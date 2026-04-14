14 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Como podés potenciar la red Wifi de tu casa utilizando aluminio

Esta técnica casera puede ayudar a mejorar la conectividad en sectores puntuales del hogar. Su correcta aplicación resulta clave para evitar inconvenientes con el equipo.

Por
Aprovechar el papel de aluminio como herramienta para redireccionar la señal emitida por el router.

Aprovechar el papel de aluminio como herramienta para redireccionar la señal emitida por el router.

Computer Hoy
  • Un método casero permite mejorar la cobertura de internet sin necesidad de realizar gastos adicionales.
  • El recurso utiliza papel de aluminio para redirigir la señal hacia sectores específicos del hogar.
  • Investigadores respaldaron la efectividad de esta técnica para optimizar la conectividad en determinadas zonas.
  • El procedimiento requiere cuidados para evitar daños en el equipo y pérdida de rendimiento.

Mejorar la señal de internet dentro del hogar no siempre implica comprar nuevos dispositivos o contratar servicios técnicos. En algunos casos, existen alternativas simples que pueden ayudar a optimizar la cobertura utilizando elementos de uso cotidiano que muchas personas ya tienen en casa.

Es importante pedir turno con anticipación a través de la plataforma oficial correspondiente.
Te puede interesar:

Qué debés saber para evitar que te hagan una multa por la VTV en abril 2026

Uno de los trucos más difundidos en los últimos tiempos propone aprovechar el papel de aluminio como herramienta para redireccionar la señal emitida por el router hacia sectores donde más se necesita conexión, como espacios de trabajo, habitaciones o zonas destinadas al entretenimiento. Esta técnica ganó popularidad luego de que distintos estudios respaldaran su funcionamiento y mostraran que, aplicada correctamente, puede generar mejoras puntuales en la distribución de la red inalámbrica dentro de ciertos ambientes.

wifi cel

Así es el truco del aluminio para tener un mejor Wifi

El truco consiste en utilizar una lámina de papel de aluminio como reflector para redirigir las ondas que emite el router. Esto se debe a que la mayoría de estos dispositivos distribuyen señal en todas las direcciones, lo que provoca que parte de su potencia se desperdicie en áreas donde no hay uso de internet o contra paredes exteriores.

Según una investigación de la Universidad de Dartmouth, este método puede mejorar la eficiencia de la señal hasta en un 50% en sectores específicos del hogar. El aluminio actúa reflejando las ondas electromagnéticas de 2.4 y 5 GHz, orientándolas hacia el frente y fortaleciendo la conectividad en la dirección elegida.

nextgear-router-papel-aluminio

Para aplicar esta técnica, se debe cortar un rectángulo de papel de aluminio de aproximadamente 20 por 30 centímetros y darle una ligera forma curva. Luego, hay que ubicarlo detrás de las antenas del módem apuntando hacia el ambiente donde se busca reforzar la cobertura. Para comprobar resultados, se recomienda medir la velocidad de conexión antes y después mediante aplicaciones específicas.

Pese a esto, es importante tener ciertas precauciones. No se debe envolver el router completo con aluminio, ya que eso puede atrapar calor, afectar el funcionamiento del aparato y acelerar fallas técnicas por sobrecalentamiento. Además, este sistema dirige la señal hacia un solo sector, por lo que la cobertura disminuye en la zona opuesta al reflector y puede no resultar suficiente en viviendas con paredes muy gruesas.

Noticias relacionadas

Es importante pedir turno con anticipación a través de la plataforma oficial correspondiente.

Qué debés saber para evitar que te hagan una multa por la VTV en abril 2026

Existen varios Feriados durante abril que se celebran en distintos puntos del país

El viernes 24 de abril será feriado y habrá fin de semana largo: a qué se debe

En los 80, el temor al intercambio de bebés entre padres era muy común.

El cinematográfico intercambio de bebés en un hospital: una vive en Miami y otra en el Conurbano

González declaró ante la Justicia en Comodoro Rivadavia.

Habló el padrastro de Ángel López: "Nosotros somos inocentes"

La aplicación permite geolocalizar vinchucas y evacuar dudas.

Científicos argentinos crearon una app para monitorear las vinchucas

Giannina Maradona le dedicó un posteo a su papá.

El emotivo mensaje de Gianinna Maradona a su papá en la previa del inicio del segundo juicio por su muerte

Rating Cero

Qué fue de la vida de Amigacho, el personaje de la TV amado en 2010. 

Amigacho, el famoso personaje de la televisión: qué fue de su vida

Emilia Attias se separó del Turco Naim.

Bomba: Emilia Attias reveló el verdadero motivo de su separación con el Turco Naim

Actualmente Sydney Sweeney es una de las actrices más cotizadas, habiendo estrenado recientemente películas como ‘La criada’ o ‘Christy’, y que este mes regresará a la parrilla de HBO gracias a la tercera temporada de ‘Euphoria’. 

Marvel apuesta a Sydney Sweeney para relanzar la saga de X-Men: ¿qué heroína interpretaría?

La impactante transformación física de Robert Pattinson para su nuevo papel en Dune.

El cambio abrupto de Robert Pattinson para la película Dune

Silvio Soldán dio más detalles de lo que ocurre con su hijo Silvito.

"Cuadro de salud irreversible": qué le pasó al hijo de Silvio Soldán

Francella y Goity, protagonistas de la nueva temporada.
play

Se conoció el tráiler de la cuarta temporada de El Encargado: cuándo se estrenará

últimas noticias

play

El padre de Ángel pidió perpetua para la madre y su pareja: "Ella tenía que proteger a mi hijo"

Hace 5 minutos
El menor sufrió las burlas de las redes cuando pidió justicia por el padre. 

Verónica Ojeda hizo un duro descargo por las burlas contra su hijo Dieguito

Hace 24 minutos
Turismo en Buenos Aires: cuáles son los lugares que no podés dejar de visitar si estás en La Boca

Turismo en Buenos Aires: cuáles son los lugares que no podés dejar de visitar si estás en La Boca

Hace 31 minutos
George Weah fue figura del AC Milan durante la década de 1990.

Un hecho único: el futbolista que se convirtió en el presidente de su país

Hace 32 minutos
Mundial 2026: ¿dónde queda Argelia y qué países tiene alrededor?

Mundial 2026: dónde queda Argelia y qué países tiene alrededor

Hace 33 minutos