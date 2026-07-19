Cambios en el transporte público del AMBA por la final del Mundial 2026: cómo funcionarán trenes, colectivos y el subte

Las líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires sufren modificaciones en el marco del partido decisivo entre la Selección argentina y España en el MetLife Stadium. Cuáles son los cronogramas del subte y los trenes.

La final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España de este domingo trae modificaciones en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , con cambios en líneas de colectivos.

Buena parte de las recorridos sufrirán una interrupción en sus recorridos durante la tarde, mientras que los trenes y el subte funcionarán normalmente según su cronograma habitual de los domingos.

Las empresas de colectivos informaron que los servicios estarán disponibles hasta las 15, momento en el que comenzará la suspensión de los recorridos . Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre el horario de reanudación, aunque algunas líneas adelantaron que podrían retomar el servicio durante la jornada del lunes.

Por lo tanto, aquellos que necesiten viajar durante la tarde o la noche deberán considerar alternativas de transporte o verificar la situación específica de cada línea antes de salir.

En contraste con los colectivos, Trenes Argentinos confirmó que todas las líneas operarán con el cronograma habitual correspondiente a los domingos . Esto implica que los servicios ferroviarios mantendrán sus frecuencias normales para un día no laborable, sin modificaciones especiales anunciadas hasta el momento.

La red de Subte de Buenos Aires, en tanto, también operará con su horario habitual de domingos, lo que significa que las distintas líneas prestarán servicio con las frecuencias previstas para ese día.

Recomendaciones para viajar en transporte público por el AMBA durante y después de la final del Mundial 2026

Frente a este esquema especial de transporte, las autoridades y las empresas aconsejan consultar el estado de cada línea antes de viajar, salir con mayor anticipación debido a posibles demoras, priorizar el uso de trenes y subtes para recorridos largos dentro del AMBA y tener en cuenta que varias líneas de colectivos han anticipado que podrían volver a operar recién el lunes, aunque la reanudación dependerá de la evolución de la situación.

Además, es primordial mantenerse informados a través de las comunicaciones oficiales de cada empresa de transporte, ya que el cronograma podría sufrir modificaciones en las próximas horas, dependiendo de las novedades que se produzcan.

A qué hora juega Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Argentina se enfrentará a España en la gran final de la Copa del Mundo 2026 el domingo 19 de julio a las 16. El encuentro definitorio se disputará en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, un escenario con capacidad para más de 80.000 espectadores que se vestirá de gala para recibir este choque histórico. El conjunto albiceleste buscará revalidar sus títulos anteriores, llegando a esta última instancia con un rendimiento sólido y el apoyo de miles de hinchas que ya coparon las calles estadounidenses.