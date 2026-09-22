"Pedir justicia no debería ser una lucha": el desgarrador reclamo de la mamá de una joven muerta tras ser atropellada

La joven de 22 años falleció tras ser chocada en Chacabuco por un conductor inhabilitado que manejaba alcoholizado y se dio a la fuga y luego fue liberado. Su madre denunció una serie de irregularidades en la detención y el accionar del primer abogado querellante y confirmó la fecha del juicio oral.

El 16 de febrero de 2025 , la vida de Lorena Albornoz y su familia cambió para siempre. Esa madrugada, alrededor de las 4:46, su hija Stephanie Ailén Fonseca , de 22 años, regresaba a su casa en moto bajo una intensa lluvia. Por motivos que se investigan, tomó un tramo en contramano y fue embestida brutalmente por un vehículo Peugeot 403 .

San Juan: asesinaron a un adolescente en una fiesta por el Día del Estudiante e hirieron a su mellizo

El conductor no solo no se detuvo a asistirla , sino que se dio a la fuga a toda velocidad, dejándola agonizando en la vía pública. Al día siguiente, el 17 de febrero, la joven falleció debido a las severas lesiones sufridas.

"Pedir justicia no debería ser una lucha constante hasta en Asuntos Internos... Sé que mi hija tomó una mala decisión al ir en contramano, pero nada justifica que la dejaran tirada , que le robaran las pertenencias de la moto, que el conductor se fuera manejando y que todos hayan actuado para encubrirlo. Queremos que el responsable pague como corresponde", reveló la mujer a C5N .

Albornoz expuso una serie de irregularidades, entre ellas apuntó al encubrimiento policial y la negligencia profesional por parte de su primer abogado.

El imputado por la muerte de Stephanie Ailén Fonseca es Jonathan Alberto Schmidt . Según consta en la causa y en los registros oficiales, al momento del accidente mantenía una inhabilitación administrativa para conducir de 18 meses , dispuesta en mayo de 2024 tras haber chocado una casilla de gas con un dosaje de 2,64 g/l de alcohol en sangre y darse a la fuga evadiendo controles.

Pese a estar inhabilitado y a fugarse del lugar de los hechos, las primeras horas tras el siniestro estuvieron marcadas por la impunidad: Schmidt se dirigió a su casa, guardó el vehículo y le confesó lo sucedido a su ex pareja, quien se desempeña como funcionaria de la Policía bonaerense Lejos de dar aviso inmediato a sus superiores o activar los protocolos de detención, la mujer le sugirió que se entregara pero no notificó formalmente el hecho.

La secuencia que relató Albornoz es desoladora: el conductor fue liberado en la comisaría: horas más tarde, tras ser localizado por cámaras de seguridad, el acusado se presentó en la seccional policial. Después de pericias preliminares en la puerta de la comisaría, le devolvieron el automóvil y se retiró manejando él mismo, sin haber quedado detenido ni retenido el vehículo en ese instante. Meses después, vecinos y allegados a la familia filmaron y documentaron a Schmidt circulando nuevamente en vehículos y motos meses después del trágico hecho.

La desprotección policial y la estafa defensiva

La travesía de la familia Fonseca fue devastadora desde el minuto uno. Stephanie debió ser trasladada de urgencia a Junín por la ausencia de un neurocirujano en el hospital local. Durante horas, la Comisaría de Chacabuco congeló la información a los allegados, quienes terminaron enterándose de lo sucedido y de la identidad del conductor mediante redes sociales y medios locales, según cuenta Lorena Albornoz, madre de la joven fallecida.

A esto se le sumó una traumática experiencia con la asistencia legal inicial. Confiaron en Lucas de Ángel, un abogado conocido de la familia que se ofreció a representarlos de forma "gratuita" y desinteresada, descubrieron tiempo después una serie de maniobras dilatorias: nunca fueron presentados formalmente en la causa como particulares damnificados.

En los expedientes aparecían firmas de otros letrados desconocidos para la familia y escritos requeridos que demoran meses en ser elevados. Además, la familia descubrió que el letrado compartía múltiples causas y juicios en común con el abogado defensor del propio imputado, José María Lizalde.

Ante la sospecha de dilación deliberada para favorecer al acusado, la mamá de Stephanie denunció al letrado ante el Colegio de Abogados de Junín, con una nota presentada al Presidente del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Junín, Dr. Marcelo Fabián Miano, y se formuló una presentación en Asuntos Internos contra la policía involucrada por encubrimiento.

El camino al juicio oral y el sostén de las víctimas

La familia de Stephanie Ailén Fonseca encontró contención gracias al acompañamiento de la Red Federal de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales (Línea 149, opción 2) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la ONG Madres del Dolor, la Dirección de Victimología y el PRONALCI (Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad).

Hoy, la causa caratulada como "SCHMIDT JONATHAN ALBERTO S/ HOMICIDIO CULPOSO CALIFICADO" tramita en el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Junín, y el juicio oral se llevará a cabo el 9 de agosto de 2027 a las 09.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asociacion Victimas Tránsito (@asocvictimastransito)

Nueva iniciativa para frenar la violencia vial

En medio de la conmoción por el número fatal de casos de violencia vial, se presentó oficialmente la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito (AIVT), un espacio enfocado en la prevención de siniestros viales y en el apoyo a las familias afectadas. La agrupación cuenta con el respaldo de jueces, fiscales, legisladores y figuras públicas como Ricardo Darín, Georgina Barbarossa y Ernesto Arriaga. Desde la entidad remarcaron que el objetivo principal es "trabajar por la prevención para salvar vidas y evitar heridos", impulsando iniciativas de concientización y acompañamiento legal a las víctimas.