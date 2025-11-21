21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Pensó que caminaba cada vez más lento por su edad pero el médico reveló lo peor

Lo que parecía ser un síntoma menor escondía un cuadro mucho más serio, que exigió atención inmediata y un enfoque completamente distinto.

Por
La historia de Ángela Llewellyn recuerda la importancia de las consultas médicas a tiempo

La historia de Ángela Llewellyn recuerda la importancia de las consultas médicas a tiempo

  • Ángela Llewellyn fue diagnosticada con Parkinson en 2022, a los 73 años, tras notar cansancio y lentitud al caminar.
  • Su fisioterapeuta, que detectó cambios en su comportamiento físico, insistió en estudios más profundos que confirmaron la enfermedad.
  • Aunque no tiene temblores, experimenta debilidad, lentitud cognitiva, problemas de conexión social y dificultades para realizar tareas cotidianas.
  • El Parkinson redujo su autonomía: se cansa después de 5000 pasos, no puede subir cuestas, ya no viaja como antes y necesita un bastón para mantener el equilibrio.

La percepción de que ciertos cambios físicos se deben simplemente al paso del tiempo es algo frecuente, especialmente cuando aparecen pequeños signos que parecen propios del envejecimiento. Así ocurrió con Ángela Llewellyn, quien comenzó a notar que caminaba cada vez más lento, un síntoma que adjudicó en un principio a su edad y al desgaste natural del cuerpo.

Este ejercicio favorece la digestión y la circulación sanguínea. 
Te puede interesar:

El ejercicio sencillo de solo 10 minutos que previene enfermedades: se hace después de comer

Sin embargo, con el correr de los días, la dificultad para moverse se volvió más evidente y comenzó a interferir con actividades cotidianas. Esa evolución inesperada despertó preocupación y llevó a buscar una opinión profesional, ya que algo no encajaba con la idea de un simple proceso normal del organismo. La consulta médica se convirtió entonces en un paso indispensable.

Qué descubrió la mujer cuando fue al médico por una "caminata lenta"

La-enfermedad-de-Parkinson-estadios-y-sintomas.png

En noviembre de 2022, cuando tenía 73 años, a Ángela Llewellyn le confirmaron un diagnóstico de Parkinson que transformó por completo su vida. Hoy, con 75 años, recuerda que trabajó más de cuatro décadas como enfermera en el Centro de Salud Narberth, en Pembrokeshire, Gales.

A pesar de mantenerse activa, comenzó a notar que su ritmo al caminar disminuía y que se fatigaba con facilidad, aunque al principio lo atribuyó a su edad y a la recuperación de una cirugía de rodilla. Su médico de cabecera no detectó nada preocupante, pero su fisioterapeuta insistió en que algo no estaba bien y recomendó estudios adicionales. Fue entonces cuando una tomografía reveló que padecía Parkinson.

Ángela recuerda el momento como un verdadero impacto, ya que siempre se consideró alguien cuidadosa con su salud. Aunque no presenta temblores, explica que se siente más débil, piensa con mayor lentitud y le cuesta mantener la mirada o conectar con los demás. También tiene la sensación de estar perdiendo su sonrisa. A pesar de conservar cierta autonomía para actividades diarias, algunas rutinas, como maquillarse los ojos, se le han vuelto difíciles o imposibles. Puede caminar alrededor de 5000 pasos antes de agotarse y evita las pendientes porque pierde el equilibrio.

Confiesa que a veces se siente frustrada por todo lo que cambió: ya no puede viajar al exterior como antes y usa un bastón para mantenerse estable. Aunque aún intenta sostener su independencia, reconoce que el Parkinson ha limitado aspectos importantes de su vida diaria.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las prepagas confirmaron nuevos aumentos en diciembre: a cuánto se irán los planes

Las prepagas confirmaron nuevos aumentos en diciembre: a cuánto se irán los planes

Usar un filtro adecuado reduce riesgos y previene daños acumulativos.

Por qué hay que ponerse protector solar en la cara todos los días: es muy importante

Esta rutina es súper práctica y toma menos de una hora a la semana.

La rutina de 20 minutos que, dos veces a la semana, permite reducir el riesgo cardiovascular, de cáncer y diabetes

Un caso que sorprendió a todos.

Pensó que sus vómitos eran por una noche de alcohol pero el médico lo dejó sin palabras: qué encontraron

El hijo del Dr. Guillermo Kreutzer con el diploma de Personalidad Destacada para su padre

La Ciudad homenajeó a un pionero de la cirugía cardiovascular infantil y creador del Fontan-Kreutzer

La PrEP y una investigación que apunta a una toma mensual

Revelan un estudio que busca crear una pastilla para prevenir el VIH con solo una toma al mes

Rating Cero

Con solo seis episodios, se convirtió en una de las propuestas más consumidas del catálogo reciente.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y te atrapa con su acción y su juego mortal

Esta película de Netflix es protagonizada por Brooke Shields.
play

Está en Netflix y es una película que te va a hacer pensar en tus relaciones pasadas

Emilia Attias sorprendió con su nuevo look.

La impresionante transformación de Emilia Attias: cambió de look con estilo

Wanda y Valentina enfriaron los rumores de conflicto en Masterchef

El gesto de Wanda Nara con Valentina Cervantes para acallar los rumores de conflicto

La artista habló del momento complicado de salud que atraviesa.
play

Preocupación por Lourdes Fernández: "Mi cuerpo está malherido"

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

últimas noticias

Las mini bags son perfectas para llevar solo lo esencial.

Adiós a las riñoneras en las Fiestas: este es el accesorio que se va a usar en Navidad y Año Nuevo

Hace 10 minutos
No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes”, señaló el dirigente salteño.

Sáenz cuestionó al Gobierno por la falta de respuestas: "Esperamos que el poncho aparezca"

Hace 21 minutos
Preocupación por bajos niveles de ocupación hotelera en Mar del Plata.

Verano 2026: advierten que Mar del Plata continúa con niveles críticos en hotelería

Hace 24 minutos
La historia de Ángela Llewellyn recuerda la importancia de las consultas médicas a tiempo

Pensó que caminaba cada vez más lento por su edad pero el médico reveló lo peor

Hace 44 minutos
¿Se debe apagar el Wifi en algún momento del día?

Mitos sobre apagar el Wifi de tu hogar: ¿trae beneficios o no cambia nada?

Hace 51 minutos