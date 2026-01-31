Perú autorizó la extradición de "Pequeño J" por el triple crimen de Florencio Varela El gobierno peruano aprobó el traslado de Tony Janzen Valverde Victoriano hacia la Argentina para enfrentar el juicio por los asesinatos. La medida se confirmó tras la firma de una resolución presidencial en Lima, luego de meses de trámites formales ante la Justicia. Por + Seguir en







"Pequeño J" es el principal acusado por el triple femicidio en Florencio Varela. Martin Mejia (AP)

El Poder Ejecutivo de Perú oficializó este sábado la extradición a Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", principal acusado por el triple homicidio de Florencio Varela. Ahora las autoridades de ambos países coordinarán la logística necesaria para trasladar al joven de 20 años, quien permanecía detenido en Lima desde septiembre tras fugarse de la Justicia argentina.

La investigación le atribuye responsabilidad directa en los crímenes de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años. Los cargos que pesan sobre Valverde Victoriano incluyen homicidio agravado por "premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género". El sospechoso cayó en la localidad de Pucusana, 58 kilómetros al sur de la capital peruana.

Morena Verdi Brenda del Castillo Lara Morena Gutiérrez triple crimen florencio varela femicidio Lara Gutiérrez, de 15 años, Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, fueron asesinadas en Florencio Varela. Redes Sociales La resolución que permite su entrega definitiva lleva la firma del presidente José Jerí junto a sus ministros de Justicia y Relaciones Exteriores. El documento oficial, según informó El Peruano, establece condiciones estrictas antes de la partida. El texto administrativo aclara: "Disponer que, previo a la entrega del requerido, la Autoridad Central deberá verificar que no cuente con procesos penales".

La investigación judicial identificó inicialmente a "Pequeño J" como el presunto líder de una organización narco transnacional con base en la Villa 1-11-14 porteña. Con el avance de las pericias, los investigadores determinaron que el joven actuaba bajo las órdenes de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, apodado "Señor J". Se sosprecha que este jefe criminal ordenó la ejecución de las víctimas.

"Pequeño J" fue capturado y encarcelado en Perú hasta tanto se ejecute su extradición El arresto de Valverde ocurrió mientras intentaba escapar oculto en un camión cargado con pescado que circulaba por la ruta Panamericana Sur en su país de origen. El rastreo de su teléfono celular permitió que la Policía Nacional y la Bonaerense localizaran su posición exacta. Durante el procedimiento de captura, el acusado intentó desligarse de los hechos y aseguró: "Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie".