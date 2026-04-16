16 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

A pesar del anuncio del director del PAMI, médicos podrían retomar el paro la próxima semana

Profesionales de cabecera llevaron a cabo una medida de fuerza de tres días debida a la crisis presupuestaria que derivaría, además, en el recorte de prestaciones e insumos. “Hay una reducción que no pueden negar, la medida fue contundente, masiva e inédita”, señaló la médica Nora Manoni.

Por

Los cambios en el sistema de pagos implican una pérdida salarial y ponen en riesgo la atención a jubilados.

Los médicos de cabecera de PAMI llevaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución que implica un “fuerte recorte en sus ingresos” y advierten que la medida podría continuar la semana próxima.

El PAMI emitió un comunicado y confirmó que el conflicto salarial está saldado. 
Te puede interesar:

El director de PAMI negó una crisis en el organismo y aseguró que los pagos "se están ordenando"

Más allá que la atención retomará este jueves, los profesionales están haciendo un fuerte reclamo contra a la implementación de la resolución 1107/2026 que modifica el esquema de pagos de los profesionales y que, según ellos, fue aplicada con carácter retroactivo al 1° de abril y sin consulta previa al sector.

Frente a ello, titular del PAMI, Esteban Leguizamo, desmintió la existencia de una debacle financiera en la obra social mediante un documento difundido en X. Bajo la consigna “PAMI no está en crisis, se está ordenando”, el funcionario ratificó que el organismo ya saldó los vencimientos que correspondían al 31 de marzo.

Ante dichas declaraciones, la médica de cabecera de PAMI, Nora Manoni, desmintió sus dichos al asegurar que la medida de fuerza “fue contundente, masivo, explosivo e inédito” y advirtió: “Seguramente va a continuar la próxima semana”.

El reclamo se enfoca en una modificación en el sistema de pagos de los honorarios a los profesionales de la salud que atienden a jubilados y pensionados. Los médicos de cabecera cobraban a través de un sistema mixto que incluía un monto fijo per cápita, según la cantidad de afiliados asignados, sumando adicionales.

La resolución emitida cambia esta forma de abonar los honorarios profesionales, y ahora solo utilizará un sistema exclusivamente capitado, en el que PAMI elevó el valor por paciente, pero eliminó todos los conceptos adicionales. “Ahora aumentaron el sueldo por cápita, pero nos quieren sacar todo el resto. Es inviable para nosotros trabajar así”, agregó la médica en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

Farmacéuticos advierten sobre una crisis sanitaria por el retraso de pagos del PAMI

Las complicaciones económicas desatadas en el PAMI, con denuncias de recortes en la atención a jubilados y frenos en el pago a los prestadores, pone en alerta a los farmacéuticos de todo el país, quienes alertan sobre una crisis sanitaria si la situación no se resuelve en el corto plazo.

Alejandra Gómez, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) aseguró que "tenemos prestaciones del mes de enero sin abonar", calificó el panorama como como "criticó" y alertó: “Es un tema que debe ser prioritario en la agenda del Estado, es algo de lo que hay que ocuparse y no pasa de este fin de semana".

“La situación hoy es delicada. Más de 10 mil farmacias del país están atravesando situaciones complejas. Hay un montón de gastos que son impostergables, tenemos que pagar los sueldos, cargas sociales, alquileres y hacemos todo lo posible para garantizar que el paciente acceda a los medicamentos”, describió Gómez en una entrevista por Radio Mitre, donde denunció que se rompió la cadena de pagos y los farmacéuticos no tienen forma de recomprar los distintos medicamentos a las droguerías si el PAMI no abona el dinero atrasado.

En esa línea, la médica de cabecera de PAMI, Nora Manoni, señaló que desde la llegada del Gobierno de Javier Milei “hubo cambios que eliminaron toda la medicación gratuita” y el que quería o el que requería medicación gratuita tenía que hacer un trámite específicamente y cumplir determinados requisitos, por ejemplo, la jubilación mínima.

“Escuché a muchos pacientes preguntar a los médicos cuál es el medicamento más urgente para tomar y en las farmacias el valor y si son muy caros no comprarlos”, relató sobre la dura realidad de los jubilados de hoy en día.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La bronca de los médicos del PAMI contra el ajuste del Gobierno: "La situación es lamentable"

play

Paro de médicos de PAMI: los transportistas denuncian que no cobran desde noviembre

play

Crisis en PAMI: médicos de cabecera arrancaron un paro de 72 horas

La situación no da para más, señaló la titular de COFA. 

Farmacéuticos advierten sobre una crisis sanitaria por el retraso de pagos del PAMI

play

Denuncian que el PAMI recortó la atención a jubilados y frenó el pago a los prestadores

En este marco, Adorni compartirá un acto en Neuquén con Karina Milei. 

El biógrafo de Milei pidió la renuncia de Adorni: "Es un sujeto muerto políticamente"

Rating Cero

Una nueva pelea en Cárcel de Gemelos 3.

Video: Coty Romero volvió a pelearse a las trompadas con Falete en Cárcel de Gemelos 3

La producción ya inició contactos con distintas personalidades del espectáculo para conformar el elenco.

Se filtró quiénes serán los famosos que participarán de Tu cara me suena

Jimena Barón le regaló el viaje de egresados a un participante.

Jimena Barón tuvo un gesto que emocionó a todos en el ciclo de Guido Kaczka en El Trece: "Te lo quiero pagar"

Grecia Colmenares es la nueva integrante de Gran Hermano: Generación Dorada.

Se filtró cuánto cobra Grecia Colmenares por entrar a Gran Hermano

Wanda develó que Georgina Barbarossa interpretará a Ana Rosenfeld en su serie. 

Wanda Nara reveló que Georgina Barbarossa hará de su abogada en la nueva serie sobre el Wandagate

Griselda Siciliani se refirió a su vínculo con Luciano Castro. 

Griselda Siciliani le bajó la persiana a Luciano Castro: "No hay vuelta atrás"

últimas noticias

Coudet advirtió que Juanfer Quintero salió por un dolor y Vera con una pequeña molestia

Preocupación en River por la lesión de Juanfer Quintero: ¿llega al Superclásico?

Hace 15 minutos
El dólar oficial acumula una baja de $20 en abril.

El dólar se mantiene estable por debajo de los $1.400

Hace 22 minutos
La Prefectura Naval realizó un gran operativo en la zona. 

Mar del Plata: desalojaron los puestos de "La Saladita" en la rambla

Hace 25 minutos
Paulina Cocina compartió sus tips para unos pancakes esponjosos. 

La receta sobre cómo hacer pancakes de avena: el paso a paso de Paulina Cocina

Hace 1 hora
Siete planetas en Aries: ¿qué significa y cómo impacta en todos los signos?

Siete planetas en Aries hoy: cómo impacta en todos los signos el día más explosivo del año

Hace 1 hora