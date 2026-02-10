Flor Vigna liquidó a Luciano Castro: "Me debe plata y me banqué actos de violencia" La cantante reveló detalles desconocidos de la relación con el actor, 20 años mayor que ella, que la dejó "traumada", en medio del escándalo con Griselda Siciliani. + Seguir en







La cantante se sinceró y contó lo mal que la pasó con el actor cuando fueron pareja. Redes sociales

La cantante Flor Vigna destrozó a su expareja, Luciano Castro, en medio del escándalo de infidelidad con Griselda Siciliani: "Lo banqué, me boludeó y me hizo cornuda", aseguró.

La bailarina estuvo en un desfile en Córdoba, y recibió las felicitaciones del conductor del evento por habar dado su testimonio en este último tiempo: "Me boludearon mucho, le presté plata y todo al pibe, me tiene que devolver", empezó.

Agregó en tono irónico: "Devolveme la plata, #autogestión, necesito invertir en bailarines, chicos", y abrió una puerta desconocida de su vínculo con el exmarido de Sabrina Rojas.

Embed FLOR VIGNA CRÍTICAS Y ENOJO: "ME BANQUÉ TODAS, FUI CORNUDA"#Intrusos @intrusos pic.twitter.com/BSwMyyWj1M — América TV (@AmericaTV) February 10, 2026 Aunque no habló con la prensa en ese momento, lo hizo con el móvil de Intrusos donde aseguró sobre el mediático: "Es una persona con la que me pasaron muchas cosas malas. Como ya pasó hace un tiempo, la plata se la tengo que pedir. Se dice que ‘no puedo hablar porque no tengo hijos...", dijo ante le móvil de Intrusos.

En ese punto, la Vigna subrayó que el actor "vivió 3 años en mi casa", y remarcó: " Lo banqué en todas, fui cornuda, banqué actos de violencia, un montón de cosas así...".