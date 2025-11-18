18 de noviembre de 2025 Inicio
Es una famosa actriz, quiere tener hijos pero un diagnóstico cambió todos los planes: la interprete siempre habló con naturalidad sobre su deseo de ser madre y decidió congelar sus óvulos tras descubrir dos condiciones que pueden dificultar el embarazo, ¿qué descubrió?

Todo comenzó en 2024, cuando ella participó del podcast SHE MD, donde contó que algo en su cuerpo “le pidió” hacerse estudios. Allí la ginecóloga Thaïs Aliabadi —conocida por atender a varias celebridades de Hollywood— le sugirió un recuento de óvulos. la reconocida figura, que entonces tenía 27 años, creyó que era innecesario. Hasta que los resultados llegaron.

Mientras atraviesa este proceso personal, continúa consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. En pocos días regresará al MCU como Yelena Belova en Thunderbolts, su primer protagónico dentro de Marvel.

Qué descubrió Florence Pugh en la búsqueda de ser mamá

La actriz Florence Pugh fue diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico (SOP) y endometriosis, dos condiciones comunes pero poco visibilizadas que pueden dificultar la gestación. Fue entonces cuando tomó una decisión clave: congelar sus óvulos cuanto antes. “Fue alucinante enterarme tan joven de que tenía que extraer mis óvulos. Vengo de una familia que tuvo hijos hasta muy tarde, así que me impactó”, explicó.

En su entrevista más reciente con Harper’s Bazaar UK, Pugh detalló el proceso y fue muy honesta: congelar los óvulos no fue sencillo. “Es cansado y horrible”, reconoció. “Pero tuve la fortuna de ser apta para hacerlo. La gente no entiende lo duro que puede ser”. También habló de la reacción del público cuando se filtró la noticia. Según contó, hubo titulares sensacionalistas y comentarios crueles, lo que la llevó a pedir más empatía hacia quienes atraviesan tratamientos de fertilidad.

A pesar de las dificultades, Florence no renuncia a la idea de formar una familia. De hecho, aseguró que desde pequeña sueña con ser madre y que este diagnóstico solo la motivó a tomar decisiones responsables para proteger ese deseo. También habló sobre sus relaciones amorosas. Tras su vínculo con Zach Braff —que fue blanco de críticas por la diferencia de edad— hoy mantiene su vida sentimental en privado. “Soy complicada y siempre estoy ocupada… pero quiero una familia. No quiero terminar sola”, confesó.

