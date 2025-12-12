Por qué hay personas que suben todo a las redes sociales: qué dice la psicología

La costumbre de registrar y publicar cada detalle cotidiano no responde únicamente a una práctica digital cada vez más extendida, sino a procesos internos que influyen en cómo las personas buscan ser reconocidas y acompañadas . Detrás de esa exposición constante aparecen motivaciones emocionales que muchas veces pasan desapercibidas.

La psicología aporta una mirada amplia, la cual se enfoca en cómo la transformación de lo íntimo en material público cambió la manera en que se construyen los vínculos, la autoestima y la identidad. Además, la velocidad con la que circulan las interacciones refuerza comportamientos que pueden vincularse a ansiedad, inseguridad y necesidad de pertenencia.

Ese escenario abre preguntas sobre las razones que llevan a muchas personas a mostrarlo todo, desde los momentos más triviales hasta los más personales.

Para especialistas del campo, la exposición permanente convierte la vida privada en un espacio abierto a observadores . Jorge E. Catelli señala que lo que antes quedaba reservado al ámbito íntimo ahora se vuelve parte del espectáculo cotidiano, un cambio que incluso repercute en relaciones afectivas, generando tensiones, celos y dinámicas que antes no salían a la luz.

Desde otra mirada, el psicólogo Martín Etchevers destaca que el uso intensivo de redes no se clasifica como adicción clínica, aunque sí puede estar relacionado con ansiedad, síntomas depresivos y cierta dificultad para manejar emociones. Quienes presentan mayor vulnerabilidad emocional tienden a depender de la aprobación rápida que ofrecen estas plataformas, una gratificación que se obtiene enseguida pero que se desvanece con la misma rapidez.

Celulares alta gama 1.png Freepik

Los especialistas consideran que muchas personas construyen una versión idealizada de sí mismas, una figura estilizada que se distancia de la identidad real. Mantener ese retrato perfecto genera exigencias internas y una sensación de tensión cuando la vida diaria no coincide con lo que se muestra públicamente.

Por otro lado, también sostienen que las redes ofrecen una gratificación inmediata que alimenta el deseo de ser visto y reconocido, al tiempo que la comparación con vidas cuidadosamente editadas genera insatisfacción. Lo que antes quedaba en un ámbito íntimo ahora se expone públicamente, mostrando solo lo atractivo y ocultando lo difícil, impulsado por la necesidad de pertenecer.

En ese marco, compartir detalles cotidianos se vuelve para muchos un sostén emocional, ya que la aprobación ajena funciona como una validación rápida que revela más vulnerabilidad frente a la soledad que una sensación de poder.