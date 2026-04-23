Estudiantes de la UBA obtuvieron el primer premio de una competencia de la ONU

La Universidad de Buenos Aires participó por cuarta vez consecutiva del National Model United Nations (NMUN) , en la ciudad de Nueva York. El equipo obtuvo el premio a la “Delegación Destacada” en una competencia de simulación de la Organización de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo desde 1927. Este premio, que es el más importante que pueden obtener los equipos y se suma a otros cinco reconocimientos por desempeño que recibieron durante la competencia.

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El equipo de la UBA -que representó en una simulación a la República Árabe de Siria- obtuvo, además del reconocimiento principal como Delegación Destacada, otras cinco distinciones: un premio a la mejor delegación electa por pares en la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (Peers Award), y cuatro premios a documentos de posición (Position Paper Awards) en la Asamblea General (Comisiones 1 y 3), la Conferencia de Revisión del TNP y la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los premios se entregaron en el recinto de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La UBA quedó por encima de instituciones como la LMU Munich (Alemania), la University of Erfurt (Alemania), la University of Texas (Estados Unidos), la Université Paris II Panthéon-Assas (Francia), la HEC Montréal (Canadá) y la Frankfurt School of Finance & Management (Alemania).

El NMUN es la conferencia interuniversitaria de Modelo de Naciones Unidas más grande, antigua y prestigiosa a nivel internacional. Es un espacio donde jóvenes de todo el mundo participan en simulacros de comités de la ONU y redactan resoluciones sobre problemas globales. Está asociada al Departamento de Comunicación Global de Naciones Unidas y se lleva a cabo desde 1927, época en la que existía su predecesora: la Sociedad de las Naciones.

La edición 2026 marcó un hito en la historia del equipo de la UBA: por primera vez, la delegación de estudiantes estuvo compuesta por representantes de cinco facultades distintas. A las Facultades de Derecho, Ciencias Económicas y Ciencias Sociales se incorporaron las de Ciencias Exactas y Naturales y Filosofía y Letras, con el objetivo de fortalecer un trabajo interdisciplinario y una mirada integral de los temas abordados.

La ampliación de la delegación se consolidó en el marco del lanzamiento del Programa de Liderazgo en Asuntos Globales de la UBA (ProLAG), dependiente de la Secretaría de Relaciones Internacionales, que tiene como objetivo extender la formación de estudiantes de distintas disciplinas sobre los temas de la agenda pública global.

Acerca de la delegación

El equipo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires estuvo conformado por Felicitas Nelly Irma Repetto Alcorta, Juan Ignacio Bergaglio y Rocío Abril Sivina Berardi (carrera de Abogacía, Facultad de Derecho); Esteban Almeida y Manuela Sánchez Cisano (carreras de Actuario y Economía, respectivamente, Facultad de Ciencias Económicas); Gonzalo Ruiz del Castillo (carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales); Cindy Eliana Levi y Azul Muiño (carreras de Ciencias de la Computación y Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales); e Isabella Juliana Parise Cicero (carrera de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras).

Los nueve estudiantes atravesaron un proceso de capacitación a cargo de los tutores Martina Nasanovsky y Felix Samoilovich; del director del Programa de Liderazgo en Asuntos Globales, Juan Francisco Petrillo; del coordinador académico del equipo, el doctor Leopoldo M. A. Godio; y de participantes de ediciones previas.

Fueron seleccionados entre 70 estudiantes a través de una competencia interna en octubre de 2025. A partir de ese momento, recibieron una formación intensiva de cinco meses que incluyó el fortalecimiento de sus habilidades de oratoria y negociación, clases sobre los temas a abordar, reuniones con embajadores extranjeros y diplomáticos argentinos, entre otras actividades.