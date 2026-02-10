IR A
Moria Casán recordó la icónica pelea con Silvina Escudero: "Evolucionamos..."

La conductora revivió el momento en que llamó "Escupidero" a la bailarina en la gala del Bailando, con Marcelo Tinelli, y le bajó el tono a la pelea.

Las mediáticas recordaron el cruce que tuvieron en el Bailando.

Moria Casán revivió la pelea con Silvina Escudero, hace 20 años en el Bailando, el programa que conducía Marcelo Tinelli, cuando llamó a la bailarina como "Escupidero" y reveló: "Fue un pase de comedia".

La conductora compartió en su programa La mañana con Moria, en El Trece, las imágenes de la pelea que las distanció cuando ella era jurado en el programa de Marcelo Tinelli: "Evolucionamos...", empezó la mediática y pidió que saquen el video del cruce entre ambas.

Por su parte, la actriz que habló en un móvil desde la piscina de su casa y opinó sobre el cruce que tuvieron en televisión y que las distanció: "Dos décadas después verlo... el apellido de uno es la identidad de uno", dijo Escudero.

Escudero aseguró que "lo veo hoy y la verdad que la rapidez y la creatividad para tener esta salida...", en pleno cierre del programa Casán remató "vos también sos ligera" y remató: "Hay que tener ese lomo. Sin celulitis, sin medias. ¡Qué cachetazo a la genética esta mujer!”, en señal de dar por terminada la pelea.

Cómo fue la pelea entre Moria Casán y Silvina Escudero

Moria Casán hizo una dura crítica a Silvina Escudero en el Bailando por un sueño y reaccionó con bronca y llorando ante la devolución de la vedette. Ocurrió hace 20 años, en una de las galas del ciclo de baile de Marcelo Tinelli. En esos días Escudero había perdido a su abuela, quien un referente en su vida, y Casán no dudó en hacer su descargo porque la veía mal: "Te dije que no estabas en tu mejor momento porque hace una semana habías perdido a tu abuela", dijo entonces Casán y nunca más hablaron hasta hoy.

