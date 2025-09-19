Las mejores 3 posturas de yoga que benefician al cerebro

Estas posiciones son ideales para encontrar paz interior, así como para también mejorar nuestras funciones cognitivas.

La actividad física es una parte fundamental en la rutina de las personas, y existen diferentes tipos de entrenamiento que sirven para mejorar el bienestar físico y mental. En esta línea, el yoga es una de las más practicadas a nivel mundial, ya que ofrece múltiples beneficios para el cuerpo.

Ante las exigencias diarias de una rutina, cada vez más personas buscan en esta actividad una herramienta para encontrar un equilibrio y paz mental. A partir de esto, expertos han sugerido tres posturas para potenciar el cerebro y así mejorar la calidad de vida .

Según la información revelada en la revista CQ, los especialistas sugieren una serie de posturas de yoga específicamente diseñadas para estimular la actividad cerebral . Estas poses pueden ayudar a mejorar la concentración y la claridad mental, así como también promover la circulación sanguínea en el cerebro.

La Sukhasana , o postura fácil, es una de las más simples y populares . La misma se realiza sentado y con frecuencia se utiliza para la meditación . Esta puede obtener como respuesta la relajación del cuerpo, reduciendo la producción de hormonas del estrés como el cortisol.

Además, puede conducir a una mayor sensación de calma y paz interior cuando se practica con regularidad. La Sukhasana también favorece una buena postura, lo que puede mejorar la concentración.

Postura de la mano al pie (Padahastasana)

La Padahastasana puede beneficiar la salud del cerebro de diversas maneras, según especialistas. Esta postura estimula la circulación sanguínea, lo que mejora la función cerebral y la agudeza mental. Además, al ayudar a calmar la mente y activar la respuesta de relajación, reduce los niveles de estrés y ansiedad.

Por otro lado, fomenta la plasticidad cerebral, lo que podría mejorar la memoria y las capacidades cognitivas. Asimismo, esta postura contribuye a una mayor conciencia corporal y alivia la tensión en el cuello y la parte superior de la espalda.

Postura del árbol (Vrikshasana)

La Vrikshasana es otra de las posturas más recomendadas. Si se practica diariamente, es una forma efectiva de mejorar la atención, la concentración, la memoria y la claridad mental. Según expertos, esta pose combate la “mente de mono” y la falta de atención, problemas que afectan nuestra memoria y capacidad de resolución de problemas.

Al mantener la postura, se requiere enfocar completamente la atención en los músculos y en un punto fijo, lo que promueve la presencia en el momento. Además, la Vrikshasana mejora la circulación, beneficiando la función cerebral.