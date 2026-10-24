25 de octubre de 2026 Inicio
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Harvard incorporó docentes creados con IA para dar capacitaciones empresariales

La Escuela de Negocios de la universidad ofrece siete avatares que reproducen voz e imagen de profesores reales. La formación dura ocho semanas, cuesta u$s699 e incluye tareas individuales y encuentros en vivo.

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Profesores virtuales de Harvard. Imagen ilustrativa. 

Profesores virtuales de Harvard. Imagen ilustrativa. 

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La Escuela de Negocios de Harvard sumó en octubre siete avatares con inteligencia artificial a HBS Foundry, su programa de formación para emprendedores en Estados Unidos, para que practiquen presentaciones, decisiones comerciales y defensa de sus modelos de negocio con réplicas de profesores en situaciones cercanas al trabajo real.

León XIV y el presidente del CIN, Franco Bartolacci.
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Según publicó TN, las figuras virtuales imitan la apariencia y la voz de los académicos, pero no requieren que ellos se conecten a cada sesión. El usuario puede exponer un proyecto, recibir preguntas sobre su negocio y ensayar una conversación similar a la que tendría ante potenciales inversores o integrantes de un directorio.

La compañía HeyGen desarrolló estas representaciones a partir de grabaciones de los profesores y datos sobre su trayectoria y especialidad, con el fin de producir respuestas relacionadas con sus áreas de conocimiento, aunque cada intervención surge de un sistema automatizado y no de una conversación directa con el académico original.

Harvard incorporó siete avatares con inteligencia artificial para que los emprendedores practiquen situaciones del mundo empresarial.

Harvard incorporó siete avatares con inteligencia artificial para que los emprendedores practiquen situaciones del mundo empresarial.

El curso cuesta u$S699 e incluye herramientas de inteligencia artificial, prácticas individuales y encuentros en vivo con especialistas. A lo largo de ocho semanas, los participantes definen sus iniciativas, estudian mercados posibles, identifican competidores y preparan presentaciones para buscar financiamiento, con ejercicios que simulan desafíos concretos del mundo empresarial.

La universidad habilita a los académicos a revisar el desempeño de sus versiones digitales y corregir respuestas que no reflejen sus conocimientos o posturas, una supervisión importante porque el sistema puede equivocarse, brindar datos desactualizados o atribuirles opiniones que nunca expresaron públicamente en una clase o entrevista pública.

Zoe, la profesora con inteligencia artificial que llegó a América Latina

La propuesta de Harvard no es la única experiencia de este tipo. En 2025 se presentó Zoe, una profesora virtual creada en América Latina para acelerar capacitaciones dentro de empresas y fortalecer habilidades digitales. La desarrolló la firma Humanversum y sus primeros cursos estuvieron destinados a compañías y docentes.

Aunque el creador de Zoe aseguró que la herramienta "no pretende reemplazar al ser humano", un docente advirtió a C5N que enseñar también exige empatía, cooperación y pensamiento crítico, capacidades que no se reducen a la transmisión automática de información y que siguen marcando una diferencia frente a las plataformas digitales.

Zoe es una docente virtual creada con inteligencia artificial en América Latina para ofrecer capacitaciones y fortalecer habilidades digitales.

Zoe es una docente virtual creada con inteligencia artificial en América Latina para ofrecer capacitaciones y fortalecer habilidades digitales.

Ese antecedente muestra que el debate sobre los avatares educativos no se limita a la calidad de sus respuestas, sino que también incluye el papel de las personas en los procesos de aprendizaje. La tecnología puede ofrecer prácticas adicionales, aunque su utilidad depende de cómo se integra y supervisa.

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