Peregrinación a Luján 2026: cómo será la misa central en la Basílica La organización del momento más esperado por miles de devotos tras completar el extenso trayecto a pie desde Liniers. Por Agregar C5N en









La caminata terminará el 4 de octubre. Redes sociales

La Peregrinación a Luján definió la organización general para celebrar su edición número 52. Miles de personas se alistan para encarar el trayecto a pie de 60 kilómetros correspondiente a la tradicional Peregrinación Juvenil a Luján. El evento popular busca dar espacio a los fieles para expresar intenciones personales, cumplir promesas y manifestar agradecimientos frente al altar de la Virgen de Luján.

Redes sociales Para garantizar la asistencia de la multitud, el recorrido dispondrá de una amplia estructura logística conformada por paradas sanitarias, puestos de asistencia y centros de hidratación. La infraestructura estará coordinada de punta a punta por miles de colaboradores voluntarios distribuidos a la vera de la ruta. Este encuentro masivo, gestado originalmente el 25 de octubre de 1975 por iniciativa de un grupo de jóvenes y sacerdotes, supera el medio siglo de historia reuniendo a caminantes de diversas provincias.

La jornada culminará en la plaza frente al templo con la celebración de la homilía principal, el momento más significativo de la movilización religiosa. Se prevé una multitudinaria misa central en las inmediaciones de la Basílica, donde miles de creyentes se congregarán para recibir la bendición tras culminar el extenso esfuerzo físico. El acontecimiento volverá a ratificar su lugar como una de las expresiones populares de fe más emblemáticas del país.

Cuándo es la Peregrinación a Luján 2026 La 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján ya cuenta con su cronograma ratificado y se desarrollará formalmente a lo largo del primer fin de semana de octubre. El esperado encuentro masivo de fe tendrá lugar durante las jornadas del sábado 3 y el domingo 4 de octubre de 2026. La confirmación del calendario resulta clave para las miles de personas que planean participar de la caminata y organizar los detalles logísticos para completar el extenso recorrido.

Peregrinación a Luján en 2022. Télam El inicio de la marcha está estipulado para las 10:00 de la mañana del sábado 3, momento en que la efigie venerada de la patrona nacional saldrá desde el Santuario de San Cayetano, emplazado en la calle Cuzco 150 en Liniers. Desde esa icónica esquina del oeste porteño, la columna de caminantes avanzará a pie para cubrir el trayecto de unos 60 kilómetros hasta llegar al histórico templo bonaerense. La movilización religiosa promete reunir nuevamente a multitudes de devotos llegados desde distintos puntos del país.