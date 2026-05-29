29 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Crece la preocupación por Agostina: el ministro de Seguridad de Córdoba no descartó ninguna hipótesis

Luego de seis días sin rastros de la joven, Juan Pablo Quinteros se presentó personalmente a dirigir los rastrillajes que se llevan adelante en el barrio Ampliación Ferreyra tras la orden del fiscal Raúl Garzón.

Por
Agostina Vega desapareció el sábado pasado.

Agostina Vega desapareció el sábado pasado.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró este viernes que la búsqueda de Agostina Vega continúa “sin descartar absolutamente ninguna hipótesis” y confirmó que el amplio operativo realizado en la zona descampada del barrio Ampliación Ferreyra responde a una línea concreta de investigación vinculada al principal acusado del caso.

Te puede interesar:

Se intensifica la búsqueda de Agostina: 150 efectivos rastrillan un descampado con perros y caballos

“Lo que estamos haciendo es un rastrillaje en este sector con la gente de Investigación Criminal y con el fiscal desde el primer día, dentro de una de las tantas vías de investigación”, explicó el funcionario desde el lugar del operativo.

Quinteros detalló que el despliegue se realizó por pedido expreso del fiscal Raúl Garzón, quien considera que existen elementos que ubicarían al imputado en esa zona después de la desaparición de la joven.

“Acá llegamos porque el fiscal estima que hay una línea que pondría a esta persona imputada en este lugar. Hemos venido para no descartar absolutamente nada”, sostuvo en conferencia de prensa.

Para el operativo, el Ministerio de Seguridad desplegó un importante número de recursos policiales y tecnológicos. Según precisó el ministro, participaron efectivos de distintas áreas, drones de última generación, perros rastreadores y equipos especializados de rescate.

quinteros min seg cordoba - optimizada con IA.
El ministro de Seguridad de Córdoba aseguró que buscan a la joven

El ministro de Seguridad de Córdoba aseguró que buscan a la joven "con o sin vida".

En medio de versiones sobre un supuesto vehículo abandonado hallado en el lugar, Quinteros negó esa información y aclaró que los rastrillajes apuntan a encontrar cualquier elemento que pueda estar relacionado con la causa. “No hay ningún auto abandonado. El fiscal nos pidió que rastrilláramos esta zona para ver si encontramos elementos relacionados al acusado”, explicó.

El ministro, de igual manera, confirmó también que la investigación ya logró determinar que la joven que aparece en las imágenes ingresando junto al detenido era efectivamente Agostina. “Rastrillamos acá porque hay elementos que sindican al acusado en este lugar, anterior a la detención y posterior a que se lo viera ingresar con Agostina, que ya está comprobado que era ella”, afirmó.

A seis días de la desaparición, Quinteros se alineó a los dichos del fiscal Raúl Garzón y reconoció que las autoridades trabajan simultáneamente sobre distintos escenarios posibles, incluso el peor. “Después de seis días, la obligación nuestra es buscarla y encontrarla con vida, pero puede ser sin vida. No hay que descartar ninguna hipótesis”, expresó.

En ese sentido, explicó que mientras algunos equipos siguen trabajando con la hipótesis de hallar a Agostina con vida, otros procedimientos avanzan sobre líneas investigativas vinculadas a un posible desenlace fatal.

“Estamos haciendo múltiples procedimientos con la Policía, trabajando en la hipótesis de encontrar a Agostina sin vida, pero también tenemos gente trabajando en la hipótesis de encontrarla con vida”, dijo.

Por último, el ministro evitó adelantar detalles sobre posibles hallazgos y dejó en claro que cualquier novedad será comunicada primero al fiscal de la causa.

Claudio Barrelier
Barrelier el principal apuntado y único detenido por la desaparicion de Agostina Vega.

Barrelier el principal apuntado y único detenido por la desaparicion de Agostina Vega.

“El primero que se va a enterar si encontramos algo va a ser el fiscal. Cualquier elemento relacionado con la causa se incorpora inmediatamente a la investigación”, concluyó.

Habló el fiscal que investiga la desaparición de Agostina Vega: "La buscamos con y sin vida"

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, aseguró este viernes que buscan a la joven "con y sin vida".

En una extensa conferencia de prensa frente a la vivienda allanada en barrio Campillo, el funcionario sostuvo que la investigación “se trabaja con absoluta profesionalidad, seriedad y preocupación” y confirmó que toda la estructura policial de Córdoba, junto con recursos nacionales, se encuentra abocada al caso.

“La buscamos con y sin vida. No hay peor situación. La desaparición es el peor estado para cualquier caso. Queremos salir de eso con el hallazgo, sea cual sea el desenlace”, afirmó.

Durante la conferencia, Garzón confirmó oficialmente que se investiga un vehículo que podría aportar información clave para la causa. “Sí, se está investigando un vehículo particularmente. Ese vehículo ha aportado rumbos a la investigación”, sostuvo.

Aunque evitó brindar mayores precisiones, insistió en que la causa avanza con una línea concreta. “La investigación tiene un rumbo. No podemos decir hoy que esto terminó acá, pero día a día ese rumbo se confirma”, señaló.

“El allanamiento y la búsqueda de evidencias ya se habían realizado. La profundización tiene que ver con avanzar hacia perímetros más amplios, lugares contiguos y otros espacios que requieren otro nivel de análisis”, detalló.

Uno de los momentos más importantes de la conferencia ocurrió cuando se refirió al video en el que se observa a una joven ingresando a una vivienda junto al detenido Pablo Barrelier. Sin nombrarlo directamente, Garzón dio a entender que para la fiscalía no existen dudas sobre la identidad de la persona. “La prueba indica, más allá de otras posiciones, que todo indica para este fiscal que es Agostina”, aseguró.

Consultado sobre si se pudo confirmar una salida posterior de la joven del lugar, evitó responder de manera directa. “La fiscalía ha hecho un relevamiento desde el minuto que entró hasta el momento en que fue detenido el auto”, indicó, aunque aclaró que no podía revelar más detalles para no afectar la causa.

raul garzon

Respecto del vínculo con la familia de Agostina, el fiscal negó inconsistencias en las declaraciones de los padres y explicó que tanto la madre como el padre vienen declarando desde el primer día de investigación.

“La mamá estuvo ayer declarando desde temprano hasta la tarde. Hoy este fiscal comenzó el día a las 8 de la mañana con los padres”, contó. Además, reveló que el detenido pidió ampliar su declaración y responder preguntas. “Su declaración duró diez minutos, pero las preguntas de este fiscal fueron dos horas y media”, precisó.

Garzón también confirmó que la hipótesis de que Agostina haya subido a un auto rojo “se ha debilitado”, aunque aclaró que todas las líneas investigativas continúan abiertas. “Acá ingresan múltiples hipótesis y todas se investigan. Si llega un dato, se trabaja inmediatamente. Ese es el trabajo”, afirmó.

Finalmente, destacó el volumen que alcanzó la causa en apenas cinco días y volvió a defender el accionar judicial y policial. “No hay demora. Acá hay un método, un orden científico y un trabajo enorme. Si ustedes vieran el tamaño de esta causa en cinco días, se sorprenderían”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Búsqueda de Agostina: la abogada del padre aseguró que encontrarán "buena información para la tarde"

play

Caso Agostina Vega: se llevaron herramientas y ropa de la casa de Barrelier

play

Habló el fiscal que investiga la desaparición de Agostina Vega: "La buscamos con y sin vida"

La Justicia avanza con nuevas pericias mientras la familia de la menor espera novedades.

Caso Agostina Vega: el comunicado de la barra de Instituto sobre Claudio Barrelier

Este viernes la Justicia dispuso un nuevo allanamiento en la vivienda de Claudio Barrelier.

"No come": revelan el duro momento que vive la madre de Agostina Vega mientras su hija está desaparecida

barrelier es el camino a agostina: la abogada del padre cuestiono la ultima version que dio el detenido

"Barrelier es el camino a Agostina": la abogada del padre cuestionó la última versión que dio el detenido

Rating Cero

La modelo y el bebé ya se encuentran en su hogar para celebrar la Nochebuena.

Rocío Marengo liquidó a Elba Marcovecchio: "Como abogada, no podés ser delincuente y ladrona"

La actriz pidió que se respete a quiénes tienen alguna condicón de salud como ella.

"Con eso no se jode": Andrea del Boca explotó contra una compañera de Gran Hermano

La cantante no dudó en hablar de su experiencia como trabajadora y generadora de empleo.

María Becerra eligió como representante a Martin Baclini, ex de Cinthia Fernandez

En el mundo del espectáculo siguen con atención la internación del histórico periodista y conductor.

Chiche Gelblung sigue internado y su cuadro habría empeorado: qué le pasa

La panelista abandonará Lape Club Social.

Bombazo: un exitoso programa se queda sin una de sus principales panelistas

Diego Maradona y Ricky Martina en la casa de Segurola y Habana.

Claudia Villafañe dio detalles del operativo para llevar a Ricky Martin a comer con Diego Maradona

últimas noticias

Marco Rubio se reúne para continuar con las negociaciones.

Acuerdo entre Irán y EEUU: Marco Rubio se reunió con el mediador de Pakistán

Hace 9 minutos
La modelo y el bebé ya se encuentran en su hogar para celebrar la Nochebuena.

Rocío Marengo liquidó a Elba Marcovecchio: "Como abogada, no podés ser delincuente y ladrona"

Hace 18 minutos
El canal de deportes argentinos transmitirá 52 partidos de la Copa del Mundo.

Mundial 2026 por TV: todos los partidos que se podrán ver por TyC Sports

Hace 22 minutos
play

Se intensifica la búsqueda de Agostina: 150 efectivos rastrillan un descampado con perros y caballos

Hace 33 minutos
La actriz pidió que se respete a quiénes tienen alguna condicón de salud como ella.

"Con eso no se jode": Andrea del Boca explotó contra una compañera de Gran Hermano

Hace 1 hora