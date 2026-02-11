IR A
"Como nueva": la sorprendente transformación de Carmen Barbieri tras una cirugía estética

La conductora detalló cómo fue la armonización en su rostro con la que buscó rejuvenecer 10 a 15 años y sin dolor.

La conductora compartió las imágenes de su tratamiento facial sin dolor.

Redes sociales

La conductora Carmen Barbieri mostró cómo quedó tras un tratamiento estético en la cara y lo recomendó para quien no se anime porque no duele nada: "Quedé como nueva", escribió.

La mediática mostró un video en sus redes donde mostró la transformación que le devolvió frescura al rostro y del que quedó muy satisfecha: "La verdad, me miro al espejo y no lo puedo creer...", y aseguró querer "rejuvenecer 10 o 15 años".

La mediática halagó a su doctor por el "cambio" que le dio "felicidad" por su cara "renovada", según dijo en Instagram. Barbieri detalló que se hizo una armonización facial, clave para este tipo de tratamientos anitedad, una rinomodelación y se aplicó acido hialurónico en labios. Además, habló de la toxina botulínica para suavizar líneas de expresión.

En las imágenes se ve a la comediante, mientras un especialista marcaba puntos estratégicos en su rostro, centrándose en los pómulos y la mirada para combatir los signos del cansancio. "La verdad, me miro al espejo y no lo puedo creer", remarcó.

Un proceso cuidado y sin dolor

Carmen Barbieri respondió a sus seguidores sobre las bondades del tratamiento estético que se hizo en la cara y que no fue doloroso: "No dolió nada, tiene manos mágicas", dijo sobre el profesional. El cambio fue tan notorio que los usuarios no tardaron en comentar que el cambio quedó muy natural.

La famosa detalló que se hizo una armonización facial, para equilibrar las facciones, una rinomodelación, es decir, un retoque sutil en la nariz sin necesidad de cirugía, ácido hialurónico, aplicado principalmente en los labios para dar volumen y finalmente, la toxina botulínica, para suavizar líneas de expresión.

