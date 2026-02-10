Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 11 de febrero

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 11 de febrero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones No Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.
ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
La Anses detalló que los titulares con DNI terminado en 2 podrán cobrar este miércoles sus jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo.
ANSES: asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
La Anses detalló que las titulares que tengan DNI terminado en 2 podrán cobrar este miércoles.
ANSES: asignación por Embarazo
Las titulares de Asignación por Embarazo podrán cobrar este miércoles, con DNI finalizado en 1.
ANSES: asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Las beneficiarias de la asignación por Prenatal y Maternidad con DNI teminado en 0 y 1 podrán cobrar este miércoles.
ANSES: asignaciones de pago único de Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento podrán cobrar hasta el 12 de marzo, con todos los documentos de la Primera Quincena.
ANSES: pensiones no Contributivas
ANSES detalló que los titulares de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este miércoles con DNI terminado en 4 y 5.
ANSES: asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
ANSES detalló que los beneficiarios de de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de marzo.
ANSES: Desempleo Plan 2
Los titulares de Desempleo Plan 2 podrán cobrar desde el 2 de febrero hasta el 12 de marzo, sin importar la finalización de DNI.