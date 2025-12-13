Fracasó otra reunión con los controladores aéreos y sigue latente la amenaza de un paro El gremio mantiene la posición de llevar adelante una medida de fuerza el 17 de diciembre, luego de no alcanzar un acuerdo en la audiencia virtual. Por + Seguir en







Fracasó la reunión virtual llevada a cabo entre el gremio que agrupa a los Controladores Aéreos, ATEPSA (Asociación Técnica de Empleados y Profesionales de la Navegación Aérea), y los representantes de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), y crece la preocupación por un posible paro del servicio que podría afectar los vuelos el 17 de diciembre, fecha cercana a las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Las partes no arribaron a ningún acuerdo por el reclamo salarial de los trabajadores y se mantiene la posibilidad de una medida de fuerza.

Fuentes de EANA explicaron a NA que “en la audiencia virtual ante la Secretaría de Trabajo, ATEPSA intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación que se está llevando adelante”.

“El gremio pretende pasar directamente a la implementación de las medidas de fuerza anunciadas para el próximo miércoles 17 de diciembre, mientras que EANA ratificó su voluntad de apertura al diálogo y de poder seguir negociando para llegar a una solución, ya que considera que la postura intransigente de ATEPSA perjudica a los trabajadores”, agregaron.

En este marco, la Secretaría de Trabajo de la Nación, fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 a las 10 con el objetivo de continuar trabajando y poder alcanzar una solución.