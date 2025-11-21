21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El ejercicio sencillo de solo 10 minutos que previene enfermedades: se hace después de comer

Incorporar este hábito es un pequeño cambio de estilo de vida con grandes recompensas para el cuerpo y la mente.

Por
Este ejercicio favorece la digestión y la circulación sanguínea. 

Este ejercicio favorece la digestión y la circulación sanguínea. 

Pexels
  • Caminar brevemente después de comer es un hábito sencillo con grandes beneficios para la salud.
  • Estimula la digestión (peristaltismo) y reduce síntomas como la hinchazón y la acidez.
  • Es crucial para estabilizar el azúcar en sangre, siendo más efectivo que caminar en otros momentos.
  • Contribuye a la quema de calorías y mejora la salud cardiovascular.

En la búsqueda constante de un bienestar integral y una mejor salud, a menudo nos enfocamos en dietas estrictas o regímenes de ejercicio intensos. Sin embargo, los expertos sugieren que algunos de los cambios más efectivos para nuestro organismo son también los más sencillos de implementar.

La historia de Ángela Llewellyn recuerda la importancia de las consultas médicas a tiempo
Te puede interesar:

Pensó que caminaba cada vez más lento por su edad pero el médico reveló lo peor

Uno de estos hábitos poderosos, y a menudo subestimado, es la práctica de caminar brevemente después de las comidas. Este simple acto, que puede durar tan solo 10 a 15 minutos, ofrece una serie de beneficios respaldados por la ciencia que van mucho más allá de quemar unas pocas calorías.

Moverse después de una comida ayuda a mejorar la digestión, estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y elevar la calidad de vida en general. Además, la actividad física regular, incluso a baja intensidad, se asocia con una mejora de la circulación sanguínea y la reducción de la presión arterial, contribuyendo a una mejor salud cardiovascular a largo plazo.

Beneficios de caminar después de comer

caminata.jpg
Puede ser una caminata tranquila a un ritmo moderado.

Puede ser una caminata tranquila a un ritmo moderado.

Uno de los beneficios más estudiados de la caminata post-comida es su impacto positivo en la digestión. El movimiento suave estimula el peristaltismo, las contracciones musculares en el tracto gastrointestinal que ayudan a que los alimentos se muevan de manera más eficiente.

Esto puede reducir notablemente síntomas comunes como la hinchazón, el gas y la acidez estomacal, ya que el estómago vacía su contenido más rápidamente.

Pero quizás el beneficio más crucial se observa en el control del azúcar en sangre. Después de comer, especialmente una comida rica en carbohidratos, los niveles de glucosa aumentan. Un paseo breve facilita que los músculos utilicen esa glucosa como combustible, retirándola del torrente sanguíneo.

Diversos estudios demostraron que caminar apenas 10 a 15 minutos inmediatamente después de una comida puede ser más efectivo para reducir los picos de azúcar en sangre que una caminata más larga realizada en cualquier otro momento del día.

Aunque un paseo corto no sustituye a un ejercicio más intenso, contribuye significativamente a la quema de calorías total diaria.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las prepagas confirmaron nuevos aumentos en diciembre: a cuánto se irán los planes

Las prepagas confirmaron nuevos aumentos en diciembre: a cuánto se irán los planes

Usar un filtro adecuado reduce riesgos y previene daños acumulativos.

Por qué hay que ponerse protector solar en la cara todos los días: es muy importante

Esta rutina es súper práctica y toma menos de una hora a la semana.

La rutina de 20 minutos que, dos veces a la semana, permite reducir el riesgo cardiovascular, de cáncer y diabetes

Un caso que sorprendió a todos.

Pensó que sus vómitos eran por una noche de alcohol pero el médico lo dejó sin palabras: qué encontraron

El hijo del Dr. Guillermo Kreutzer con el diploma de Personalidad Destacada para su padre

La Ciudad homenajeó a un pionero de la cirugía cardiovascular infantil y creador del Fontan-Kreutzer

La PrEP y una investigación que apunta a una toma mensual

Revelan un estudio que busca crear una pastilla para prevenir el VIH con solo una toma al mes

Rating Cero

Con solo seis episodios, se convirtió en una de las propuestas más consumidas del catálogo reciente.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y te atrapa con su acción y su juego mortal

Esta película de Netflix es protagonizada por Brooke Shields.
play

Está en Netflix y es una película que te va a hacer pensar en tus relaciones pasadas

Emilia Attias sorprendió con su nuevo look.

La impresionante transformación de Emilia Attias: cambió de look con estilo

Wanda y Valentina enfriaron los rumores de conflicto en Masterchef

El gesto de Wanda Nara con Valentina Cervantes para acallar los rumores de conflicto

La artista habló del momento complicado de salud que atraviesa.
play

Preocupación por Lourdes Fernández: "Mi cuerpo está malherido"

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

últimas noticias

Las mini bags son perfectas para llevar solo lo esencial.

Adiós a las riñoneras en las Fiestas: este es el accesorio que se va a usar en Navidad y Año Nuevo

Hace 9 minutos
No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes”, señaló el dirigente salteño.

Sáenz cuestionó al Gobierno por la falta de respuestas: "Esperamos que el poncho aparezca"

Hace 19 minutos
Preocupación por bajos niveles de ocupación hotelera en Mar del Plata.

Verano 2026: advierten que Mar del Plata continúa con niveles críticos en hotelería

Hace 22 minutos
La historia de Ángela Llewellyn recuerda la importancia de las consultas médicas a tiempo

Pensó que caminaba cada vez más lento por su edad pero el médico reveló lo peor

Hace 42 minutos
¿Se debe apagar el Wifi en algún momento del día?

Mitos sobre apagar el Wifi de tu hogar: ¿trae beneficios o no cambia nada?

Hace 49 minutos