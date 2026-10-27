Ataque homofóbico en Tucumán: dos jóvenes fueron víctimas de una brutal golpiza, uno está en terapia intensiva

El hecho se desató por una discusión en un ascensor de un edificio céntrico de San Miguel de Tucumán. Diversas organizaciones LGTBQ+ y familiares repudiaron la agresión y convocaron a una marcha en Plaza Independencia para exigir justicia. Los agresores no fueron detenidos.

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán rechazó el ataque y lo calificó como un hecho homofóbico “inadmisible”.

Un brutal ataque homofóbico sacudió a Tucumán cuando dos jóvenes fueron víctimas de una golpiza por parte de un grupo de personas que no fueron detenidos a pesar de la gravedad del ataque. El hecho se desató por una discusión en un ascensor de un edificio céntrico de San Miguel de Tucumán.

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Diversas organizaciones LGTBQ+ y familiares repudiaron la agresión y convocaron a una marcha en Plaza Independencia para exigir justicia. Una de las víctimas, se encuentra en terapia intensiva luchando por su vida.

El domingo 25 de octubre por la noche, Iván y Francisco , una pareja de jóvenes, fueron brutalmente golpeados en un edificio de calle Muñecas, en pleno centro de San Miguel de Tucumán. La agresión se habría originado por una discusión en el ascensor durante una mudanza y derivó en una golpiza con presunto móvil homofóbico. Francisco de 29 años sufrió graves heridas y permanece internado en terapia intensiva en la Clínica Mayo.

Familiares de las víctimas denunciaron que los agresores no fueron detenidos pese a la gravedad del ataque. La madre de Iván, Ivanna Espech, hizo público el caso en redes sociales, cuestionando la inacción policial y judicial. El episodio rápidamente generó indignación y solidaridad en la comunidad, con organizaciones de la diversidad y referentes sociales que repudiaron el hecho.

La madre de uno de los jóvenes agredidos, Ivanna Espech , expuso públicamente a los presuntos responsables del ataque. Señaló directamente a Hernán Otero , fisicoculturista, y a su padre Diego Otero , quienes habrían participado de la golpiza junto a otras personas.

La versión oficial de la Policía, brindada por la subcomisario Mariana Navarro, segunda jefa de la Comisaría Primera, indicó que el domingo a la noche se recibieron denuncias por un incidente “entre un grupo familiar y dos masculinos”. Según su relato, primero hubo agresiones verbales y luego “se agredieron entre todos físicamente”.

La fuerza relevó cámaras y dio intervención al médico policial, reuniendo pruebas para la Unidad Fiscal Criminal N.° 1. Sin embargo, esa fiscalía en una primera instancia no dispuso medidas privativas de la libertad, por lo que hasta el momento no hay detenidos, pese a la gravedad del ataque.

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, donde Francisco integra el Comité Ejecutivo, manifestó su rechazo al ataque y lo calificó como un hecho homofóbico “inadmisible”. Además, reclamó que la Justicia actúe con rapidez para dar una respuesta concreta.

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La organización Orgullo Tucumán y otras agrupaciones LGTBQ+ convocaron a una marcha pacífica en Plaza Independencia, en la capital provincial, para exigir justicia y reclamar medidas inmediatas contra los responsables. El comunicado difundido subraya que “no podemos naturalizar que dos jóvenes sean golpeados por ser una pareja de hombres” y exige celeridad a la Policía y al Poder Judicial.

El caso se viralizó en redes y puso en la mira la respuesta institucional frente a delitos de odio. Además de colectivos LGTBQ+, la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, de la que Francisco forma parte, emitió un comunicado de repudio y pidió que la Justicia actúe con rapidez. La investigación deberá esclarecer cómo se produjo la agresión, quiénes participaron y si existió un motivo discriminatorio.