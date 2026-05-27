Qué multa podés recibir si no tenés la VTV al día en junio 2026

Los controles de tránsito se intensificaron durante 2026 en rutas y accesos de todo el país, poniendo el foco en la documentación obligatoria y en el estado mecánico de los vehículos. En este escenario, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a ocupar un lugar central, ya que circular sin el trámite vigente puede derivar en importantes sanciones económicas. La medida busca reforzar la seguridad vial y reducir los riesgos de accidentes provocados por fallas mecánicas.

En la provincia de Buenos Aires, manejar con la VTV vencida o directamente no realizarla puede generar multas que van desde los $542.100 hasta los $1.807.000, dependiendo de la gravedad de la infracción y de los antecedentes del conductor. Estas penalizaciones forman parte del endurecimiento de las normas de tránsito y apuntan a fomentar el cumplimiento de una revisión considerada obligatoria para circular legalmente.

Además del impacto económico, no tener la VTV al día puede traer otras consecuencias administrativas, como complicaciones para realizar trámites vinculados al vehículo y posibles retenciones durante los operativos. Por eso, especialistas recomiendan mantener actualizada toda la documentación obligatoria, incluyendo licencia de conducir, seguro, patente y la verificación técnica, para evitar multas elevadas y demoras innecesarias.

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente puede convertirse en una de las infracciones de tránsito más costosas para los conductores , especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde las multas se calculan mediante Unidades Fijas (UF) atadas al valor del combustible y actualmente oscilan entre los $664.500 y los $2.215.000 en casos graves o de reincidencia, además de implicar el descuento de puntos en la licencia bajo el sistema de scoring. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la sanción por manejar sin la VTV alcanza las 400 UF, lo que representa cerca de $380.000. Incluso quienes tengan la inspección aprobada pueden recibir una infracción si no exhiben la oblea reglamentaria o no llevan el certificado correspondiente, una falta que también genera multas cercanas a los $95.000.

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Cuánto cuesta hacer la VTV en junio 2026

El precio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en junio de 2026 muestra diferencias entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tras los últimos ajustes aplicados. En CABA, luego del incremento del 28%, la tarifa para autos particulares quedó fijada en $96.968,19 y la de motos en $36.459,72. En territorio bonaerense, los valores son levemente superiores: la VTV para vehículos livianos de hasta 2.500 kilos cuesta $97.057,65, mientras que las motocicletas deben abonar $38.823,06 y los transportes pesados que superan ese peso alcanzan una tarifa de $174.703,77. Además, continúan vigentes las exenciones para jubilados que cobran el haber mínimo, personas con discapacidad y, dentro de la provincia, vehículos pertenecientes a municipios y cuerpos de bomberos.

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Cuándo debés hacer la VTV en 2026

El calendario de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) 2026 se organiza según el último número de la patente para ordenar la demanda y evitar demoras en las plantas verificadoras. De acuerdo con el cronograma oficial, las terminaciones 2 deben realizar el trámite en febrero; 3 en marzo; 4 en abril; 5 en mayo; 6 en junio; 7 en julio; 8 en agosto; 9 en septiembre; 0 en octubre y 1 en noviembre. Los meses de diciembre y enero quedan reservados para quienes no hayan cumplido con la verificación en la fecha asignada o necesiten regularizar la situación de manera excepcional.

Además del esquema por patente, la obligatoriedad de la VTV también depende de la antigüedad del vehículo y de la jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires, la revisión es obligatoria para autos particulares con más de dos años de antigüedad, aunque algunos vehículos livianos específicos pueden ingresar en un sistema bianual a partir de los cinco años. En CABA, en cambio, la primera inspección debe realizarse cuando el vehículo cumple cuatro años desde su patentamiento o alcanza los 64.000 kilómetros recorridos.