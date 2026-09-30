30 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Peregrinación a Luján 2026: cómo será la misa central en la Basílica

La organización del momento más esperado por miles de devotos tras completar el extenso trayecto a pie desde Liniers.

Por
La caminata terminará el 4 de octubre.

La caminata terminará el 4 de octubre.

Redes sociales

La Peregrinación a Luján definió la organización general para celebrar su edición número 52. Miles de personas se alistan para encarar el trayecto a pie de 60 kilómetros correspondiente a la tradicional Peregrinación Juvenil a Luján. El evento popular busca dar espacio a los fieles para expresar intenciones personales, cumplir promesas y manifestar agradecimientos frente al altar de la Virgen de Luján.

El femicidio ocurrió en una casa sobre la calle Rivadavia, a metros de la avenida de los Constituyentes y frente al predio de Tecnópolis.
Te puede interesar:

Femicidio en San Martín: un hombre asesinó de 19 puñaladas a su novia tras una pelea por celos

Para garantizar la asistencia de la multitud, el recorrido dispondrá de una amplia estructura logística conformada por paradas sanitarias, puestos de asistencia y centros de hidratación. La infraestructura estará coordinada de punta a punta por miles de colaboradores voluntarios distribuidos a la vera de la ruta. Este encuentro masivo, gestado originalmente el 25 de octubre de 1975 por iniciativa de un grupo de jóvenes y sacerdotes, supera el medio siglo de historia reuniendo a caminantes de diversas provincias.

La jornada culminará en la plaza frente al templo con la celebración de la homilía principal, el momento más significativo de la movilización religiosa. Se prevé una multitudinaria misa central en las inmediaciones de la Basílica, donde miles de creyentes se congregarán para recibir la bendición tras culminar el extenso esfuerzo físico. El acontecimiento volverá a ratificar su lugar como una de las expresiones populares de fe más emblemáticas del país.

Cuándo es la Peregrinación a Luján 2026

La 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján ya cuenta con su cronograma ratificado y se desarrollará formalmente a lo largo del primer fin de semana de octubre. El esperado encuentro masivo de fe tendrá lugar durante las jornadas del sábado 3 y el domingo 4 de octubre de 2026. La confirmación del calendario resulta clave para las miles de personas que planean participar de la caminata y organizar los detalles logísticos para completar el extenso recorrido.

Peregrinación a Luján en 2022.

Peregrinación a Luján en 2022.

El inicio de la marcha está estipulado para las 10:00 de la mañana del sábado 3, momento en que la efigie venerada de la patrona nacional saldrá desde el Santuario de San Cayetano, emplazado en la calle Cuzco 150 en Liniers. Desde esa icónica esquina del oeste porteño, la columna de caminantes avanzará a pie para cubrir el trayecto de unos 60 kilómetros hasta llegar al histórico templo bonaerense. La movilización religiosa promete reunir nuevamente a multitudes de devotos llegados desde distintos puntos del país.

Cómo será la misa de Luján

El momento más esperado de toda la jornada religiosa tendrá lugar el domingo 4 de octubre a las 7 de la mañana, hora en la que comenzará la Misa Central frente a la Basílica de Luján. El emblemático oficio religioso estará liderado por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, quien encabezará la ceremonia en la plaza principal. Esta homilía marcará la culminación formal del peregrinaje tras la llegada de las multitudinarias columnas de devotos que avanzarán desde la Capital Federal.

Como paso previo a la gran misa del domingo, el propio monseñor Jorge García Cuerva encabezará la tradicional misa arquidiocesana fijada para el sábado 3 a las 23.30. Este encuentro litúrgico nocturno fue especialmente dispuesto para brindar contención espiritual a los caminantes en el tramo más exigente del trayecto a pie. Ambas celebraciones eclesiásticas conformarán el corazón espiritual de una de las manifestaciones religiosas de fe más importantes de toda la Argentina.

Noticias relacionadas

Según el informe. 83% de los hogares encuestados atraviesa situaciones de inseguridad alimentaria (imagen generada con IA).

Cuatro de cada cinco hogares de barrios populares están endeudados: el 45% de los préstamos es para comida

Roberto Bordón fue encontrado por su hermana en su casa de Vera, al norte de la provincia de Santa Fe.

Murió un periodista de Santa Fe tras haber sido atacado en su casa: su pareja quedó detenida

Alrededor de 177 trabajadores serán despedidos.

Casi 200 familias de Mar del Plata se quedarán en la calle por el cierre de dos hoteles y una farmacia de Iosfa

En el inicio de la semana, Pity Álvarez intentó escapar del Hospital Tornú, donde permanece internado.
play

Una pericia psicológica determinará si Pity Álvarez está en condiciones de afrontar el juicio

El equipo será sometido a exigencias extremas.

Parte al espacio el satélite USAT 1, otro logro de la universidad argentina: ciencia de elite a bajo costo

La gripe superó el millón de casos en Argentina.

Cifra preocupante: Argentina superó por primera vez el millón de casos de gripe desde 2016

Rating Cero

Desalojaron a la familia que estaba ocupando la casa de la tía de L-Gante

La conductora es madre de Ámbar, Silvestre y Alí, además de Ringo, quien falleció durante el parto.

Juana Viale y su particular visión sobre la maternidad a los 44: "Me siento Wonder Woman"

Guido Kaczka conduce el programa.

Filtraron cuándo será la gran final de Es mi sueño: la fecha confirmada

Morgan Freeman habló con NBC News y reveló la rutina que lo mantiene activo.

Morgan Freeman reveló su secreto para llegar óptimo a los 89 años: "Tomo un puñado de..."

Ángel de Brito reveló la situación de Osvaldo, mientras sigue internado.

Destaparon la verdadera situación económica de Daniel Osvaldo tras su internación: ¿está en quiebra?

Los tickets generales ya se encuentran disponibles en pulsotickets.com.

PopFest 2026: entradas en 12 cuotas sin interés para ver a Juanes, Turf y Conociendo Rusia

últimas noticias

El hecho ocurrió en un avión de Flydubai.

Pánico en el aire: un pasajero del vuelo de Flydubai reveló cómo está el piloto que atacó a su compañero

Hace 7 minutos
El dólar oficial finalizó septiembre con leve alza.

El dólar cayó $5 pero cerró septiembre con leve alza

Hace 9 minutos

Desalojaron a la familia que estaba ocupando la casa de la tía de L-Gante

Hace 19 minutos
La conductora es madre de Ámbar, Silvestre y Alí, además de Ringo, quien falleció durante el parto.

Juana Viale y su particular visión sobre la maternidad a los 44: "Me siento Wonder Woman"

Hace 23 minutos
El femicidio ocurrió en una casa sobre la calle Rivadavia, a metros de la avenida de los Constituyentes y frente al predio de Tecnópolis.

Femicidio en San Martín: un hombre asesinó de 19 puñaladas a su novia tras una pelea por celos

Hace 31 minutos