17 de julio de 2026 Inicio
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El tren Roca no llega a Constitución y circula con demoras: qué ramales están afectados

La frecuencia del transporte se ve afectada por un accidente en el paso a nivel Castelli, en Quilmes, cerca de las 06.45. El servicio presenta irregularidades en su recorrido.

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Demoras en el Tren Roca.

Demoras en el Tren Roca.

El tren Roca funciona con demoras por un accidente en Quilmes y, por ese motivo, los trenes no llegan hasta la estación Constitución en la hora pico del viernes. Se espera a que en las próximas horas se reestablezca el servicio completo.

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El ramal La Plata circula limitado entre Quilmes y La Plata, además del ramal Bosques Vía Quilmes que circula entre Berazategui y Bosques por colisión con una persona en el paso a nivel Castelli, Quilmes a las 06:45.

De esta manera, el tren Roca no llega hasta la estación Constitución en hora pico. Por ese motivo, los colectivos de la zona se encuentran con más gente de lo normal de personas que intentan llegar hasta la primera estación.

La frecuencia bajó por el accidente y aún no se sabe cuándo se reestablecerá el servicio, por lo pronto será no antes de las 9:30.

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