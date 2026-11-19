Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 20 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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(21 de marzo al 20 de abril)

Introduzca novedades en su relación sentimental. Momento económico diez, disfrútelo. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. Jornada tranquila física y mentalmente.

(21 de abril al 21 de mayo)

Pequeños disgustos o discusiones con algún amigo. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. No debe olvidar sus compromisos profesionales. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Muy buena fortuna en los juegos de azar. Cabeza muy lúcida y con buenas ideas laborales. Camine una hora diaria, aliviará sus calambres.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

En el terreno sentimental, evite volver a cometer los errores del pasado. Su economía no corre peligro. Tiene energía suficiente para desempeñar su trabajo. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Jornada sentimentalmente inestable. Procure no hacer comentarios sobre sus finanzas. En lo laboral, todo lo que se proponga le saldrá bien. La cabeza va a ser su zona más delicada.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

La jornada, sentimentalmente hablando, es buena. Quizá acabe con todos sus ingresos, pero pronto se repondrá. Resultados excelentes en el trabajo. La fuerza con la que vive le mantendrá en forma.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Las posibles conquistas caerán con enorme facilidad. Los astros indican que es una buena oportunidad para invertir. Esfuércese y obtendrá los objetivos deseados en su trabajo. Su cuerpo funciona bien, pero no se confíe.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hay una persona con la que llegará a entablar amistad. En lo económico, desconfíe del dinero fácil. Posibles tensiones en su lugar de trabajo. La mente se refresca con un paseo en solitario.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

El amor será placentero. Sea cuidadoso con sus inversiones. Esa gran capacidad de trabajo ha llegado a sus jefes. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará. Debido a su carácter nervioso, sufrirá de insomnio.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No hay demasiada estabilidad en el amor; sea comprensivo. Procure reducir gastos. Jornada positiva en el terreno laboral. Abandone esa obsesión con la salud, es perfecta.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Estará sentimental y un poco sensible, así que espabile. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. Su naturaleza resiste perfectamente su ritmo de vida.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Lo que ha comenzado como broma, puede acabar en amor. Obtendrá beneficios si hace inversiones inteligentes. Su empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. Sensación de cansancio al final del día.