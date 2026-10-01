Una ex Gran Hermano destrozó a otra exparticipante: "Estuvo con mis dos ex" Una picante revelación en un ciclo de streaming sacudió al ambiente mediático al exponer cruces amorosos del pasado. Agregar C5N en









La correntina salió a criticar a la exdiputada. Telefe

Coty Romero reavivó una interna con una antigua compañera de reality durante su participación en Después de que todos, el ciclo transmitido por el canal de streaming Resumido. Luego de hacer público el malestar que derivó en su salida de una emisión de Telefe, la correntina realizó un categórico descargo para precisar los motivos del conflicto personal que mantiene con Romina Uhrig. La mediática desmintió haber atacado a la señal y prefirió enfocar sus críticas en la conducta de su excompañera de convivencia.

Sin dar rodeos frente a los integrantes de la mesa, la exparticipante apuntó contra el historial amoroso de la exdiputada con las personas que pasaron por su vida sentimental. En ese sentido, reveló que la ex exdiputada se involucró con Alexis “El Conejo” Quiroga y Nacho Castañares: “Ella conoce a mis ex parejas porque estuvo con ambos. Estuvo con El Conejo cuando estaba conmigo y estuvo con Nacho antes de que él esté conmigo, obviamente”.

Durante el picante intercambio en el estudio, el conductor Ferbo indagó de forma explícita si el cordobés le había sido infiel con ella. Ante la pregunta directa, la correntina no dudó en ratificar la engaño amoroso: “Sí, sí. Eso fue lo que yo había contado. Yo nunca hablé mal de ella, simplemente conté algo que hizo y si eso te hizo quedar mal es porque accionaste mal vos”. El testimonio dejó al descubierto una traición dentro del entorno del reality.

Para finalizar su descargo en la transmisión, la influencer cuestionó duramente la continuidad laboral de su rival en las señales de la emisora. Al respecto, recordó una publicación en la que la exdiputada se lamentaba por la pérdida de espacio en el canal: “Hace un tiempito ella subió diciendo que se había quedado sin trabajo en Telefe. Antes de que empiece Gran Hermano. Pero es raro con esta gente”.

Coty Romero reveló por qué se fue de Telefe Coty Romero volvió a encender la polémica tras sacar a la luz las verdaderas razones de su salida de la transmisión de streaming de Telefe. La influencer correntina reapareció públicamente como flamante incorporación del ciclo Después de que todos, donde reconstruyó los episodios que derivaron en el quiebre de su vínculo laboral con la conocida emisora. Según su relato, los roces con los productores comenzaron luego de que hiciera menciones críticas dirigidas contra Romina Uhrig.

Durante la emisión, la exparticipante de Gran Hermano detalló el origen del enfrentamiento al sostener que solo expuso un asunto personal que salpicaba a la exdiputada: “Yo había contado algo que la dejó mal parada a Romina, que se metió en mi relación”. De acuerdo con su testimonio, ese fuerte descargo al aire desencadenó un llamado de atención por parte de las autoridades de la señal porteña, quienes le impusieron un condicionamiento sobre sus expresiones hacia su excompañera de reality. La joven correntina remarcó que las bajadas de línea fueron contundentes al advertirle de manera tajante sobre lo que podía manifestar frente a las cámaras: “Ahí me sentaron: ‘No podés decir nada más malo de Romina’”. La denuncia de Romero por las presuntas presiones y restricciones a sus opiniones sacudió el ambiente periodístico, motivando la inmediata reacción del periodista Rolando Barbano, quien apoyó a la mediática con un contundente pedido en el estudio: “No banquemos la censura”.