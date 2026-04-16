A pesar del anuncio del director del PAMI, médicos podrían retomar el paro la próxima semana

Profesionales de cabecera llevaron a cabo una medida de fuerza de tres días debida a la crisis presupuestaria que derivaría, además, en el recorte de prestaciones e insumos. “Hay una reducción que no pueden negar, la medida fue contundente, masiva e inédita”, señaló la médica Nora Manoni.

Los cambios en el sistema de pagos implican una pérdida salarial y ponen en riesgo la atención a jubilados.

Los médicos de cabecera de PAMI llevaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución que implica un “fuerte recorte en sus ingresos” y advierten que la medida podría continuar la semana próxima.

El director de PAMI negó una crisis en el organismo y aseguró que los pagos "se están ordenando"

Más allá que l a atención retomará este jueves , los profesionales están haciendo un fuerte reclamo contra a la implementación de la resolución 1107/2026 que modifica el esquema de pagos de los profesionales y que, según ellos, fue aplicada con carácter retroactivo al 1° de abril y sin consulta previa al sector.

Frente a ello, titular del PAMI, Esteban Leguizamo, desmintió la existencia de una debacle financiera en la obra social mediante un documento difundido en X. Bajo la consigna “PAMI no está en crisis, se está ordenando”, el funcionario ratificó que el organismo ya saldó los vencimientos que correspondían al 31 de marzo.

Ante dichas declaraciones, la médica de cabecera de PAMI, Nora Manoni , desmintió sus dichos al asegurar que la medida de fuerza “fue contundente, masivo, explosivo e inédito” y advirtió: “Seguramente va a continuar la próxima semana”.

El reclamo se enfoca en una modificación en el sistema de pagos de los honorarios a los profesionales de la salud que atienden a jubilados y pensionados. Los médicos de cabecera cobraban a través de un sistema mixto que incluía un monto fijo per cápita, según la cantidad de afiliados asignados, sumando adicionales.

La resolución emitida cambia esta forma de abonar los honorarios profesionales, y ahora solo utilizará un sistema exclusivamente capitado, en el que PAMI elevó el valor por paciente, pero eliminó todos los conceptos adicionales. “Ahora aumentaron el sueldo por cápita, pero nos quieren sacar todo el resto. Es inviable para nosotros trabajar así”, agregó la médica en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

Farmacéuticos advierten sobre una crisis sanitaria por el retraso de pagos del PAMI

Las complicaciones económicas desatadas en el PAMI, con denuncias de recortes en la atención a jubilados y frenos en el pago a los prestadores, pone en alerta a los farmacéuticos de todo el país, quienes alertan sobre una crisis sanitaria si la situación no se resuelve en el corto plazo.

Alejandra Gómez, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) aseguró que "tenemos prestaciones del mes de enero sin abonar", calificó el panorama como como "criticó" y alertó: “Es un tema que debe ser prioritario en la agenda del Estado, es algo de lo que hay que ocuparse y no pasa de este fin de semana".

“La situación hoy es delicada. Más de 10 mil farmacias del país están atravesando situaciones complejas. Hay un montón de gastos que son impostergables, tenemos que pagar los sueldos, cargas sociales, alquileres y hacemos todo lo posible para garantizar que el paciente acceda a los medicamentos”, describió Gómez en una entrevista por Radio Mitre, donde denunció que se rompió la cadena de pagos y los farmacéuticos no tienen forma de recomprar los distintos medicamentos a las droguerías si el PAMI no abona el dinero atrasado.

En esa línea, la médica de cabecera de PAMI, Nora Manoni, señaló que desde la llegada del Gobierno de Javier Milei “hubo cambios que eliminaron toda la medicación gratuita” y el que quería o el que requería medicación gratuita tenía que hacer un trámite específicamente y cumplir determinados requisitos, por ejemplo, la jubilación mínima.

“Escuché a muchos pacientes preguntar a los médicos cuál es el medicamento más urgente para tomar y en las farmacias el valor y si son muy caros no comprarlos”, relató sobre la dura realidad de los jubilados de hoy en día.