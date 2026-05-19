19 de mayo de 2026 Inicio
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Odontólogos de PAMI dejarán de dar turnos a jubilados por falta de pago

Así lo confirmó la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA): "No pueden continuar con su trabajo, ya que no cuentan con los recursos que debe abonar". Desde las 6 de la mañana, decenas de personas aguardaban por un turno en el Hospital Odontológico Universitario.

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Los jubilados se volcaron al Hospital Odontológico de la UBA para atenderse de forma gratuita.

La Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), que agrupa a médicos y profesionales vinculados al PAMI, confirmó este lunes la suspensión de turnos para pacientes de la obra social debido a la deuda acumulada y a la falta de actualización de los pagos.

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"En consideración de los incumplimientos del PAMI para con los odontólogos de cabecera y el agravamiento de la situación desde marzo de este año con interrupción de la cadena de pagos de las retribuciones por capitación desde febrero de 2026, los odontólogos no pueden continuar con su trabajo, ya que no cuentan con los recursos que debe abonar el PAMI", expresó la entidad en un comunicado.

Desde la organización también señalaron que el conflicto se agrava por la demora en los reintegros vinculados a prótesis odontológicas, gastos que los profesionales aseguran haber afrontado de su propio bolsillo desde diciembre de 2025.

"Los odontólogos del PAMI se ven obligados a interrumpir la atención de los beneficiarios de esa obra social, ya que no cuentan con los medios económicos para reponer material e insumos", sostuvieron.

Por ese motivo, la entidad estableció que desde el lunes 18 de mayo quedó suspendida la atención odontológica para afiliados del PAMI hasta que exista una respuesta que permita normalizar la situación. Desde APPAMIA responsabilizaron al organismo por las consecuencias que la medida pueda generar entre los pacientes.

Largas filas desde la madrugada en Odontología: prevén una mayor demanda por la suspensión de atención del PAMI

Una extensa fila de personas se registró este martes en el Hospital Odontológico Universitario de la Facultad de Medicina de la UBA, donde desde las 6 de la mañana pacientes esperaban conseguir un turno para ser atendidos. La escena, que se repite cada vez con mayor frecuencia en distintos centros públicos de salud, refleja el aumento de la demanda en medio del deterioro del acceso a la atención médica y odontológica.

Fuentes del lugar indicaron a C5N que la situación podría profundizarse durante los próximos días como consecuencia de la suspensión de atención a pacientes afiliados al PAMI por parte de odontólogos que prestaban servicios para esa obra social.

Según señalaron, los profesionales denuncian una deuda acumulada por parte del Gobierno nacional y cuestionan los bajos valores que perciben por cada atención: alrededor de 2.100 pesos por paciente. Afirman que ese monto ya no alcanza ni siquiera para cubrir el costo de los insumos necesarios para trabajar.

En paralelo, remarcan que el sistema público de salud viene soportando una presión creciente en un contexto económico adverso. A ello se suma el fuerte incremento de las cuotas de medicina prepaga durante el gobierno de Javier Milei, que superó el 400%, y la pérdida de cobertura de más de 742 mil personas, lo que impulsó a muchos usuarios a migrar hacia hospitales y centros públicos.

En el caso del Hospital Odontológico Universitario, además, la primera consulta por guardia tiene un costo de 20 mil pesos, aunque la alta demanda igualmente provocó largas esperas desde las primeras horas de la jornada.

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