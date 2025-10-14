14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Debate en las redes sociales: ¿Donald Trump cree que el 26 de octubre serán las elecciones presidenciales en Argentina?

El presidente estadounidense condicionó su apoyo a una victoria electoral de Javier Milei y distintos usuarios, incluido el Gordo Dan, advirtieron que piensa que los próximos comicios serán para la presidencia, en lugar de legislativas.

Por
Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca.

Javier Milei junto a Donald Trump en la Casa Blanca.

X (@WhiteHouse)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó su apoyo al gobierno de Javier Milei a una victoria del libertario el 26 de octubre y lo elogió por sus "últimos 4 años", por lo que distintos usuarios de las redes sociales advirtieron que cree que las elecciones que se desarrollarán ese día serán presidenciales, en lugar de legislativas.

Te puede interesar:

Trump aclaró sus palabras sobre los comicios y Milei: "Espero que lo apoyen en la elección de medio término"

Trump recibió a Milei en la Casa Blanca tras el anuncio del Tesoro estadounidense sobre una asistencia económica a la Argentina y mientras almorzaban ambas delegaciones, una periodista se refirió al respaldo del norteamericano al libertario. "¿Su apoyo a Argentina depende del resultado de las próximas elecciones legislativas y la capacidad del Gobierno de aprobar para aprobar leyes a largo plazo a través del Congreso?", le preguntó al republicano.

Si pierde no seremos generosos con Argentina. Si no les va bien, no estaremos cerca en mucho tiempo. Si a Argentina le va bien quedamos bien nosotros, porque habremos ayudado a Argentina. El éxito de Argentina nos beneficia”, respondió Trump. También agregó: "Si el Presidente no gana, probablemente tengamos una persona extremadamente de izquierda y con una filosofía que metió a Argentina en este problema en primer lugar".

En tanto, se equivocó al referirse al tiempo de gestión del jefe de Estado, ya que en diciembre recién cumplirá su segundo año de mandato: "Cualquier cosa puede fallar pero nos gustaría darle una oportunidad y pensamos que porque progresó tanto me refiero al trabajo que hizo en los últimos 4 años es increíble. Sería una pena perder ese progreso. Él está muy cerca de tener un gran éxito".

Tras las definiciones del mandatario estadounidense, diferentes usuarios de las redes sociales marcaron que piensa que el 26 de octubre se desarrollarán los comicios presidenciales. No obstante, esas elecciones se realizarán en 2027 y en la fecha mencionada se llevarán adelante las legislativas.

Gordo Dan tuit
La publicación del Gordo Dan.

La publicación del Gordo Dan.

En tal sentido, el tuitero oficialista Daniel Parisini, mayormente conocido como Gordo Dan, se adhirió en X: "Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las 'midterms' (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y vuelven los kukas) entonces Estados Unidos obviamente no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista".

Por su parte, la periodista de C5N Rosalía Costantino hizo alusión a sondeos electorales mencionados por el republicano. "¡Trump está convencido que las elecciones son presidenciales! Ahora tiene muy en claro que las elecciones son el 26 de octubre y no en el 2027 como quiere hacer creer el mileismo. Trump fue claro cuando habló de 'muy pronto' y sobre las encuestas (vigentes, no las que surgirán dentro de dos años)", expresó en la red social.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei, tras el encuentro con Trump: Si la Argentina vuelve al populismo, Estados Unidos dejará de apoyarnos

Javier Milei, tras el encuentro con Trump: "Si la Argentina vuelve al populismo, Estados Unidos dejará de apoyarnos"

Es la quinta lancha que ordena hundir Donald Trump.

Donald Trump confirmó un nuevo ataque de EE.UU. contra otra presunta narcolancha: seis muertos

La noticia fue confirmada por su hijo Diego Toni.

Luto en el espectáculo: murió Luis Pedro Toni, leyenda del periodismo y socio de APTRA

La exmandataria Cristina Kirchner publicó un mensaje en redes sociales.

La reacción de Cristina a la declaración de Trump: "¡Argentinos... ya saben lo que hay que hacer!"

Los bonos argentinos se hunden hasta un 11%. 

Reacción negativa de los mercados a la cumbre Trump-Milei: los bonos argentinos se hunden en Wall Street

El dolar oficial cerró en $1.385 en el Banco Nación.

El dólar rebotó tras la advertencia de Trump: el minorista subió, el blue cotizó al alza y los financieros volaron

Rating Cero

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

La noticia fue confirmada por su hijo Diego Toni.

Luto en el espectáculo: murió Luis Pedro Toni, leyenda del periodismo y socio de APTRA

Mario Pergolini anunció su retiro luego de muchos años.
play

Mario Pergolini anunció su retiro: "Hay una edad en que ya no hay que estar"

Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Mauro Icardi.

Wanda Nara expuso a Mauro Icardi: "Quiere que volvamos a vivir a Turquía con mis hijas"

Nico Occhiato sorprendió con sus críticas por el final de La Voz Argentina﻿.

Nico Occhiato explotó contra Telefe por el final de La Voz Argentina: "Se grabó cuatro veces..."

La producción de Netflix ya tiene su fecha de estreno para la cuarta temporada.

Se filtró cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

últimas noticias

play

Trump aclaró sus palabras sobre los comicios y Milei: "Espero que lo apoyen en la elección de medio término"

Hace 47 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 15 de octubre

Hace 1 hora
Diego Santilli encabezará la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

La Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza de reimprimir 40 mil afiches con la cara de Santilli

Hace 1 hora
Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

Hace 1 hora
Sergio Romero se fue de Boca.

Sergio Romero rescindió su contrato con Boca y jugará en Argentinos Juniors: "Algún día volveré"

Hace 1 hora