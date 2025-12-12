12 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué hay personas que suben todo a las redes sociales: qué dice la psicología

La necesidad de mostrarse en plataformas digitales puede responder a inseguridades y búsqueda de aprobación.

Por
La psicología advierte que la validación rápida genera alivio momentáneo

La psicología advierte que la validación rápida genera alivio momentáneo, pero también más dependencia.

  • La exposición constante en redes suele estar impulsada por necesidades emocionales como reconocimiento, pertenencia y validación rápida.
  • Psicólogos señalan que esta dinámica puede relacionarse con ansiedad, inseguridad y construcción de identidades idealizadas que generan tensión interna.
  • La aprobación inmediata funciona como un alivio momentáneo, pero deriva en dependencia, comparación con otros y malestar creciente.
  • Para muchos, compartir todo actúa como un sostén emocional ante la soledad, convirtiendo lo íntimo en material público para sentirse acompañado.

La costumbre de registrar y publicar cada detalle cotidiano no responde únicamente a una práctica digital cada vez más extendida, sino a procesos internos que influyen en cómo las personas buscan ser reconocidas y acompañadas. Detrás de esa exposición constante aparecen motivaciones emocionales que muchas veces pasan desapercibidas.

El descargo del conductor por las mentiras del influencer.
Te puede interesar:

"Sos tan pelo....": Jorge Rial cruzó a Michelo, el influencer chavista que quiso desmentir a C5N

La psicología aporta una mirada amplia, la cual se enfoca en cómo la transformación de lo íntimo en material público cambió la manera en que se construyen los vínculos, la autoestima y la identidad. Además, la velocidad con la que circulan las interacciones refuerza comportamientos que pueden vincularse a ansiedad, inseguridad y necesidad de pertenencia.

Ese escenario abre preguntas sobre las razones que llevan a muchas personas a mostrarlo todo, desde los momentos más triviales hasta los más personales.

Reconocimiento

Esto dice la psicología sobre las personas que suben todo a redes sociales

Para especialistas del campo, la exposición permanente convierte la vida privada en un espacio abierto a observadores. Jorge E. Catelli señala que lo que antes quedaba reservado al ámbito íntimo ahora se vuelve parte del espectáculo cotidiano, un cambio que incluso repercute en relaciones afectivas, generando tensiones, celos y dinámicas que antes no salían a la luz.

Desde otra mirada, el psicólogo Martín Etchevers destaca que el uso intensivo de redes no se clasifica como adicción clínica, aunque sí puede estar relacionado con ansiedad, síntomas depresivos y cierta dificultad para manejar emociones. Quienes presentan mayor vulnerabilidad emocional tienden a depender de la aprobación rápida que ofrecen estas plataformas, una gratificación que se obtiene enseguida pero que se desvanece con la misma rapidez.

Celulares alta gama 1.png

Los especialistas consideran que muchas personas construyen una versión idealizada de sí mismas, una figura estilizada que se distancia de la identidad real. Mantener ese retrato perfecto genera exigencias internas y una sensación de tensión cuando la vida diaria no coincide con lo que se muestra públicamente.

Por otro lado, también sostienen que las redes ofrecen una gratificación inmediata que alimenta el deseo de ser visto y reconocido, al tiempo que la comparación con vidas cuidadosamente editadas genera insatisfacción. Lo que antes quedaba en un ámbito íntimo ahora se expone públicamente, mostrando solo lo atractivo y ocultando lo difícil, impulsado por la necesidad de pertenecer.

En ese marco, compartir detalles cotidianos se vuelve para muchos un sostén emocional, ya que la aprobación ajena funciona como una validación rápida que revela más vulnerabilidad frente a la soledad que una sensación de poder.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hecho violento fue denunciado en reds con imágenes impactantes.

"Intentó matarme por ser gay": cómo fue el brutal ataque contra La Queen en Villa Real

El artista reaccionó ante los comentarios de sus fans sobre su cocina.

Video: la sorprendente respuesta de Elton John a las críticas por su cocina: "No soy..."

La vedette y su hija se sumaron a la moda circular y fueron tendencia.

La polémica explicación de Luciana Salazar: ¿por qué puso en venta su vestidor y la colección de Matilda?

El exfutbolista volvió a Suiza donde nacerá su segundo hijo con la modelo.

Video: así fue el emotivo reencuentro entre Maxi López y su hija Elle después de dejar MasterChef Celebrity

La estrella pop confirmó su romance con el político canadiense.

Katy Perry blanqueó su romance con el exprimer ministro Justin Trudeau: la foto romántica en Japón

La pelea entre las influencers sigue creciendo a partir de sus publicaciones en redes sociales.

Guerra de carteras: Wanda Nara usó un bolso de lujo y no tardaron en compararla con la China Suárez y Mauro Icardi

Rating Cero

El artista peruano de 28 años actuará por primera vez en el Monumental.
play

Quién es Willy Bronca, el telonero que eligió María Becerra para sus shows en el Monumental

Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador
play

Una nueva película navideña se puso en tendencia en Netflix con romance y un mensaje esperanzador: de cuál se trata

Si te gustan series como Marianne, Midnight Mass o The Haunting of Hill House, NOS4A2 puede convertirse en tu próxima obsesión.
play

Esta serie de fantasía y terror es de lo más visto en Netflix y está basada en un famoso comic: cuál es

Presenta una historia sobre el trauma infantil y la amistad donde los protagonistas del Club de los Perdedores deben enfrentar sus peores miedos.
play

Una secuela que no te deja dormir: esta película de una famosa novela de Stephen King llegó a Netflix y es tendencia

Miguel Ángel Rodríguez terminó en el piso.

Duro accidente en MasterChef Celebrity: se cayó un participante y preocupó a todo el equipo

¿Quién quedará eliminado?

Se filtró el nombre de la próxima eliminada de MasterChef: "Si se graba a esa hora, ella no está"

últimas noticias

Ambos candidatos cerraron sus campañas esta semana confiados en que ganarán el balotaje presidencial chileno.

Chile elige nuevo presidente: qué dicen las encuestas sobre el resultado del balotaje

Hace 34 minutos
La industria textil es una de las más golpeadas del 2025.

La actividad industrial volvió a caer en octubre: operó con solo el 61% de su capacidad instalada

Hace 39 minutos
play
El artista peruano de 28 años actuará por primera vez en el Monumental.

Quién es Willy Bronca, el telonero que eligió María Becerra para sus shows en el Monumental

Hace 41 minutos
Daniel Hadad junto a Leonardo Scatturice.

La empresa líder en logística OCA quedó en manos de Flybondi

Hace 1 hora
Así quedó la moto tras el choque.

Video: así fue el choque que dejó en grave estado a un motociclista de 52 años en Mar del Plata

Hace 1 hora