Sorprendente guerra entre dos figuras de Telefe: "Ya no se lo banca nadie"

La conductora se quejó de su colega porque considera que “no deja hablar a nadie” y contó que se lleva mal con compañeros de trabajo.

La participante de MasterChef Celebrity, Edith Hermida, disparó con todo contra Andy Kusnetzoff y sorprendió porque ahora ambos comparten canal en Telefe, ya que el conductor volvió con PH: Podemos Hablar. La presentadora lo acusó de no dejar hablar a sus invitados y contó que se lleva mal con sus compañeros.

Sucede que presentaba un informe en su programa Bendita TV y aprovechó para dar su opinión al respecto: “Esta noche vamos a presentar otro informe para ganar amigos. Andy Kusnetzoff tiene su programa PH, Podemos Hablar, que es un éxito en Telefe, los sábados a la noche, donde él le dice consignas a los invitados. Bueno, algo que debería decir: ‘Que den un paso al frente los que no dejan hablar a sus compañeros’ ”.

Pero, lejos de terminar, continuó: “Él tendría que dar un paso al frente. Porque en la radio interrumpe a todo el mundo. ¡No deja hablar a nadie! Yo creo que ya no se lo debe bancar nadie ya”.

“Eso tendría que decir: ‘Que den un paso al frente los que se llevan mal con los compañeros de trabajo y también con los agentes de prensa’. Porque me dicen que traicionaría al aire. Igual conmigo siempre fue buena onda, habría que hacer un duelo entre Mirtha Legrand y Andy, a ver quién interrumpe más”, concluyó.

Hernán Coronel, cantante de Mala Fama , protagonizó uno de los momentos más comentados de la segunda gala de MasterChef Celebrity por Telefe . El músico sorprendió con un particular piropo dirigido a Lizy Tagliani , con quien mantuvo un divertido ida y vuelta durante toda la emisión.

Todo comenzó cuando Wanda Nara advirtió que Hernán parecía tener frío y decidió preguntarle cómo se sentía. El cantante respondió inmediatamente: “Más o menos, no se puede tener frío al lado de esta salamandra”, en referencia a Tagliani, provocando risas en el estudio.

Lizy Tagliani recogió el guante y, lejos de dejar pasar el comentario, redobló la apuesta: “Leña para el carbón”. La ocurrencia reforzó la complicidad que ambos habían mostrado desde el comienzo de su participación en el reality culinario.

Antes, Hernán ya había desconcertado a Wanda Nara al saludarla con un insólito “Hola, Wandera talabartera”. Cuando la conductora preguntó qué había dicho, Lizy improvisó: “Talabartera, es un águila oriunda del Paraná”; y, consultada sobre su vínculo con Coronel, agregó: “Es que estamos en algo”.

La química entre ambos también tuvo repercusión entre los seguidores de MasterChef. En la publicación oficial del ciclo aparecieron mensajes como “Qué dupla”, “Los amo a Hernán y Lizy” y “Lizy y Hernán son unos genios”, mientras la dupla se transformaba en uno de los focos de conversación de la segunda noche.