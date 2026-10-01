Sorprendente guerra entre dos figuras de Telefe: "Ya no se lo banca nadie"

La participante de MasterChef Celebrity, Edith Hermida, disparó con todo contra Andy Kusnetzoff y sorprendió porque ahora ambos comparten canal en Telefe, ya que el conductor volvió con PH: Podemos Hablar. La presentadora lo acusó de no dejar hablar a sus invitados y contó que se lleva mal con sus compañeros.
Sucede que presentaba un informe en su programa Bendita TV y aprovechó para dar su opinión al respecto: “Esta noche vamos a presentar otro informe para ganar amigos. Andy Kusnetzoff tiene su programa PH, Podemos Hablar, que es un éxito en Telefe, los sábados a la noche, donde él le dice consignas a los invitados. Bueno, algo que debería decir: ‘Que den un paso al frente los que no dejan hablar a sus compañeros’”.
Pero, lejos de terminar, continuó: “Él tendría que dar un paso al frente. Porque en la radio interrumpe a todo el mundo. ¡No deja hablar a nadie! Yo creo que ya no se lo debe bancar nadie ya”.
“Eso tendría que decir: ‘Que den un paso al frente los que se llevan mal con los compañeros de trabajo y también con los agentes de prensa’. Porque me dicen que traicionaría al aire. Igual conmigo siempre fue buena onda, habría que hacer un duelo entre Mirtha Legrand y Andy, a ver quién interrumpe más”, concluyó.
Hernán de Mala Fama le dijo un piropo en vivo a una participante de MasterChef y revolucionó al programa
Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, protagonizó uno de los momentos más comentados de la segunda gala de MasterChef Celebrity por Telefe. El músico sorprendió con un particular piropo dirigido a Lizy Tagliani, con quien mantuvo un divertido ida y vuelta durante toda la emisión.
Todo comenzó cuando Wanda Nara advirtió que Hernán parecía tener frío y decidió preguntarle cómo se sentía. El cantante respondió inmediatamente: “Más o menos, no se puede tener frío al lado de esta salamandra”, en referencia a Tagliani, provocando risas en el estudio.
Lizy Tagliani recogió el guante y, lejos de dejar pasar el comentario, redobló la apuesta: “Leña para el carbón”. La ocurrencia reforzó la complicidad que ambos habían mostrado desde el comienzo de su participación en el reality culinario.
Antes, Hernán ya había desconcertado a Wanda Nara al saludarla con un insólito “Hola, Wandera talabartera”. Cuando la conductora preguntó qué había dicho, Lizy improvisó: “Talabartera, es un águila oriunda del Paraná”; y, consultada sobre su vínculo con Coronel, agregó: “Es que estamos en algo”.
La química entre ambos también tuvo repercusión entre los seguidores de MasterChef. En la publicación oficial del ciclo aparecieron mensajes como “Qué dupla”, “Los amo a Hernán y Lizy” y “Lizy y Hernán son unos genios”, mientras la dupla se transformaba en uno de los focos de conversación de la segunda noche.