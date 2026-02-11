El Gobierno porteño gastó $270 millones en limpiar las calles donde sucedió la protesta contra la reforma laboral

Se retiraron y repusieron 140 contenedores de basura en 60 cuadras alrededor del palacio legislativo y se desplegó un operativo especial de limpieza posterior a la protesta. Además, hubo roturas de baldosas y vandalismo tanto en las calles, como en las veredas de la zona.

Después de la batalla campal que protagonizaron la Policía de la Ciudad y los manifestantes que se oponían al proyecto de ley de la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso durante este miércoles, el Gobierno porteño informó que deberá afrontar un gasto de $270 millones para arreglar la vía pública que fue destrozada.

"La manifestación convocada este miércoles 11 de febrero por la Confederación General del Trabajo (CGT) en la zona del Congreso implicó para la Ciudad un costo total de $ 270 millones. Por un lado se implementó un operativo de higiene urbana especial, al tiempo que manifestantes produjeron r oturas de baldosas y vandalismo en calles y daños en el césped , y el mobiliario urbano de la Plaza de los Congresos", sostuvo el Gobierno de la Ciudad, a cargo de J orge Macri.

En concreto, se retiraron y repusieron 140 contenedores de basura en 60 cuadras alrededor del palacio legislativ o y se desplegó un operativo especial de limpieza posterior a la protesta. Además, hubo roturas de baldosas y vandalismo tanto en las calles, como en las veredas de la zona.

Según el Gobierno de la Ciudad, esto implicará tapado de grafitis y una nueva demarcación de los cruces peatonales. También se reportaron daños en el césped y el mobiliario urbano de la Plaza del Congreso en más de 500 metros cuadrados.

Una vez concluida la marcha, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana desplegó un operativo de limpieza que incluyó a 120 barrenderos, siete hidrolavadoras, siete camiones recolectores, 15 supervisores y ocho brigadas de acción inmediata.

Tensión en la protesta contra la reforma laboral: balas de goma, piedras y al menos 11 detenidos

La Confederación General del Trabajo (CGT) marchó frente al Congreso junto con organizaciones sociales y políticas en oposición a la reforma laboral. La situación comenzó a tensarse entre los manifestantes y la policía cuando un pequeño grupo de violentos irrumpió en la escena y comenzó a tirar piedras contra las vallas dispuestas por el operativo policial. En respuesta, las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar balas de goma y a arrojar agua con el camión hidrante. Como consecuencia de los incidentes se detuvieron al menos a 11 personas, hay 40 demorados y seis policías resultaron heridos.

Frente al vallado dispuesto por el operativo policial sobre Rivadavia, se desató una violenta batalla entre un grupo de manifestantes encapuchados y la Policía Federal. Piedras, balas de goma y gases lacrimógenos fueron de un lado al otro. Las fuerzas de seguridad accionaron la ofensiva mediante un cordón policial para contener el avance de las organizaciones y trabajadores que habían llegado de manera voluntaria sin bandera política y que, hasta ese momento, se manifestaban en calma.

Embed - TENSIÓN frente al CONGRESO: la POLICÍA tira GASES LACRIMÓGENOS

La confrontación fue incrementando con el paso de los minutos y se registraron lanzamientos de botellas y bengalas, y en algunos sectores se observaron intentos de remover vallas del operativo. También hubo focos de fuego que fueron apagados por los hidrantes. Según se pudo identificar, se trató de integrantes de la MST y el PTS los que lanzaron piedras y palos desde detrás del vallado frente al Congreso. Lograron sacar una de las vallas. Mientras algunas columnas de manifestantes se alejaron, otros se mantuvieron cerca de la zona de conflicto.

La marcha se desarrollaba de forma pacífica y sin complicaciones, hasta que alrededor de las 15:30 un grupo de manifestantes encapuchados irrumpió en el lugar y comenzó a tirar piedras contra el vallado policial. En consecuencia, el camión hidrante comenzó a tirar agua y gases para dispersar a la multitud iracunda, lo que complicó la situación. Según se corroboró después con el transcurso de las horas, los detenidos por los incidentes fueron siete.

En las imágenes obtenidas por las cámaras se pudo ver como un grupo de manifestantes con la cara tapada intentaron agredir a la Policía con bombas molotov. En medio de los piedrazos y las balas de goma, fueron dispersados por el camión hidrante, pero aún así los presuntos agresores siguieron atrincherados frente al cordón policial, rompiendo la vereda y tensando el reclamo.

Según informaron fuentes oficiales, hay seis efectivos heridos en total. Un subcomisario sufrió una herida en el dedo pulgar izquierdo, otro subcomisario en el brazo izquierdo por un piedrazo. También padeció una lesión en el pómulo derecho por objeto contundente un cabo de la Policía Federal. En cuanto a los prefectos de la Gendarmería Nacional, un cabo sufrió una lesión en la pierna izquierda por un piedrazo, mientras que otro cabo y un gendarme padecieron un deterioro causado por un agente químico disuasivo.