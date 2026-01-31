1 de febrero de 2026 Inicio
Perú autorizó la extradición de "Pequeño J" por el triple crimen de Florencio Varela

El gobierno peruano aprobó el traslado de Tony Janzen Valverde Victoriano hacia la Argentina para enfrentar el juicio por los asesinatos. La medida se confirmó tras la firma de una resolución presidencial en Lima, luego de meses de trámites formales ante la Justicia.

Pequeño J es el principal acusado por el triple femicidio en Florencio Varela. 

"Pequeño J" es el principal acusado por el triple femicidio en Florencio Varela. 

Martin Mejia (AP)

El Poder Ejecutivo de Perú oficializó este sábado la extradición a Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", principal acusado por el triple homicidio de Florencio Varela. Ahora las autoridades de ambos países coordinarán la logística necesaria para trasladar al joven de 20 años, quien permanecía detenido en Lima desde septiembre tras fugarse de la Justicia argentina.

Morena Verdi Brenda del Castillo Lara Morena Gutiérrez triple crimen florencio varela femicidio
Lara Gutiérrez, de 15 años, Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, fueron asesinadas en Florencio Varela.

Lara Gutiérrez, de 15 años, Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, fueron asesinadas en Florencio Varela.

La resolución que permite su entrega definitiva lleva la firma del presidente José Jerí junto a sus ministros de Justicia y Relaciones Exteriores. El documento oficial, según informó El Peruano, establece condiciones estrictas antes de la partida. El texto administrativo aclara: "Disponer que, previo a la entrega del requerido, la Autoridad Central deberá verificar que no cuente con procesos penales".

La investigación judicial identificó inicialmente a "Pequeño J" como el presunto líder de una organización narco transnacional con base en la Villa 1-11-14 porteña. Con el avance de las pericias, los investigadores determinaron que el joven actuaba bajo las órdenes de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, apodado "Señor J". Se sosprecha que este jefe criminal ordenó la ejecución de las víctimas.

"Pequeño J" fue capturado y encarcelado en Perú hasta tanto se ejecute su extradición

El arresto de Valverde ocurrió mientras intentaba escapar oculto en un camión cargado con pescado que circulaba por la ruta Panamericana Sur en su país de origen. El rastreo de su teléfono celular permitió que la Policía Nacional y la Bonaerense localizaran su posición exacta. Durante el procedimiento de captura, el acusado intentó desligarse de los hechos y aseguró: "Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie".

Desde su captura, el imputado permanece bajo custodia en el Penal de Nuevo Imperial, ubicado en la zona de Cañete, bajo un régimen de detención preventiva. Este centro penitenciario atraviesa una crisis por hacinamiento extremo, con una población que duplica la capacidad de alojamiento. El Instituto Nacional Penitenciario del Perú confirmó que el sitio alberga casi 2.000 internos cuando su capacidad es para poco más de 1.000 reclusos.

