Ante el aumento de los costos internacionales de la energía en el marco de la guerra en Medio Oriente, el Ejecutivo dispuso medidas "excepcionales" para contener los incrementos en las facturas de usuarios residenciales.

El Gobierno extendió subsidios a la luz y el gas para contener la suba de tarifas.

El Gobierno dispuso medidas "excepcionales" para sostener y ampliar el esquema de subsidios a los usuarios residenciales de electricidad y gas , ante el aumento de los precios internacionales de la energía en el marco de la guerra en Medio Oriente. Los nuevos cuadros tarifarios están vigentes desde el 1° de octubre.

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La decisión se implementó este jueves a través de una serie de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicadas en el Boletín Oficial con la firma de su vicepresidente, Vicente Serra, y los vocales Marcelo Nachón y Griselda Lambertini.

La medida se suma a la postergación del incremento en los impuestos a los combustibles , por los que el Gobierno resigna cada mes recaudación tributaria por el equivalente a u$s150 millones, a cambio de frenar la inflación .

El Gobierno atribuyó la situación a "la persistencia de la guerra en Medio Oriente y su impacto en los costos internacionales de la energía", por lo que decidió "sostener y ampliar el esquema de bonificaciones" a los usuarios residenciales.

En materia de energía eléctrica, se resolvió mantener el consumo base bonificable en 200 kilovatios-hora (kWh) mensuales . Esta medida continúa la decisión adoptada el mes pasado, cuando se elevó el tope de 150 a 200 kWh.

En gas natural, se extenderá un mes más la bonificación general del 50%, que según el cronograma original del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) debía ser 0% en octubre.

En paralelo, se mantiene la bonificación extraordinaria en 25% para electricidad y en 24,25% para gas natural y gas propano por redes. De esta forma, los usuarios que cumplan los requisitos para recibir bonificaciones recibirán hasta un 75% de descuento sobre el costo de producción de la energía (sin contar el transporte y la distribución).

En los fundamentos, las resoluciones citan una nota del Ministerio de Economía del 28 de septiembre en la que se considera "imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía", en el marco de la emergencia energética, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027.

Por último, el Gobierno aclaró que las medidas apuntan a avanzar en la normalización tarifaria sin resignar las metas fiscales, centradas en el déficit cero.