Morosidad récord: la deuda de los argentinos en el sector privado se quintuplicó en 18 meses

Los datos del Banco Central marcan que la mora del crédito en entidades financieras y billeteras virtuales pasó del 2,0%, en noviembre de 2024, a 9,7%, en mayo de 2026. El incumplimiento en los pagos fue mayor en personas (16,1%) que empresas (3,5%). Por su parte, cerca del 40% de los jóvenes entre 18 y 29 años se halla en mora.

Un informe privado analizó la dura realidad de los argentinos bajo el gobierno de Javier Milei, donde pedir un préstamo se transformó en una verdadera tramp a. En este marco, la mora del crédito en entidades financieras y billeteras virtuales se quintuplicó en 18 meses, pasando del 2,0% , en noviembre de 2024, a 9,7% , en mayo de 2026.

La Canasta de Servicios Públicos aumentó 4,6% en julio y ya representa el 15% del salario

A su vez, el incumplimiento en los pagos fue mayor en personas (16,1%) que empresas (3,5%) y, en entidades no financieras que financieras (30,3% vs 7,6%). Por su parte, cerca del 40% de los jóvenes entre 18 y 29 años se halla en mora.

El trabajo, realizado por la consultora Equilibra, analiza que el boom de crédito privado llegó acompañado por el equilibrio fiscal logrado por el Gobierno: "Al revertirse el crowding out del Tesoro, los bancos volvieron a prestar y los hogares usaron el crédito para amortiguar la caída de ingresos. La mora de personas duplicó el pico de 2019 (16,1% vs 7,8%)".

En mayo de este año, el incumplimiento de pagos a nivel individuos fue masivo: de las 20,7 millones de personas que tomaron un crédito formal, 5,8 millones se encuentra en mora. "El incumplimiento entre quienes sólo acceden a entidades no financieras supera el 50%, mientras que la mora con crédito exclusivamente con entidades financieras ronda 20% y entre aquellos que se endeudaron por partida doble alcanza 17%", detalla el trabajo de la consultora.

El rango etario más complicado es la franja de entre 18 y 29 años, donde solo 4 de cada 10 tienen acceso al crédito formal y cerca del 40% de ellos se halla en mora. El crédito y la mora de los adultos jóvenes es mayor en entidades no financieras, que financieras.

Para Equilibra, "el crédito en pesos a personas se encuentra claramente dañado, alertando sobre un problema socioeconómico mayor: el 28% de las personas endeudadas se vuelven morosas producto de ingresos familiares insuficientes, una situación que comienza a desbordarse desde el repago del crédito formal hacia el aumento de atrasos en expensas, prepagas, etc".

"El boom de crédito escondió transitoriamente el deterioro de la hoja de balance de los hogares, pero revertir la anemia de la demanda interna de los últimos 5 trimestres no será sencillo", concluyó.

El vocero presidencial responsabilizó a las familias por la morosidad

Días atrás, el vocero presidencial Adrián Ravier se refirió al crecimiento de la morosidad en los pagos crediticios por parte de las familias y advirtió que "a veces la gente misma se expone a riesgos de impago, simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones".

En rueda de prensa, consultado sobre las estadísticas oficiales que muestran un alza en los impagos, aseguró que el Gobierno está "estudiando" el tema pero aclaró que "es normal que cuando una economía recupera el crédito aparezca la morosidad"

Por un lado, Ravier afirmó que "el banco tiene que ver a quién le otorga el crédito" y por otro lado "las personas deben saber hasta dónde pueden tomar créditos" porque "uno lleva la tarjeta al límite y al otro mes está muy apretado".

"Ahora tenemos que volver a aprender cuál es el límite que nuestro ingresos nos permiten, hasta qué cuota puedo pagar. A veces la gente misma se expone a riesgos de impago, simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones", amplió.

Y concluyó que "es un proceso de aprendizaje que después de tanto tiempo sin crédito debemos pasar" y pronosticó que se irá solucionando "con el correr de tiempo, las bajas de las tasas de interés y las refinanciaciones".