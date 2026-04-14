Como podés potenciar la red Wifi de tu casa utilizando aluminio Esta técnica casera puede ayudar a mejorar la conectividad en sectores puntuales del hogar. Su correcta aplicación resulta clave para evitar inconvenientes con el equipo. Por + Seguir en







Aprovechar el papel de aluminio como herramienta para redireccionar la señal emitida por el router. Computer Hoy

Un método casero permite mejorar la cobertura de internet sin necesidad de realizar gastos adicionales.

El recurso utiliza papel de aluminio para redirigir la señal hacia sectores específicos del hogar.

Investigadores respaldaron la efectividad de esta técnica para optimizar la conectividad en determinadas zonas.

El procedimiento requiere cuidados para evitar daños en el equipo y pérdida de rendimiento. Mejorar la señal de internet dentro del hogar no siempre implica comprar nuevos dispositivos o contratar servicios técnicos. En algunos casos, existen alternativas simples que pueden ayudar a optimizar la cobertura utilizando elementos de uso cotidiano que muchas personas ya tienen en casa.

Uno de los trucos más difundidos en los últimos tiempos propone aprovechar el papel de aluminio como herramienta para redireccionar la señal emitida por el router hacia sectores donde más se necesita conexión, como espacios de trabajo, habitaciones o zonas destinadas al entretenimiento. Esta técnica ganó popularidad luego de que distintos estudios respaldaran su funcionamiento y mostraran que, aplicada correctamente, puede generar mejoras puntuales en la distribución de la red inalámbrica dentro de ciertos ambientes.

wifi cel Así es el truco del aluminio para tener un mejor Wifi El truco consiste en utilizar una lámina de papel de aluminio como reflector para redirigir las ondas que emite el router. Esto se debe a que la mayoría de estos dispositivos distribuyen señal en todas las direcciones, lo que provoca que parte de su potencia se desperdicie en áreas donde no hay uso de internet o contra paredes exteriores.

Según una investigación de la Universidad de Dartmouth, este método puede mejorar la eficiencia de la señal hasta en un 50% en sectores específicos del hogar. El aluminio actúa reflejando las ondas electromagnéticas de 2.4 y 5 GHz, orientándolas hacia el frente y fortaleciendo la conectividad en la dirección elegida.

nextgear-router-papel-aluminio Para aplicar esta técnica, se debe cortar un rectángulo de papel de aluminio de aproximadamente 20 por 30 centímetros y darle una ligera forma curva. Luego, hay que ubicarlo detrás de las antenas del módem apuntando hacia el ambiente donde se busca reforzar la cobertura. Para comprobar resultados, se recomienda medir la velocidad de conexión antes y después mediante aplicaciones específicas.