad. La Sukhasana también favorece una buena postura, lo que puede mejorar la concentración.

Postura de la mano al pie (Padahastasana)

Yoga, postura del perro boca abajo

La Padahastasana puede beneficiar la salud del cerebro de diversas maneras, según especialistas. Esta postura estimula la circulación sanguínea, lo que mejora la función cerebral y la agudeza mental. Además, al ayudar a calmar la mente y activar la respuesta de relajación, reduce los niveles de estrés y ansiedad.

Por otro lado, fomenta la plasticidad cerebral, lo que podría mejorar la memoria y las capacidades cognitivas. Asimismo, esta postura contribuye a una mayor conciencia corporal y alivia la tensión en el cuello y la parte superior de la espalda.

Postura del árbol (Vrikshasana)

Yoga, Vrikshasana, postura del árbol

La Vrikshasana es otra de las posturas más recomendadas. Si se practica diariamente, es una forma efectiva de mejorar la atención, la concentración, la memoria y la claridad mental. Según expertos, esta pose combate la “mente de mono” y la falta de atención, problemas que afectan nuestra memoria y capacidad de resolución de problemas.

Al mantener la postura, se requiere enfocar completamente la atención en los músculos y en un punto fijo, lo que promueve la presencia en el momento. Además, la Vrikshasana mejora la circulación, beneficiando la función cerebral.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Thiago Medina deberá exponerse a una fibrobroncoscopia.
play

Qué es la fibrobroncoscopia que le harán a Thiago Medina: para qué sirve

Prefiere platos fáciles de preparar, con ingredientes frescos y porciones pequeñas.

Qué hábitos tiene Morgan Freeman para potenciar la longevidad y evitar que se note tanto el paso del tiempo

Estas son las mejores posturas de yoga para entrenar nuestra atención.

Adiós a las distracciones: las mejores 6 posturas de yoga para mejorar la concentración

La especialista contó que consume alrededor de 130 gramos de proteína por día.

Una experta en longevidad reveló la cantidad de proteína que se debe consumir por día

Thiago Medina se encuentra en un estado de salud muy delicado.
play

Escalofriante revelación sobre la salud de Thiago Medina: "El cuerpo no lo resistiría..."

Thiago Medina sufrió un duro accidente mientras manejaba su moto el pasado viernes.
play

Apareció el hombre que chocó contra Thiago Medina: "Está muy nervioso, se siente culpable"

Rating Cero

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

La bailarina y conductora recorrió un camino intenso dentro del espectáculo de nuestro país.

La impresionante transformación de Lourdes Sánchez: así se veía cuando era más joven

¿Quiénes son los supuestos finalistas de La Voz?

Escándalo: se filtraron los nombres de los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025

Acumuló millones de reproducciones durante su primera temporada de 56 episodios.
play

Tenés que verla: la serie de Netflix que está recargada de drama y tensión

La Joaqui llamó la atención con un look poco convencional.

La Joaqui sorprendió con un look deportivo con tacos: ¿será tendencia?

Tras mostrar la primera imagen oficial del oscarizado actor como el nuevo gran antagonista del proyecto de Kevin Feige, Marvel compartió también una sinopsis del filme de los Russo: El Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM, arranca.

Marvel ya conoce el final de Avengers: Doomsday y crece la ansiedad de los fanáticos

últimas noticias

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

Hace 43 minutos
El mandatario y una polémica frase.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Hace 51 minutos
Jimmy Kimmel. 

Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

Hace 1 hora
Milei hablará en la Bolsa de Comercio de Córdoba desde las 12. 

Milei llega a Córdoba para lanzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre

Hace 1 hora
Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

Hace 1 hora