Por qué expertos en electrónica recomiendan envolver las tarjetas de crédito en papel aluminio

La recomendación está relacionada con los plásticos que incorporan tecnología NFC o RFID, un sistema que permite realizar pagos simplemente acercándola a una terminal, sin necesidad de insertarla.
Se trata de una medida sencilla, económica y fácil de aplicar, ya que no requiere descargar aplicaciones ni realizar cambios en la configuración bancaria. Por eso, para muchas personas, esta opción casera puede convertirse en una solución rápida y accesible en un contexto en el que la tecnología ya forma parte de casi todas las transacciones financieras cotidianas.
Qué beneficios tiene envolver las tarjetas de crédito en papel aluminio
Las tarjetas contactless permanecen activas de forma permanente. Eso significa que, ante un lector compatible, pueden transmitir cierta información básica a muy corta distancia. En espacios concurridos, como aeropuertos, transporte público o eventos masivos, algunos expertos señalan que existe la posibilidad de que dispositivos no autorizados intenten leer esos datos.
El papel aluminio actúa como una barrera física porque bloquea las ondas electromagnéticas que permiten esa comunicación. En términos simples, funciona como una especie de escudo que impide que la señal salga del chip.
Teniendo en cuenta lo anterior, el principal beneficio es sumar una capa adicional de protección para evitar lecturas no deseadas cuando la credencial está guardada en una billetera o en un bolsillo. Entre las ventajas más mencionadas aparecen:
reducir la posibilidad de lectura remota accidental
proteger la señal NFC
sumar seguridad en viajes o lugares muy concurridos
evitar gastos en accesorios especiales
Además, el aluminio no daña el chip de la tarjeta si se utiliza de manera normal, aunque puede resultar poco práctico para el uso diario si se necesita sacar la tarjeta con frecuencia.