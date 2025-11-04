4 de noviembre de 2025 Inicio
Tiroteo fatal en Núñez: un asalto terminó con un fallecido y un ladrón a la fuga

Las víctimas habían salido de una financiera en el centro porteño y fueron interceptadas por dos sospechosos, uno de los que fue abatido por un policía retirado que custodiaba el dinero.

Uno de los delincuentes quedó sin vida en plena calle.

Un asalto en el barrio de Núñez terminó con un delincuente prófugo y otro que se fugó, después de un enfrentamiento entre dos delincuentes y un policía retirado de la Federal, tras hacer una operación en una financiera del centro porteño.

Según relató una de las víctimas, los dos hombres salieron desde Corrientes y Reconquista con una suma de dinero y fueron seguidos hasta la intersección de las calles Cuba e Iberá donde fueron interceptados por dos motochorros.

Se produjo un intenso tiroteo entre el expolicía que cumplía la función de seguridad privada y uno de los sospechosos que terminó herido y finalmente murió en plena calle. El otro escapó en una moto marca KTM modelo Duke y que es intensamente buscado por la Policía.

El hecho ocurrió este martes, minutos antes de las 13, cuando un llamado al 911 alertó sobre un hombre herido de gravedad en la calle, y que finalmente falleció en el enfrentamiento con el excabo primero de la PFA.

“En el enfrentamiento, uno de los ladrones recibió un disparo mortal, mientras que su cómplice logró darse a la fuga a bordo de una moto”, detallaron los investigadores que aclararon que el exagente salió ileso.

