Comenzaron las clases en CABA: cuándo inician en el resto de los distritos

Miles de alumnos de los niveles inicial y primario regresaron a las aulas en la Ciudad. Conocé el cronograma completo para las demás provincias del país.

Por
En marzo comienzan las clases en la provincia de Buenos Aires y otras 14 provincias. 

Télam
  • En CABA, los niveles inicial y primario comenzaron las clases el 25 de febrero, mientras que los estudiantes del nivel secundario empiezan el 2 de marzo.
  • Santiago del Estero fue la primera provincia en iniciar el 18 de febrero, seguida por Chubut, Jujuy y San Luis, el 23 del corriente mes.
  • La mayoría de las provincias, incluidas Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, arrancarán el lunes 2 de marzo.
  • Las clases finalizarán el 18 de diciembre en varias provincias, extendiéndose en algunos casos hasta el 23 de ese mes.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio el puntapié inicial al ciclo lectivo 2026 con el regreso a las aulas de los estudiantes de los niveles inicial y primario, mientras que se espera que el nivel secundario lo haga el próximo lunes 2 de marzo. De esta manera, el distrito porteño se suma a las jurisdicciones que adelantaron su calendario para cumplir con la meta de los 190 días de clases.

La Ciudad controlará el presentismo docente con la huella digital.
Presentismo docente: CABA implementó la huella digital obligatoria en las escuelas públicas

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, fue el encargado de difundir el calendario oficial del inicio de actividades en las 24 jurisdicciones. Además, incluyó información sobre el receso invernal y el cierre de clases en cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mochila con útiles escolares, canasta escolar
Ciclo lectivo 2026.

El ciclo lectivo de este año está marcado por un comienzo escalonado, con la provincia de Santiago del Estero como la primera en volver a las aulas el pasado 18 de febrero. A lo largo de esta última semana de febrero, varios distritos se han ido sumando a la actividad escolar, mientras que el grueso de las provincias argentinas iniciará sus actividades los primeros días de marzo.

Cuándo comienzan las clases, provincia por provincia

De acuerdo con el calendario oficializado por la Secretaría de Educación de la Nación, las fechas de inicio para el resto del país están distribuidas de la siguiente manera. Sin embargo, algunas podrían modificarse a causa de la convocatoria a paro docente, como en el caso de la provincia de Buenos Aires:

  • Provincia de Buenos Aires: lunes 2 de marzo.
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: miércoles 25 de febrero.
  • Catamarca: lunes 2 de marzo.
  • Chaco: lunes 2 de marzo.
  • Chubut: lunes 23 de febrero.
  • Córdoba: lunes 2 de marzo.
  • Corrientes: lunes 2 de marzo.
  • Entre Ríos: lunes 2 de marzo.
  • Formosa: lunes 2 de marzo.
  • Jujuy: lunes 23 de febrero.
  • La Pampa: lunes 2 de marzo.
  • La Rioja: lunes 2 de marzo.
  • Mendoza: miércoles 25 de febrero.
  • Misiones: lunes 2 de marzo.
  • Neuquén: miércoles 25 de febrero.
  • Río Negro: lunes 2 de marzo.
  • Salta: lunes 2 de marzo.
  • San Juan: lunes 2 de marzo.
  • San Luis: lunes 23 de febrero.
  • Santa Cruz: miércoles 25 de febrero.
  • Santa Fe: lunes 2 de marzo.
  • Santiago del Estero: miércoles 18 de febrero.
  • Tierra del Fuego: martes 24 de febrero.
  • Tucumán: lunes 2 de marzo.

En cuanto a la fecha de finalización de clases, en la mayoría de las provincias está programada para el 18 de diciembre, con excepciones como Formosa (17 de diciembre), Misiones y Mendoza (22 de diciembre) y La Pampa, que cerrará el ciclo el 23 de diciembre.

