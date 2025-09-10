10 de septiembre de 2025 Inicio
Tensión en Mendoza: así es La Paz, el pueblo en alerta por una nena armada en la escuela

La localidad está ubicada hacia el este de la provincia cuyana, a 145 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Además, limita al este con San Luis.

El Arco de Desaguadero está ubicado sobre la Ruta  y divide la provincia de Mendoza y San Luis

El Arco de Desaguadero está ubicado sobre la Ruta  y divide la provincia de Mendoza y San Luis

La adolescente entró armada a la escuela y luego de 5 horas fue rescatada sana y salva.
Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

La Paz es uno de los departamentos que conforman la zona este de Mendoza y cuenta con apenas 12.000 habitantes. El propio intendente, Fernando Ubieta, reconoció que “nos conocemos todos” y que tiene una “conexión especial porque tiene el mismo apellido que el mío”.

Somos parientes sanguíneos lejanos, pero somos parientes. Obviamente que me toca mucho de cerca. Es una situación dolorosa en este departamento chico porque no estamos acostumbrados a eso. Acá nos conocemos todos”, explicó el jefe municipal en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela por Radio 10.

Dicho municipio está ubicado a 145 kilómetros de la ciudad de Mendoza, limita al norte con el departamento Lavalle, al sur con San Rafael, al oeste con Santa Rosa y al este con la provincia de San Luis.

La Paz, provincia de Mendoza

De hecho, tiene el Arco de Desaguadero, conocida estructura que divide San Luis y Mendoza. La Paz es la entrada a la provincia, siendo el primer pueblo apenas pasa este edificio, inaugurado en 1936, y que se ubica en el límite provincial en la Ruta 7. Allí hay una icónica frase: "Bienvenido a Mendoza, Tierra del Buen Sol y del Buen Vino". En el lugar hay una hostería, una capilla y una oficina de informes turísticos.

Mucha gente de La Paz hace vida en San Luis, a veces hacen trámites en la provincia vecina en el ANSES o bancos porque les queda más cerca que la capital de Mendoza”, describen los habitantes de la localidad. La página oficial de la provincia describe a la localidad como un “paisaje árido de este departamento comenzó a formarse durante el terciario y el cuaternario sobre base de sedimentos de origen fluvial, lacustre y eólicos”.

En la geografía paceña se puede identificar suelos arenosos que forman cadenas de médanos, suelos arcillosos y salinos. La Paz se caracteriza por su clima templado semiárido, cálido y seco. Temperatura media anual de 17 °C. Las precipitaciones son escasas, de 270 milímetros anuales”, agregaron.

El Fiscal que intervino en el caso de la nena armada en Mendoza sostuvo que la menor está muy bien y junto los padres

Mendoza: el fiscal que intervino en el caso de la nena armada sostuvo que la menor "está muy bien" y junto a sus padres

La nena de 14 años llevó el arma 9 mm, reglamentaria de su padre Policía

El Gobierno de Mendoza aclaró que no hay registro que la adolescente que llevó un arma a la escuela haya sufrido bullying

Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

El Indec dio a conocer el índice de canasta básica de agosto.

Canasta básica: en agosto, una familia tipo necesitó $1.160.000 para no ser pobre

Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

