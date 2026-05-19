19 de mayo de 2026 Inicio
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Volkswagen mostró por primera vez la Tukan: cómo es la nueva pick up regional

La marca alemana mostró por primera vez su esperada camioneta compacta: llegaría en 2027 para pelear en un segmento cada vez más popular. Todos los detalles que se saben del futuro lanzamiento de la marca alemana.

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Volkswagen mostró por primera vez la Tukan

Volkswagen mostró por primera vez la Tukan, su futura pick up regional.

Volkswagen empezó a mostrar uno de sus próximos lanzamientos regionales. La marca presentó por primera vez en público la Tukan, una nueva pick up desarrollada para Brasil y América Latina, que se ubicará en un segmento en el que la compañía todavía no participa con un producto de estas características.

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La pick up será producida en Brasil y llegará como parte de la ofensiva regional de Volkswagen.

La pick up será producida en Brasil y llegará como parte de la ofensiva regional de Volkswagen.

El modelo apareció todavía con camuflaje, aunque la marca aprovechó esta primera presentación para confirmar algunos datos técnicos y productivos. Entre ellos, que será la primera pick-up de Volkswagen construida sobre la plataforma MQB, que tendrá suspensión trasera con eje rígido y ballestas, y que será producida en Brasil como parte de la ofensiva regional de lanzamientos prevista hasta 2028.

Una pick up regional y un debut para VW

La Volkswagen Tukan fue desarrollada como un proyecto regional, diseñado, planificado y desarrollado en América Latina. Su producción estará ubicada en el estado de Paraná, Brasil, más precisamente en la planta de São José dos Pinhais, y su llegada comercial está prevista para 2027.

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La nueva Tukan todavía apareció con camuflaje, pero ya confirmó varios datos técnicos.

La nueva Tukan todavía apareció con camuflaje, pero ya confirmó varios datos técnicos.

Con este modelo, Volkswagen buscará ingresar en una franja del mercado de pick-ups que creció en los últimos años y que combina características de vehículos de uso diario con soluciones orientadas al trabajo y la carga. Si bien la marca todavía no comunicó dimensiones, motorizaciones, versiones ni fechas para cada mercado, la Tukan aparece como una propuesta ubicada por debajo de la Amarok, que en breve también tendrá una renovación integral y con un enfoque regional.

La novedad también forma parte de un plan más amplio de Volkswagen para Sudamérica, que contempla 21 lanzamientos hasta 2028 y una inversión regional de US$ 3.700 millones. En ese contexto, la Tukan se suma a una estrategia que busca reforzar la presencia de la marca en segmentos de volumen.

Qué se sabe de la nueva Volkswagen Tukan

Uno de los puntos principales del anuncio fue la confirmación de la plataforma. La Tukan será la primera pick-up de Volkswagen desarrollada sobre la arquitectura MQB, una base utilizada por distintos modelos de la marca y reconocida por su flexibilidad industrial. En este caso, la estructura recibió adaptaciones específicas para "responder a las exigencias de un vehículo con caja de carga".

La marca confirmó que la pick-up tendrá suspensión trasera con eje rígido y ballestas, una solución asociada a la capacidad de carga y la resistencia en condiciones de uso más exigentes. Según Volkswagen, este esquema fue proyectado para combinar robustez, durabilidad y confort de marcha, especialmente al circular con carga o sobre superficies irregulares. Es similar a la que usa Amarok hoy en día.

Otro detalle confirmado es que la Tukan será el primer modelo regional de Volkswagen en llevar el nombre estampado directamente en la chapa trasera. Es un recurso de diseño que apunta a reforzar la identidad del producto y que se verá con más claridad cuando la marca retire el camuflaje.

Por qué se mostró camuflada

La primera aparición pública de la Tukan tuvo una particularidad: Volkswagen no utilizó un camuflaje tradicional, sino una intervención artística creada por el equipo de Diseño de Volkswagen do Brasil. El diseño está inspirado en azulejos y espacios de encuentro de la cultura brasileña, con referencias a la música, el fútbol, la naturaleza y símbolos nacionales.

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La Tukan será la primera pick up de Volkswagen desarrollada sobre plataforma MQB.

La Tukan será la primera pick up de Volkswagen desarrollada sobre plataforma MQB.

Entre los elementos incluidos en la carrocería aparecen el tucán, que inspira el nombre del modelo, el pandero, el Cristo Redentor, la bandera de Brasil y cinco estrellas, en alusión a la seguridad del line-up de Volkswagen. Más allá del recurso visual, la función del camuflaje sigue siendo la de ocultar proporciones, líneas y detalles del diseño definitivo.

Desde la marca explicaron que los grafismos, contrastes y formas fueron pensados para “confundir” la lectura de la carrocería y preservar algunos elementos estratégicos hasta el lanzamiento oficial. Por eso, aunque las imágenes permiten conocer la silueta general de la pick up, todavía no muestran el diseño final.

Cuándo llegará

Volkswagen ya había anticipado que la Tukan llegará en 2027 y que será fabricada en Brasil. Sin embargo, por ahora no se comunicaron fechas específicas de lanzamiento para la Argentina ni detalles de la gama que podría comercializarse en el país aunque no debería ser mucho después que en el país vecino.

Tampoco fueron informados datos sobre mecánica, equipamiento, capacidad de carga o configuración de cabina. Esos puntos quedarán para la presentación, cuando la marca avance con la revelación completa del modelo.

Por ahora, la primera aparición pública de la Tukan dejó tres datos centrales: será una pick up regional, usará plataforma MQB y tendrá una configuración trasera pensada para combinar capacidad de carga con uso cotidiano. Con esos elementos, Volkswagen empieza a preparar su ingreso a un segmento nuevo para la marca en América Latina.

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