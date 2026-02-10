IR A
Tini Stoessel habló por primera vez de su casamiento con Rodrigo de Paul: ¿cuándo será?

La cantante rompió el silencio y enfrentó las preguntas sobre la fecha y otros detalles trascendentales de la ceremonia. La pareja se comprometió a mitad de 2025.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se comprometieron a mediados de 2025.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se comprometieron a mediados de 2025.

Tini Stoessel habló por primera vez sobre su casamiento con Rodrigo De Paul, pero evitó precisar cuándo será la ceremonia tras haberse comprometido a mediados de 2025. "Yo no voy a contar algo estando sola. Falta un otro. Entonces hay que esperar, un poquito más", se negó la cantante en El Tres TV de Rosario.

La artista reconoció que le "encantaría" casarse con el futbolista de la Selección argentina, quien tampoco dio el "sí" nunca en su vida.

Tini está en el medio del Futttura Tour por Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú que retoma el próximo 12 de febrero con un show en Santiago. La actriz destacó que se encuentra en un gran momento personal: "Encontrar la felicidad en la estabilidad y en la paz, y no en el caos, es un cambio radical para mí. Vibro en el escenario".

Por qué Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no se casaron en diciembre de 2025

Un primer rumor fijaba la fecha del casamiento para el 20 de diciembre de 2025 y el panelista Santi Sposato de Infama (América TV) explicó en noviembre que los compañeros de De Paul advirtieron que al tratarse de una fecha en la que los jugadores de fútbol suelen tomarse vacaciones no iban a poder asistir.

"Cuando trascendió que se iba a casar el 20 de diciembre, empezaron a llamar, porque es la fecha de vacaciones de los futbolistas", explicó Sposato y remarcó: "Muchos invitados se bajaban". Sin embargo, Tini y De Paul los calmaron. "¿Qué les dijo la pareja? 'Quédense tranquilos, que este año no es'. La idea es que sea en diciembre del 2026", deslizó el periodista.

