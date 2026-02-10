Flor Vigna liquidó a Luciano Castro: "Me debe plata y me banqué actos de violencia"

La cantante Flor Vigna destrozó a su expareja, Luciano Castro, en medio del escándalo de infidelidad con Griselda Siciliani: "Lo banqué, me boludeó y me hizo cornuda", aseguró.
La cantante reveló detalles desconocidos de la relación con el actor, 20 años mayor que ella, que la dejó "traumada", en medio del escándalo con Griselda Siciliani.
La bailarina estuvo en un desfile en Córdoba, y recibió las felicitaciones del conductor del evento por habar dado su testimonio en este último tiempo: "Me boludearon mucho, le presté plata y todo al pibe, me tiene que devolver", empezó.
Agregó en tono irónico: "Devolveme la plata, #autogestión, necesito invertir en bailarines, chicos", y abrió una puerta desconocida de su vínculo con el exmarido de Sabrina Rojas.
Aunque no habló con la prensa en ese momento, lo hizo con el móvil de Intrusos donde aseguró sobre el mediático: "Es una persona con la que me pasaron muchas cosas malas. Como ya pasó hace un tiempo, la plata se la tengo que pedir. Se dice que ‘no puedo hablar porque no tengo hijos...", dijo ante le móvil de Intrusos.
En ese punto, la Vigna subrayó que el actor "vivió 3 años en mi casa", y remarcó: " Lo banqué en todas, fui cornuda, banqué actos de violencia, un montón de cosas así...".
Además, se sintió contenida por el periodista y confesó: "Estoy cansada de ser la boluda, viste. Siento que di un montón y que todo quedó totalmente pisoteado por un hombre que me llevaba 20 años y que me dejó medio traumada para muchas cosas, que ahora es mi responsabilidad superarlas. Es difícil”, concluyó la actriz.
Flor Vigna remarcó que le hubiese gustado que la relación entre su expareja Luciano Castro y Griselda Siciliani hubiera tenido otro final: "Me hubiese gustado que estén juntos...". En este sentido aseguró que lo veía feliz. "Me re dolió que me diga por un lado ‘che, venite al teatro’ y por otro sea la amante de mi novio".