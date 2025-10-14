Debate en las redes sociales: ¿Donald Trump cree que el 26 de octubre serán las elecciones presidenciales en Argentina?

El presidente estadounidense condicionó su apoyo a una victoria electoral de Javier Milei y distintos usuarios, incluido el Gordo Dan, advirtieron que piensa que los próximos comicios serán para la presidencia, en lugar de legislativas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó su apoyo al gobierno de Javier Milei a una victoria del libertario el 26 de octubre y lo elogió por sus "últimos 4 años" , por lo que distintos usuarios de las redes sociales advirtieron que cree que las elecciones que se desarrollarán ese día serán presidenciales, en lugar de legislativas.

Trump recibió a Milei en la Casa Blanca tras el anuncio del Tesoro estadounidense sobre una asistencia económica a la Argentina y mientras almorzaban ambas delegaciones, una periodista se refirió al respaldo del norteamericano al libertario. "¿Su apoyo a Argentina depende del resultado de las próximas elecciones legislativas y la capacidad del Gobierno de aprobar para aprobar leyes a largo plazo a través del Congreso?", le preguntó al republicano.

“ Si pierde no seremos generosos con Argentina. Si no les va bien, no estaremos cerca en mucho tiempo. Si a Argentina le va bien quedamos bien nosotros, porque habremos ayudado a Argentina. El éxito de Argentina nos beneficia”, respondió Trump. También agregó: "Si el Presidente no gana, probablemente tengamos una persona extremadamente de izquierda y con una filosofía que metió a Argentina en este problema en primer lugar".

En tanto, se equivocó al referirse al tiempo de gestión del jefe de Estado, ya que en diciembre recién cumplirá su segundo año de mandato: "Cualquier cosa puede fallar pero nos gustaría darle una oportunidad y pensamos que porque progresó tanto me refiero al trabajo que hizo en los últimos 4 años es increíble . Sería una pena perder ese progreso. Él está muy cerca de tener un gran éxito".

Tras las definiciones del mandatario estadounidense, diferentes usuarios de las redes sociales marcaron que piensa que el 26 de octubre se desarrollarán los comicios presidenciales. No obstante, esas elecciones se realizarán en 2027 y en la fecha mencionada se llevarán adelante las legislativas.

En tal sentido, el tuitero oficialista Daniel Parisini, mayormente conocido como Gordo Dan, se adhirió en X: "Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las 'midterms' (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y vuelven los kukas) entonces Estados Unidos obviamente no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista".

Por su parte, la periodista de C5N Rosalía Costantino hizo alusión a sondeos electorales mencionados por el republicano. "¡Trump está convencido que las elecciones son presidenciales! Ahora tiene muy en claro que las elecciones son el 26 de octubre y no en el 2027 como quiere hacer creer el mileismo. Trump fue claro cuando habló de 'muy pronto' y sobre las encuestas (vigentes, no las que surgirán dentro de dos años)", expresó en la red social.