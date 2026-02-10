Tini Stoessel habló por primera vez de su casamiento con Rodrigo de Paul: ¿cuándo será? La cantante rompió el silencio y enfrentó las preguntas sobre la fecha y otros detalles trascendentales de la ceremonia. La pareja se comprometió a mitad de 2025. + Seguir en







Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se comprometieron a mediados de 2025.

Tini Stoessel habló por primera vez sobre su casamiento con Rodrigo De Paul, pero evitó precisar cuándo será la ceremonia tras haberse comprometido a mediados de 2025. "Yo no voy a contar algo estando sola. Falta un otro. Entonces hay que esperar, un poquito más", se negó la cantante en El Tres TV de Rosario.

La artista reconoció que le "encantaría" casarse con el futbolista de la Selección argentina, quien tampoco dio el "sí" nunca en su vida.

Embed - Tini en De12a14 - Segunda parte | #tini Tini está en el medio del Futttura Tour por Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú que retoma el próximo 12 de febrero con un show en Santiago. La actriz destacó que se encuentra en un gran momento personal: "Encontrar la felicidad en la estabilidad y en la paz, y no en el caos, es un cambio radical para mí. Vibro en el escenario".

"Estoy disfrutando, acompañándome mutuamente con mis amigas, con Rodri. Me tengo que acostumbrar a que está todo bien", sostuvo la joven de 28 años que había sido diagnosticada con depresión, ansiedad y ataques de pánico.

Por qué Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no se casaron en diciembre de 2025 Un primer rumor fijaba la fecha del casamiento para el 20 de diciembre de 2025 y el panelista Santi Sposato de Infama (América TV) explicó en noviembre que los compañeros de De Paul advirtieron que al tratarse de una fecha en la que los jugadores de fútbol suelen tomarse vacaciones no iban a poder asistir.