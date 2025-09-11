Incendio en un edificio de la Armada, frente a Comodoro Py: trabajan varias dotaciones de bomberos El fuego se desató en el primer piso de la sede, ubicada en Retiro. Policía de la Ciudad y personal de SAME asistieron a una persona sin riesgo de vida. Por







No se registraron víctimas fatales Redes sociales: Fernando Tomás @ferrnr14

Una densa columna de humo y fuego se pudo observar desde el Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, donde el incendio se inició en la planta baja del establecimiento ubicado en Comodoro Py al 2000, muy cerca de los Tribunales Federales de Retiro.

En redes sociales se compartieron videos e imágenes donde se puede observar el fuego y, el humo, cerca de la entrada del edificio poco después de las 11:00 hs. En el lugar se estableció un amplio operativo donde trabaja la Policía de la Ciudad, Bomberos y el SAME.

Embed En un principio, los servicios de asistencia tuvieron que asistir a una persona, sin riesgo de vida. Según detalló La Nación, los bomberos combaten el incendio en el polígono de tiro, ubicado en la planta baja.