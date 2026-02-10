11 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 11 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 11 de febrero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones No Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Los montos de las APU se actualizan según la movilidad previsional.
Te puede interesar:

Parejas pueden acceder a $112.612 desde el 10 de febrero 2026: todos los detalles

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

La Anses detalló que los titulares con DNI terminado en 2 podrán cobrar este miércoles sus jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo.

ANSES: asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

La Anses detalló que las titulares que tengan DNI terminado en 2 podrán cobrar este miércoles.

ANSES: asignación por Embarazo

Las titulares de Asignación por Embarazo podrán cobrar este miércoles, con DNI finalizado en 1.

ANSES: asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la asignación por Prenatal y Maternidad con DNI teminado en 0 y 1 podrán cobrar este miércoles.

ANSES: asignaciones de pago único de Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento podrán cobrar hasta el 12 de marzo, con todos los documentos de la Primera Quincena.

ANSES: pensiones no Contributivas

ANSES detalló que los titulares de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este miércoles con DNI terminado en 4 y 5.

ANSES: asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

ANSES detalló que los beneficiarios de de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de marzo.

ANSES: Desempleo Plan 2

Los titulares de Desempleo Plan 2 podrán cobrar desde el 2 de febrero hasta el 12 de marzo, sin importar la finalización de DNI.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las asignaciones se otorgan una sola vez ante eventos familiares específicos.

ANSES paga $449.688 desde el 10 de febrero 2026: de qué se trata

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 10 de febrero

Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo.  

Becas Progresar de ANSES: las 4 cosas que tenés que saber en 2026

Ayuda escolar para beneficiarios ANSES. 

ANSES: si tu hijo está en edad escolar, podés cobrar este extra que no muchos conocen en 2026

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 9 de febrero

Tarjeta Alimentar en febrero 2026: a partir de qué día se cobra. 

Tarjeta Alimentar de ANSES: por qué el 9 de febrero 2026 es una fecha clave

Rating Cero

La cantante se sinceró y contó lo mal que la pasó con el actor cuando fueron pareja.

Flor Vigna liquidó a Luciano Castro: "Me debe plata y me banqué actos de violencia"

La mediática contó detalles de su imputación en Instagram. 

Daniela Celis enfrenta una causa penal por apuestas ilegales: "Qué injusta que es la vida"

El descargo de la actriz apunto a un integrante del jurado.

Polémica en MasterChef: Emilia Attias confesó por qué le robó la crema a Miguel Ángel Rodríguez

Las mediáticas recordaron el cruce que tuvieron en el Bailando.

Moria Casán recordó la icónica pelea con Silvina Escudero: "Evolucionamos..."

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se comprometieron a mediados de 2025.
play

Tini Stoessel habló por primera vez de su casamiento con Rodrigo de Paul: ¿cuándo será?

Maxi López quedó afuera de Olga de una forma repentina. 

Dejaron afuera de Olga a Maxi López: "me parece antipático"

últimas noticias

Howard Lutnick, secretario de comercio de Estados Unidos, confirmó su vínculo con Epstein.

Un funcionario de Donald Trump reconoció que estuvo en la isla privada de Jeffrey Epstein

Hace 16 minutos
El oficialismo confía en lograr la media sanción con amplio consenso.

El Senado debate la reforma laboral: el Gobierno busca el primer triunfo legislativo del año

Hace 53 minutos
Murió el médico genocida Jorge Antonio Bergés a los 83 años. 

Murió el genocida Jorge Antonio Bergés, el "obstetra del mal" de la dictadura

Hace 1 hora
La cantante se sinceró y contó lo mal que la pasó con el actor cuando fueron pareja.

Flor Vigna liquidó a Luciano Castro: "Me debe plata y me banqué actos de violencia"

Hace 2 horas
El Senado se prepara para debatir la reforma laboral.

Reforma laboral: a qué hora empezará la sesión en el Senado

Hace 3 horas