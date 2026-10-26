27 de octubre de 2026 Inicio
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Qué reveló la autopsia de Tatiana Fernández, la joven asesinada en Retiro

La mujer de 27 años fue envuelta en una sábana y abandonada en un departamento de alquiler temporario. El resultado de las pericias confirmó que se trató de un homicidio por asfixia.

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Tatiana Fernández

Tatiana Fernández, de 27 años, asesinada en Retiro.

La autopsia al cuerpo de Tatiana Fernández, la mujer de 27 años asesinada en Retiro, confirmó que su muerte fue un homicidio. La joven fue hallada envuelta en una sábana en un departamento de alquiler temporario en el barrio porteño y su asesinato podría estar vinculado al de la cordobesa Daniela del Milagro Villalba, de 29 años.

El hecho ocurrió en Quilmes.
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Las pericias revelaron que la causa de muerte fue "asfixia mecánica por compresión". "Hay, además, lesiones de defensa en las muñecas", indicaron fuentes de la investigación a TN.

Además, se extrajeron muestras para realizar estudios toxicológicos, histopatológicos y otros análisis complementarios de rigor, cuyos resultados podrían aportar nueva información para esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven.

La instrucción de la causa fue reasumida por el juez Guillermo Rongo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, quien en las próximas horas indagará al único detenido por los crímenes de Tatiana y Daniela.

Quién es Iván Tabella, el hombre acusado de asesinar a dos mujeres en Córdoba y Retiro

Iván Tabella tiene 28 años, vive en Córdoba y el ministro de Seguridad de esa provincia, Juan Pablo Quinteros, informó que no cuenta con antecedentes penales. El cruce de información entre ambas investigaciones permitió avanzar sobre la hipótesis de que un mismo sospechoso podría estar vinculado con los dos casos.

El hombre fue detenido en la noche del domingo en un hotel del barrio porteño de San Nicolás, en un operativo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. Según la información del caso, los agentes ingresaron al hotel y concretaron la detención sin que se registraran resistencias.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la investigación por la muerte de Tatiana comenzó cuando una amiga la encontró sin vida en un departamento de alquiler temporario ubicado en la calle Libertad al 1200, en Retiro.

Un hombre que se identificó como "Iván" había contactado a la denunciante a través de un sitio web para pagarle por sexo. Como Tatiana necesitaba el dinero, lo derivó con ella.

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