Por qué expertos en electrónica recomiendan envolver las tarjetas de crédito en papel aluminio Especialistas en seguridad digital explican por qué hacerlo puede convertirse en una protección en un mundo cada vez más atravesado por pagos sin contacto. Por + Seguir en







Recomiendan envolver las tarjetas en papel aluminio: ¿por qué y qué beneficio puede tener?.

La recomendación está vinculada a la tecnología sin contacto presente en muchas tarjetas bancarias actuales.

Este sistema permite realizar pagos con solo acercar el plástico a una terminal compatible.

Se trata de una alternativa sencilla y de muy bajo costo.

Revisar consumos y activar alertas bancarias sigue siendo importante. Aunque parezca un truco extraño, algunos especialistas en tecnología y seguridad digital recomiendan envolver las tarjetas en papel aluminio: ¿por qué y qué beneficio puede tener?

La recomendación está relacionada con los plásticos que incorporan tecnología NFC o RFID, un sistema que permite realizar pagos simplemente acercándola a una terminal, sin necesidad de insertarla.

Se trata de una medida sencilla, económica y fácil de aplicar, ya que no requiere descargar aplicaciones ni realizar cambios en la configuración bancaria. Por eso, para muchas personas, esta opción casera puede convertirse en una solución rápida y accesible en un contexto en el que la tecnología ya forma parte de casi todas las transacciones financieras cotidianas.

tarjeta credito aluminio Qué beneficios tiene envolver las tarjetas de crédito en papel aluminio Las tarjetas contactless permanecen activas de forma permanente. Eso significa que, ante un lector compatible, pueden transmitir cierta información básica a muy corta distancia. En espacios concurridos, como aeropuertos, transporte público o eventos masivos, algunos expertos señalan que existe la posibilidad de que dispositivos no autorizados intenten leer esos datos.

El papel aluminio actúa como una barrera física porque bloquea las ondas electromagnéticas que permiten esa comunicación. En términos simples, funciona como una especie de escudo que impide que la señal salga del chip.