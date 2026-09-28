28 de septiembre de 2026 Inicio
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Peregrinación a Luján 2026: cómo va a estar el clima

El pronóstico del tiempo para el fin de semana del 3 y 4 de octubre anticipa condiciones que necesitarán una preparación especial desde la partida en Liniers. Se recomienda llevar ropa impermeable y calzado adecuado para transitar los 60 kilómetros del recorrido.

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Para afrontar estas condiciones

Para afrontar estas condiciones, los organizadores recomiendan llevar un piloto o rompevientos impermeable.

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La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará el fin de semana del sábado 3 y domingo 4, y el pronóstico meteorológico es un factor muy importante que los participantes deberán tener en cuenta desde la partida. Las condiciones climáticas anticipadas para el inicio del recorrido incluyen lluvias y temperaturas frescas.

Los cordobeses se volcaron a las redes sociales para mostrar las consecuencias de la granizada.
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La salida oficial de la imagen peregrina de la Virgen está programada para las 10 del sábado 3 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers. El camino transcurrirá mayoritariamente por la Ruta Nacional 7, cruzando los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde la misa central está prevista para el domingo a las 7.

El recorrido convocará a miles de fieles bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", y a lo largo del trayecto funcionarán puestos de hidratación, atención médica y acompañamiento espiritual coordinados desde un Centro de Operaciones en la Universidad Nacional de Luján. La empresa AySA dispondrá 12 camiones cisterna distribuidos en el camino y convocó a los peregrinos a llevar sus propios recipientes para recargarlos en los puestos.

El pronóstico del clima durante la Peregrinación a Luján 2026

Para el sábado 3 de octubre, día de la largada, se esperan chubascos o lluvias fuertes durante la jornada, con una temperatura máxima de 15°C y mínima de 12°C. El cielo estará mayormente cubierto y las condiciones de humedad acompañarán todo el recorrido inicial, por lo que contar con protección adecuada desde el primer momento será indispensable.

El domingo 4, con la llegada a Luján como destino, el tiempo tiende a estabilizarse de manera parcial. El amanecer será fresco con temperaturas cercanas a los 12°C, pero la máxima repuntará hasta los 21°C por la tarde, con nubosidad en disminución y vientos leves del sudeste. Las horas previas a la misa central, sin embargo, pueden ser frías, especialmente para quienes lleguen de madrugada.

Para afrontar estas condiciones, los organizadores recomiendan llevar un piloto o rompevientos impermeable, bolsas de consorcio para proteger la mochila y el calzado por dentro, y una campera o abrigo liviano para las horas nocturnas del recorrido. En cuanto al calzado, lo ideal es usar zapatillas ya adaptadas al pie, incorporar medias de algodón de repuesto y aplicar cinta hipoalergénica para prevenir ampollas, especialmente dado el piso húmedo que dejará la lluvia del sábado.

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