3 de noviembre de 2026 Inicio
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Primera reacción de la UIA a los anuncios de Luis Caputo: "Un gesto para las empresas que lo necesitaban"

La suspensión de los embargos de la Agenda de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027 tuvo una rápida respuesta de parte del titular de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini.

Pablo Daniel Olmedo
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Pablo Daniel Olmedo
La UIA destacó las medidas como un gesto del Gobierno.

La UIA destacó las medidas como "un gesto" del Gobierno.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de darlo a conocer desde el escenario de la 32° edición de la Conferencia Industrial, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) y tuvo una rápida reacción de parte del titular de la entidad, Martín Rapallini.

En diálogo con C5N, a los pocos minutos de escuchar al titular del Palacio de Hacienda, Rapallini destacó la presencia de Caputo (ausente en 2025) y explicó que desde la UIA "nosotros tenemos un contacto permanente con el ministro y con todos los funcionarios, pero me parece importante que venga a este evento, que es el evento más importante de la Unión Industrial Argentina, a dar su mensaje, dar sus perspectivas sobre todo para el año que viene y su mirada sobre el sector industrial".

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Martín Rapallini, titular de la UIA.

P: ¿En esas charlas los escuchan? ¿Escucharon medidas que ustedes reclaman?

MR: Bueno, de hecho, anunció cuatro medidas que eran las medidas que le habíamos pedido nosotros desde la UIA. Así que bueno, es importante, por ejemplo, la suspensión de embargos para las pymes hasta junio del año que viene. Es importante.

P: ¿Cómo lo interpretan?

MR: Me parece que es un gesto para todas las empresas que lo necesitaban, porque muchas pymes están en una situación de dificultad.

P: ¿La economía entró en recesión?

MR: Mirá, la actividad sí, el mes pasado tuvimos números de caída, tenemos un 2,8% acumulado contra el 2025, por supuesto es nuestra preocupación la actividad.

P: ¿,Desde la industria, cómo ven la situación de las pymes de cara al 2027?

MR: Bueno, hay que trabajar en promover distintas medidas. Entiendo que hay una definición del Gobierno en términos de lo que es el gasto público y tomar medidas heterodoxas, pero bueno, siempre hay que ponerle cabeza para ver cómo podemos generar las condiciones, para que haya una reactivación.

P: Para cerrar. ¿hubo una invitación a Milei? ¿Le hubiera gustado que viniera?

MR: Sí, hubo una invitación. Pero lo importante es que esté la voz del Gobierno, y creo que el ministro Caputo es la voz del Gobierno, así que eso es lo importante.

Los anuncios de Luis Caputo en la 32º Conferencia de la UIA

  • Suspensión de embargos de ARCA para pymes hasta mayo de 2027. La medida busca darles margen para ordenar sus cuentas y aliviar las restricciones financieras de corto plazo.
  • Ampliación del plan de pagos en 18 cuotas para deudas con ARCA. El esquema incorporará obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre, en lugar del límite previo, que alcanzaba a las deudas con vencimiento hasta el 30 de junio.
  • Uso de saldos a favor para cancelar deudas aduaneras. Las pymes podrán aplicar el 100 % de sus créditos por IVA de exportación o reintegros. Las grandes empresas accederán inicialmente a una parte de esos saldos y el porcentaje aumentará de forma gradual.
  • Créditos del Banco Nación para la industria automotriz. La línea tendrá una tasa fija cercana al 20 % y plazos de tres, cuatro y cinco años.

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