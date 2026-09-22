Video: así fue el momento del choque del Pity Álvarez en una estación de servicio El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados protagonizó un insólito accidente en la madrugada del martes con un auto que cargaba combustible. Aunque el hecho no revistió gravedad, volvió a poner en el centro de la escena el estado de salud del cantante. Por Agregar C5N en









El Pity Álvarez chocó en La Paternal.

El músico Cristian Pity Álvarez protagonizó un accidente durante la madrugada en La Paternal mientras cargaba combustible en una estación de servicio. Si bien el hecho no resistió gravedad, quedó en el foco del conflicto en el medio del estado de salud del cantante y el juicio en su contra por el supuesto homicidio de su vecino. El músico estaba abordo de un auto con la licencia vencida.

Según se puede ver en el video que trascendió, Álvarez también estaba cargando nafta en una estación de servicio ubicada en Juan B. Justo y Av. San Martín alrededor de las 2 de la madrugada, cuando, antes de retirarse, tiró marcha atrás y rozó al coche que se encontraba en la boca de al lado. Luego se detuvo, intercambió unas palabras con el damnificado y se retiró del lugar, pero no se observa que hayan intercambiado datos.

El músico manejaba un Volkswagen Bora junto con su novia y, en las imágenes se puede ver que, mientras realizaba una maniobra, dio marcha atrás y rozó a un Peugeot 208 que se encontraba al lado.

El fiscal Federico Jorge Taramelli, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, quedó a cargo del caso e investigará al músico por incumplimiento de obligaciones legales.

Qué dijo el abogado de Pity Álvarez tras el accidente de auto en La Paternal El abogado Queijeiro aseguró que el hecho de que tenía el registro vencido no correspondía prioritario, ya que su salud mental estaba por delante porque considera que se trata de "una persona va drogado de inyecciones y nadie dice nada. Hay un riesgo de vida. Tienen que ayudar a una persona que está enferma".