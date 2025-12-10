Por qué hay personas que sueñan que le son infiel a sus parejas: esto dice la psicología Este fenómeno es mucho más común de lo que se cree. Aunque suele generar culpa, ansiedad y malestar, los expertos señalan que no debe interpretarse literalmente como un deseo de engañar. Por + Seguir en







Los sueños suelen relacionarse con emociones reprimidas. Freepik

Según estudios, soñar que le somos infiel a nuestra pareja es más común de lo que pensamos.

Los psicólogos advierten que no debe interpretarse como un deseo de engañar en la vida real.

Estos sueños pueden indicar que no estamos satisfechos con la relación o sentimos distante a la otra persona.

También pueden representar temores, traumas pasados o emociones reprimidas. Según un estudio de 2023 realizado por la empresa Amerisleep, un 21% de los encuestados había soñado que le era infiel a su pareja en el último año. Este fenómeno es mucho más común de lo que se cree y tiene una explicación psicológica.

Estos sueños suelen generar culpa, angustia y malestar al despertar, ya que la persona que tuvo el sueño lo entiende como un deseo reprimido de engañar a su pareja en la vida real. Sin embargo, según los expertos, esta interpretación literal no es la correcta; nuestro subconsciente está tratando de decirnos algo más.

Los sueños son un espacio donde surgen pensamientos reprimidos y, por lo tanto, nos ayudan a procesar las vivencias y sentimientos que experimentamos durante el día. En el caso de las personas que sueñan que le son infiel a sus parejas, esto indica la necesidad de trabajar algunos aspectos de la relación.

Pareja cama Freepik Por qué hay personas que sueñan que le son infiel a sus parejas Según la psicología, soñar que somos infieles no representa un deseo de engañar en la vida real, sino emociones o ansiedades más profundas. Por ejemplo, es común que estos sueños aparezcan cuando sentimos que nuestra pareja se está alejando de nosotros o que el vínculo se debilitó.

Si sentimos que la relación no está satisfaciendo nuestras necesidades emocionales, el inconsciente buscará eso que le falta en los sueños, a través de otra persona. Esto es una señal de que es necesario mejorar la comunicación con nuestra pareja para alinear las expectativas.