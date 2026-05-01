1 de mayo de 2026 Inicio
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Triple choque en la Autopista 25 de Mayo: un micro impactó contra dos autos y uno volcó

El hecho se produjo a la altura de Parque Chacabuco, pero no se registraron personas atrapadas ni tampoco heridos de gravedad.

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El siniestro no dejó heridos.

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Un fuerte choque múltiple se produjo en la Autopista 25 de Mayo, a la altura de Parque Chacabuco, cuando un micro de larga distancia impactó contra dos vehículos particulares. Afortunadamente,

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El hecho ocurrió a la altura de la avenida Del Barco Centenera, en dirección a Liniers. Al llegar al lugar, los bomberos de Caballito encontraron al micro perteneciente a la empresa Airbus detenido sobre el carril lento. En su interior viajaban cuatro pasajeros y dos choferes, quienes lograron descender por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Por otro lado, un Renault Clio en el que circulaban un hombre y una mujer adultos quedó orientado en sentido contrario. Ambos ocupantes salieron sin ayuda y fueron evaluados en el lugar por personal del SAME.

Mientras que, el conductor de un Fiat Fiorino, único ocupante del vehículo, también pudo salir por sus propios medios y recibió asistencia médica. Este auto fue el que terminó completamente volcado sobre uno de sus laterales.

Según informaron fuentes policiales, se realizaron tareas para estabilizar los vehículos involucrado y los involucrados revisados, pero no fueron trasladados.

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