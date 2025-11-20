20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué hay que ponerse protector solar en la cara todos los días: es muy importante

La protección diaria frente a la radiación del sol ayuda a mantener la piel saludable y retrasar el envejecimiento visible.

Por
Usar un filtro adecuado reduce riesgos y previene daños acumulativos.

Usar un filtro adecuado reduce riesgos y previene daños acumulativos.

Pexels
  • La exposición solar constante puede generar daños invisibles que se acumulan con el tiempo, incluso en días nublados o bajo techo.
  • Usar protector todos los días es clave para prevenir cáncer de piel, manchas y envejecimiento prematuro.
  • Los rayos UVA, UVB y la luz visible impactan en la dermis durante todo el año y aceleran el deterioro celular.
  • La fotoprotección diaria ayuda a mantener la piel saludable y a retrasar los signos visibles del paso del tiempo.

El uso diario de protector solar se volvió una recomendación central entre especialistas en dermatología, ya que la piel recibe radiación incluso cuando no hay sol directo. Esta práctica permite reducir daños acumulativos y mantener la salud cutánea a largo plazo.

Esta rutina es súper práctica y toma menos de una hora a la semana.
Te puede interesar:

La rutina de 20 minutos que, dos veces a la semana, permite reducir el riesgo cardiovascular, de cáncer y diabetes

En la vida cotidiana, la exposición a la luz natural ocurre en más situaciones de las que se suele imaginar. Esto sucede al caminar por la calle, sentarse cerca de una ventana o pasar tiempo al aire libre, aunque el cielo esté nublado. Conocer cómo influyen los diferentes tipos de radiación es fundamental para entender por qué la fotoprotección debe sostenerse durante todo el año.

A partir del impacto que tienen los rayos solares y la luz visible en la estructura de la piel, se vuelve evidente la importancia de incorporar un protector de calidad dentro de cualquier rutina de cuidado.

Protector solar spray

Por qué hay que ponerse protector solar en la cara todos los días

El sol aporta vitamina D y energía, pero sus efectos prolongados pueden ser perjudiciales si no se adoptan medidas preventivas. Los rayos ultravioleta, UVA y UVB, son un factor de riesgo cuando se habla de cáncer de piel. La radiación UVB, más intensa en verano y al mediodía, provoca quemaduras y altera el ADN celular, lo que incrementa la posibilidad de daños a largo plazo. Los rayos UVA, presentes todo el año, también favorecen la aparición de cáncer y son responsables del foto envejecimiento, las manchas y la pérdida de firmeza por la destrucción de fibras de colágeno.

La luz visible, que también llega a la piel en días nublados o dentro de espacios iluminados naturalmente, contribuye al envejecimiento prematuro. Su acción conjunta con los rayos UV genera estrés oxidativo, un proceso que acelera la pigmentación y deteriora las células cutáneas.

Como optimizara el uso de los protectores solares este verano
Como optimizara el uso de los protectores solares este verano.

Como optimizara el uso de los protectores solares este verano.

Además, la piel envejece por la influencia de factores como contaminación, hábitos nocivos, alimentación deficiente y estrés. Ese conjunto de elementos, conocido como exposoma, explica hasta el 80% del envejecimiento visible de la dermis. En este marco, el protector solar funciona como una barrera diaria indispensable.

Entre los principales beneficios del uso cotidiano se encuentra la prevención del cáncer de piel, ya que reduce el impacto directo de la radiación en las capas profundas. También ayuda a retrasar arrugas, flacidez y manchas, problemas que pueden tratarse una vez presentes, pero que resultan más fáciles de evitar con protección constante.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un caso que sorprendió a todos.

Pensó que sus vómitos eran por una noche de alcohol pero el médico lo dejó sin palabras: qué encontraron

El hijo del Dr. Guillermo Kreutzer con el diploma de Personalidad Destacada para su padre

La Ciudad homenajeó a un pionero de la cirugía cardiovascular infantil y creador del Fontan-Kreutzer

La PrEP y una investigación que apunta a una toma mensual

Revelan un estudio que busca crear una pastilla para prevenir el VIH con solo una toma al mes

Es la actividad que mostró mejoras significativas en personas con osteoartritis leve a moderada.

Este ejercicio reduce el dolor de rodilla y potencia la longevidad según expertos: cuál es

Este futbolista juega en la MLS y ha enfrentado a Lionel Messi.

La rutina diaria de 10 minutos que hace un futbolista de 33 años para prevenir lesiones

El kiwi tiene grandes beneficios para la salud por su alto contenido de fibra y vitamina C. 

Por qué hay que lavar el kiwi: es importante incluso si lo pelás

Rating Cero

El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.
play

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

La imagen los mostró tomando un café en un bar porteño, en un plan relajado y cotidiano.

La nieta de Susana Giménez confirmó su relación con un jugador de Boca: de quién se trata

La ficción que tanto se ha mencionado a lo largo de este artículo se llama Ausente, y su reciente llegada al catálogo de Netflix ha despertado nuevamente el interés por los thrillers psicológicos.
play

Thriller psicológico: de qué se trata Ausente, la serie que está siendo cada vez más vista en Netflix

Netflix estrenó una miniserie de ficción basada en una verdadera revista para adultos y sorprendió a todos: ¿cuál es?
play

Esta miniserie de ficción pero basada en una verdadera revista para adultos sorprendió a todos en Netflix: cuál es

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix
play

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix: de cuál se trata

Celis y Medina se conocieron en Gran Hermano y son padres de las gemelas Laia y Aimé.

Thiago Medina reveló cómo está el vínculo con Daniela Celis: "Dormimos..."

últimas noticias

Tormentas en el AMBA: el SMN activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Tormentas en el AMBA: se activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Hace 30 minutos
El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

Hace 39 minutos
Las autoridades ordenaron que se evacuara todo el predio.

Pánico en la COP 30: un incendio obligó a evacuar la cumbre climática en Brasil

Hace 43 minutos
play
El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

Hace 1 hora
Ángel Di María celebró el título de Rosario Central.

Ángel Di María celebró el título con Rosario Central: "La gloria no tiene precio"

Hace 1 hora